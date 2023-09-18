حكومة نيو ساوث ويلز تضع حداً أقصى لرسوم المرور

النقاط الرئيسية:
- أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا
- ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور
- سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا حيث أكدت أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون سائق سيارة سيستفيد من التغييرات اعتبارًا من الأول من يناير.
وقد صرح وزير الطرق جون جراهام إن ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور.
هذا ووفق التعديلات الجديدة سيتمكن سائقو السيارات من المطالبة باسترداد تكاليف الرسوم التي تزيد عن 60 دولارًا في الأسبوع من خلال Service NSW.
سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني الذين لديهم خيارات محدودة فيما يتعلق بوسائل النقل العام أكثر من قاطني الأجزاء الأخرى من المدينة.