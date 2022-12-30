النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بصفقة خيالية

النقاط الرئيسية: أعلن نادي النصر السعودي الجمعة تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كتب النصر "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم

لاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 "سيصل الرياض الأسبوع المقبل"

كتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس ادارة نادي النصر الاستاذ مسلي ال معمّر قبل قليل عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025"، مضيفاً أن العقد تم توقيعه في العاصمة الاسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.



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ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاماً قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".





وكتب النصر "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".





وكان مصدر مقرب من النادي، كشف في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان قيمة انتقال رونالدو بلغت "أكثر من 200 مليون يورو" وان اللاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 "سيصل الرياض الأسبوع المقبل".





A handout picture released by Saudi Arabia's Al Nassr football club on their Twitter account shows Portugal's forward Cristiano Ronaldo posing with the club's number seven jersey in Madrid on December 30, 2022 upon signing for the Saudi Arabian club. - Ronaldo signed for Al Nassr of Saudi Arabia, the club announced, in a deal believed to be worth more than 200 million euros. The 37-year-old penned a contract which will take him to June 2025. (Photo by Al Nassr Football Club / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /AL NASSR FOOTBALL CLUB" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == Credit: -/AFP ويصل النجم البرتغالي المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الى الدوري السعودي على خلفية مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي على الإطلاق عن مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.



بدا واضحاً في مونديال قطر لكرة القدم الذي اختتم في 18 الشهر الحالي بإحراز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقب على حساب كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي، أن رونالدو دخل الحقبة الأخيرة من مسيرته المظفرة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في الدورين ثمن وربع النهائي من مشاركته الخامسة في النهائيات العالمية.





كان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة الى رونالدو من كل الجوانب على الرغم من أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً في خمس نسخ مختلفة.





لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم عرضاً مخيباً للآمال ضد الأوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية.



وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسح على سويسرا (6-1) في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني من مباراة ربع النهائي ضد المغرب (صفر-1)، من دون أن يقدم أي شيء يذكر، ليذهب سدى احتفاله بخوضه 196 مباراة دولية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الكويتي بدر المطوّع.





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