حكومة نيو ساوث ويلز تضع حداً أقصى لرسوم المرور

النقاط الرئيسية: أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا

ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور

سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا حيث أكدت أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون سائق سيارة سيستفيد من التغييرات اعتبارًا من الأول من يناير.





وقد صرح وزير الطرق جون جراهام إن ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور.



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هذا ووفق التعديلات الجديدة سيتمكن سائقو السيارات من المطالبة باسترداد تكاليف الرسوم التي تزيد عن 60 دولارًا في الأسبوع من خلال Service NSW.





سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني الذين لديهم خيارات محدودة فيما يتعلق بوسائل النقل العام أكثر من قاطني الأجزاء الأخرى من المدينة.



