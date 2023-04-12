"قد يُفسخ العقد لأسباب بسيطة تتعلق بالنظافة": كل ما تحتاج معرفته عن التفتيش الروتيني إذا كنت مستأجراً

شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قصصاً عن عمليات فحص المنازل المستأجرة والتي أدت لفسخ عقد الإيجار بسبب مشاكل بسيطة تتعلق بالنظافة.





قالت إحدى السيدات من نيوكاسل على TikTok إنها "فشلت" في الفحص بسبب ألعاب طفلها الصغير التي كانت ملقاة في غرفة المعيشة.





وفي موقع Reddit، قال أحد المستخدمين في منشور تم حذفه الآن إنه واجه مشكلة بسبب عدم ترتيب فراشه، بينما قال آخر إن مالك العقار كان يطلب عمليات فحص أسبوعية.



وفقاً لمعهد العقارات الأسترالي، من المتطلبات القانونية عموماً أن يقوم الوكيل العقاري بفحص الممتلكات المؤجرة بانتظام للتأكد من أن العقار يتم الاعتناء به بشكل صحيح، ويتم إدراج ذلك في عقود الإيجار.





تجري عمليات التفتيش الروتينية سواء من قبل وكلاء العقارات أو مديري العقارات ولكل ولاية وإقليم قوانين حول عدد عمليات التفتيش والمدة الزمنية للإشعار الذي يجب تقديمه للمستأجر.



ما هو الغرض من الفحص الروتيني؟

الغرض من الفحص الروتيني للمنازل أو الشقق المستأجرة هو التحقق من صيانة المنزل والحديقة أو الأرض التابعة له، ومن وجود الأشخاص المقيمين بموجب عقد الإيجار، وعدم إدخال تعديلات أو حيوانات أليفة غير مصرح بها.





كارميلو كابوتا مدير للعقارات السكنية في ملبورن.





وهو يقول إن الفحص الروتيني لا يتعلق في الحقيقة بـ "النجاح أو الفشل".





"عندما نطلب فحصاً روتينياً، نطلب أن يكون العقار أنيقاً ومرتباً قدر الإمكان، لأن الصور يتم إرسالها للمالك للتحقق من حالة العقار بشكل عام".





"ولكن في النهاية، إذا لم يكن السرير مرتباً، فهذه ليست مشكلة كبيرة".



للتحضير لفحص الإيجار الروتيني، يجب على المستأجرين التأكد من أن بيانات الاتصال الخاصة بهم محدثة مع الوكيل وأن لديهم فكرة عن أي شيء تم تغييره منذ آخر فحص.





ويوصى بالتقاط الصور ومقارنتها بالصور الموجودة في تقرير حالة الإيجار عند استلام المنزل لأول مرة.





والأمر متروك للمستأجر فيما إذا كان يرغب في البقاء في المنزل أو الخروج منه عند إجراء الفحص.



كيف يجب على المستأجرون توثيق أي ضرر؟

قال كابوتا إن على المستأجرين إخبار مديري العقارات على الفور إذا كان هناك ضرر.





"يجب أن يطلع المستأجر على التقرير، ويتأكد من أنه يشرح كل شيء بالتفصيل ... وبهذه الطريقة عندما يحين وقت التفتيش الروتيني، لا يقع سوء تفاهم".



ماذا يحدث إذا تم تحديد المشاكل أثناء فحص الإيجار؟

قد يجد مديرو العقارات أو الوكلاء الذين يجرون الفحص أن المستأجرين قد انتهكوا عقدهم وقد يتم إعطاؤهم فترة إشعار لتصحيح المشكلة أو المغادرة، والتي تختلف من ولاية لأخرى.





ويمكن للمستأجرين الاعتراض على إشعار الخرق كتابياً وتكون الخطوة التالية رفع المسألة إلى محكمة تضم كلا الطرفين.



Breaches of rental contracts could lead to tenants being evicted. Source: AAP / James Ross وقال كابوتا إنه إذا تم تحديد الضرر، بالمرجح إن مسؤولية إصلاحه تقع على المستأجر.





إلا أن العديد من الإصلاحات ليست من مسؤولية المستأجر ولكن عليه واجب الإبلاغ عن المشاكل.





ويجب تقديم إشعار بعمليات التفتيش الروتينية للمستأجر قبل سبعة أيام على الأقل في كافة الولايات، باستثناء ولاية تسمانيا حيث يلزم تقديم إشعار قبل 24 ساعة فقط.





اليكم القوانين المتعلقة بعمليات التفتيش الروتينية في كل ولاية وإقليم:



نيو ساوث ويلز: أربع مرات في السنة

المقاطعة الشمالية: كل ثلاثة اشهر

كوينزلاند: كل ثلاثة اشهر

غرب أستراليا: أربع مرات في السنة

تسمانيا: كل ثلاثة أشهر (بالإضافة إلى فحص أولي خلال الشهر الأول)

كانبرا: مرتين في السنة (بالإضافة إلى فحص أولي خلال الشهر الأول)

فيكتوريا: كل ستة أشهر (ولكن ليس خلال الأشهر الثلاثة الأولى)

جنوب أستراليا: كل أربعة أسابيع

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