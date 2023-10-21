هل بدأ صيف الحرائق؟

النقاط الرئيسية: أصدرت السلطات تحذيرات حاسمة بشأن "العودة غير الآمنة" في مناطق متضررة مؤخرًا، مثل منطقة أويستر كريك بالقرب من جلادستون

تبذل خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند جهدًا كبيراً في محاولة مكافحة هذا الحريق

أشارت خدمات الإطفاء والطوارئ إلى أنه "إذا غادرت المنطقة، فلن يكون من الآمن العودة إليها"

لا تزال حرائق الغابات في وسط كوينزلاند تهدد الممتلكات وتثير القلق بين السكان، حيث تمنعهم من العودة إلى منازلهم. أصدرت السلطات تحذيرات حاسمة بشأن "العودة غير الآمنة" في مناطق متضررة مؤخرًا، مثل منطقة أويستر كريك بالقرب من جلادستون.





يشتعل الحريق منذ يوم الأحد الماضي، فيما يُقدر بأكثر من 3000 هكتار من الأراضي بين طريق أويستر كريك وطريق مولر.





هذا الحريق يؤثر بشكل كبير على الممتلكات والمنازل الواقعة بين طرق متعددة، بما في ذلك طريق أوكسبريدج وطريق أويستر كريك وطريق مولر وطريق الساحل وطريق كيرشنر.



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تبذل خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند جهدًا كبيراً في محاولة مكافحة هذا الحريق.





وفي تحذيرهم الأخير، أشاروا إلى أنه "إذا غادرت المنطقة، فلن يكون من الآمن العودة إليها".





هذه التحذيرات ليست مقتصرة فقط على منطقة أويستر كريك، بل تمتد أيضًا إلى منطقة ديب ووتر، حيث تتصاعد ألسنة اللهب بين طريق مولر وطريق كابريكورنيا درايف.





العقارات الموجودة بين هذين الطريقين تعاني من تأثير هذه الحرائق الخطيرة، مما يجعل العودة إليها أمرًا متهورًا.



تشهد ولاية كوينزلاند جهودًا متواصلة من قبل فرق الإطفاء والجهات المعنية لاحتواء هذه الحرائق المدمرة وحماية الممتلكات والسكان. يُشجب الوضع الخطير في هذه المناطق ويجدد دعوة السكان إلى الامتناع عن محاولة العودة إلى منازلهم حتى تتحسن الظروف وتتلاشى التهديدات.



