حكومة نيو ساوث ويلز تضع حداً أقصى لرسوم المرور

صرح وزير الطرق جون جراهام إن ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور.

Western Sydney bushfire forces m5 closure

Traffic is seen at a standstill on the M5 motorway westbound, due to a fire on January 05, 2020 in Sydney, Australia. Credit: Jenny Evans/Getty Images

النقاط الرئيسية:
  • أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا
  • ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور
  • سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا حيث أكدت أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون سائق سيارة سيستفيد من التغييرات اعتبارًا من الأول من يناير.

وقد صرح وزير الطرق جون جراهام إن ميزانية الولاية القادمة ستخصص 561 مليون دولار على مدار عامين لتغطية الحد الأقصى لرسوم المرور.
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هذا ووفق التعديلات الجديدة سيتمكن سائقو السيارات من المطالبة باسترداد تكاليف الرسوم التي تزيد عن 60 دولارًا في الأسبوع من خلال Service NSW.

سترفع تلك التعديلات بعض الأعباء عن ميزانية سكان غرب سيدني الذين لديهم خيارات محدودة فيما يتعلق بوسائل النقل العام أكثر من قاطني الأجزاء الأخرى من المدينة.

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نشر في: 18/09/2023 11:24am
المصدر: SBS

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