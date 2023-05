متمردون، ثوار، حب وإرث: الموسم الجديد من برنامج "من تظن نفسك؟"

ينضم باري همفريز وجيني بروكي وديرين هينش وروندا بورشمور إلى ستيفن بيج وبيتر هيلليار وكيري أرمسترونج وجون ووترز في موسم جديد تمامًا من Who Do You Think You Are ؟



في الحلقة الأولى ، يحقق النجم العالمي باري همفريز في فضيحة ملكية انخرط فيها أسلاف والده ويكشف النقاب عن الغموض الكبير في تاريخ عائلة والدته. ويؤمن همفريز بكونه الشخص الأكثر إثارة للاهتمام في شجرة عائلته ، فهل تثبت هذه الحلقة خطأه؟



Barry Humphries في الحلقة الثانية ، كشفت جيني بروكي ، إحدى أكثر الصحفيات خبرة واحترامًا في أستراليا ، أسرارًا مدهشة مخبأة في شجرة عائلة والدتها ، وتشرع في رحلة محفوفة بالعواطف لحل لغز أصل والدها.





"كنت دائمًا أتساءل وأرغب في معرفة الأشياء ، وهذا ليس مفاجئًا" وتضيف جيني "لكن والدتي لم ترض بالاجابة على الكثير من الاسئلة ، وبشكل خاص تلك المتعلقة بوالدي "





اما الصحافي والمعلق والمؤلف والسيناتور السابق ديرين هينش فسيتعمق في جذور عائلته في الحلقة الثالثة ، ويكشف عن الحقيقة المحيطة بهوية والد والدته ، ويكشف عن قصة مثيرة للنجاة بعد الحرب في اسرة والده





يقول ديرين ، "لقد كانت الرحلة خافلة بالمنعطفات المفاجئة مثل اللعبة الأفعوانية. الأشياء التي اعتقدت أنها حقيقية لم تكن ... لقد كان الأمر مرهقًا ، لكنه كان مرهقًا بشكل رائع. كان كالشد على أوتار القلب. وعرفتا أشياءا كانت بمثابة الاكتشافات المذهلة ".





في الحلقة الرابعة ، تكتشف الفنانة متعددة المواهب والخبيرة في مجال الأعمال التجارية روندا بورشمور حقيقة جدها لأمها الذي لم تعرفه أبدًا. ومن جانب والدها ، تكتشف قصة رائدة أعمال رائعة تركت إرثًا مميزا لسكان سيدني.





لطالما كان مصمم الرقصات والمدير الفني المشهور عالميًا ستيفن بيج فضوليًا بشأن أصول والدته دورين. فقد ولدت دورين لأب أبيض ، وقررت قمع هويتها الأصلية لتنجو من العنصرية في أستراليا الخمسينيات. في الحلقة الخامسة ، يشارك ستيفن في رحلة عاطفية وغير متوقعة ، مع سلسلة من الاكتشافات المفاجئة والمؤثرة على طول الطريق.



Stepan Page في الحلقة السادسة يكتشف الممثل الكوميدي ، والكاتب ، والمقدم ، والمنتج بيتر هيليار ماضي عائلته. ويكشف عن قصة احد أسلاف والدته الذي أصيب بصدمة شديدة من تجربته في جاليبولي. ومن جانب والده ، يكتشف وجود سلف أيرلندي مارق ورابطًا مثيرًا لاحد رواد لعبة في AFL.





قال بيتر "أنا حقًا أحب AFL" واضاف" إنه مكاني السعيد ، وغالبًا ما أشكر والدي على نقله إليّ. عائلتي كلها تشجع فريق كولينجوود. نذهب حرفياً إلى كرة القدم كل أسبوع ، ونحبها. تعني كرة القدم بالنسبة لي أشياء كثيرة ، ولكن إذا كنت سأصف سر هذا الحب ، فالأمر يتعلق بالعائلة ".





في الحلقة السابعة ، تبحث الممثلة السينمائية والتلفزيونية والممثلة المسرحية الشهيرة كيري أرمسترونغ عن أدلة على شخصيتها وتندهش من اكتشاف مجموعة من النساء المتمردات والمتحررات اللائي لم يخشين الدفاع عن حقوقهن. تستكشف أيضًا اللغز وراء ارتباطها القوي بالبحر. خلال تصوير هذه الحلقة ، تواجه كيري خسارة شخصية غير متوقعة ومؤثرة للغاية.





في الحلقة الأخيرة من الموسم ، يستكشف الممثل والموسيقي الشهير جون ووترز تاريخ عائلته ، ويتعرف على الراديكاليين من الطبقة العاملة في عائلة والده ، ويكتشف ان أسلاف الأم في قلب التاريخ الاستعماري الكاريبي.





يقول جون"أحد الأشياء المخيبة للآمال بشأن شجرة العائلة التي قام بها احد الاعمام هي أنها كانت شيئًا كارهًا للنساء إلى حد ما ، اذ تتبعت خط الذكور فقط ،وتظهر النساء عندما ينجبن أطفالًا ، ثم يختفين مرة أخرى".





ويضيف"أنا مهتم بكل النساء اللواتي يشكلن جزءًا متساوًا من شخصيتي ، اللواتي كن مجرداسم فقط على قطعة من الورق قبل الآن."





قال برنادين ليم ، محرر انتاج اللأفلام الوثائقية في SBS : “نشعر بسعادة غامرة للموسم الجديد من برنامج من تعتقد نفسك؟ Who Do You Think You Are? الذي سيعود إلى SBS اعتبارًا من 2 مايو ايّار ، ومع مثل هذه التشكيلة الرائعة من الضيوف.





استعد لتكون سعيدًا بسعي باري همفريز لإثبات أنه الشخص الأكثر إثارة للاهتمام في عائلته ، استعد لتأسرك رحلة جيني بروكي العاطفية العميقة أثناء بحثها عن الروابط العائلية التي طالما كانت تتوق إليها طوال حياتها ، وسوف تتحرك مشاعرك عندما يكتشف ديرين هينش أخيرًا هوية والد والدته المخفية منذ فترة طويلة. وهذه فقط الحلقات الثلاث الأولى! مع هذا الموسم الجديد ، من تعتقد نفسك؟ نستمر في إبهار الجماهير الأسترالية وتسليتها وإثارة اهتمامها ، بما يتوافق مع رغبتنا الانسانية في اكتشاف أصولنا بكل تنوعها ".





من تظن نفسك؟ من إنتاج شركة Warner Bros. International Television Production Australia لصالح SBS.





يُذاع المسلسل في الساعة 7.30 مساءً كل ثلاثاء على SBS و SBS On Demand ،ابتداءً من الثلاثاء 2 مايو.





جميع الحلقات الثمانية للموسم 14 من "من تظن نفسك؟" سيكون متاحًا للبث على SBS On Demand مع ترجمة باللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية. ستتوفر جميع الحلقات مع وصف صوتي.





زر تطبيق إلى SBS On Demand لمتابعة المواسم من 1 إلى 13 من "من تظن نفسك ؟". تتوفر ترجمات مصاحبة لجميع الحلقات باللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.