مكافأة نصف مليون دولار لمن يساعد في العثور على أم أسترالية مفقودة منذ عشر سنوات

النقاط الرئيسية الشرطة تعرض مكافأة بقيمة 500,000 دولار أسترالي للمساعدة في حل لغز اختفاء أم شابة في كوينزلاند

اختفت أليسون برنارد الأم لطفلين منذ أكثر من عقد من الزمن

الشابة التي كانت في الـ 23 من عمرها هي من السكان الأصليين، ويبلغ طولها حوالي 155 سم، وهي نحيفة ولها شعر بني

اختفت أليسون برنارد الأم لطفلين بعدما أمضت ليلة في أحد الفنادق في أقصى شمال كوينزلاند في شبط/فبراير 2013.





كانت الشابة البالغة من العمر 23 عاماً قد أقامت في فندق Exchange في Coen قبل اختفائها في المنطقة الواقعة بين نهر Archer بالقرب من Coen ومسقط رأسها Kowanyama.





وأجرت شرطة كوينزلاند في حينه عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة ولكن لم يتم العثور على أي أثر لأليسون برنارد.



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وأشارت التحقيقات العام الماضي إلى أن آخر شخص قابل برنارد كان القائم بأعمال المحجر توماس بيرنز الذي نفى تورطه في اختفائها.





الجدير بالذكر أن أليسون برنارد هي من السكان الأصليين، ويبلغ طولها حوالي 155 سم، وهي نحيفة ولها شعر بني.



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