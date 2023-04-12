"قد يُفسخ العقد لأسباب بسيطة تتعلق بالنظافة": كل ما تحتاج معرفته عن التفتيش الروتيني إذا كنت مستأجراً

شارك بعض المستأجرين قصصهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات التفتيش الروتينية التي أدت لإنهاء عقدهم لأن المنزل اعتُبر غير مرتب.

A woman walking in front of a grey house with a dark grey fence.

Rental inspections are about ensuring that all damage and wear and tear to the property is documented. Source: AAP / Diego Fedele

شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قصصاً عن عمليات فحص المنازل المستأجرة والتي أدت لفسخ عقد الإيجار بسبب مشاكل بسيطة تتعلق بالنظافة.

قالت إحدى السيدات من نيوكاسل على TikTok إنها "فشلت" في الفحص بسبب ألعاب طفلها الصغير التي كانت ملقاة في غرفة المعيشة.

وفي موقع Reddit، قال أحد المستخدمين في منشور تم حذفه الآن إنه واجه مشكلة بسبب عدم ترتيب فراشه، بينما قال آخر إن مالك العقار كان يطلب عمليات فحص أسبوعية.
وفقاً لمعهد العقارات الأسترالي، من المتطلبات القانونية عموماً أن يقوم الوكيل العقاري بفحص الممتلكات المؤجرة بانتظام للتأكد من أن العقار يتم الاعتناء به بشكل صحيح، ويتم إدراج ذلك في عقود الإيجار.

تجري عمليات التفتيش الروتينية سواء من قبل وكلاء العقارات أو مديري العقارات ولكل ولاية وإقليم قوانين حول عدد عمليات التفتيش والمدة الزمنية للإشعار الذي يجب تقديمه للمستأجر.

ما هو الغرض من الفحص الروتيني؟

الغرض من الفحص الروتيني للمنازل أو الشقق المستأجرة هو التحقق من صيانة المنزل والحديقة أو الأرض التابعة له، ومن وجود الأشخاص المقيمين بموجب عقد الإيجار، وعدم إدخال تعديلات أو حيوانات أليفة غير مصرح بها.

كارميلو كابوتا مدير للعقارات السكنية في ملبورن.

وهو يقول إن الفحص الروتيني لا يتعلق في الحقيقة بـ "النجاح أو الفشل".

"عندما نطلب فحصاً روتينياً، نطلب أن يكون العقار أنيقاً ومرتباً قدر الإمكان، لأن الصور يتم إرسالها للمالك للتحقق من حالة العقار بشكل عام".

"ولكن في النهاية، إذا لم يكن السرير مرتباً، فهذه ليست مشكلة كبيرة".
اقرأ المزيد

"لم نتوقع أبداً أن يقفز فجأة إلى 900 دولار": هل يمكن للمستأجر رفض طلب المالك برفع الإيجار؟

للتحضير لفحص الإيجار الروتيني، يجب على المستأجرين التأكد من أن بيانات الاتصال الخاصة بهم محدثة مع الوكيل وأن لديهم فكرة عن أي شيء تم تغييره منذ آخر فحص.

ويوصى بالتقاط الصور ومقارنتها بالصور الموجودة في تقرير حالة الإيجار عند استلام المنزل لأول مرة.

والأمر متروك للمستأجر فيما إذا كان يرغب في البقاء في المنزل أو الخروج منه عند إجراء الفحص.

كيف يجب على المستأجرون توثيق أي ضرر؟

قال كابوتا إن على المستأجرين إخبار مديري العقارات على الفور إذا كان هناك ضرر.

"يجب أن يطلع المستأجر على التقرير، ويتأكد من أنه يشرح كل شيء بالتفصيل ... وبهذه الطريقة عندما يحين وقت التفتيش الروتيني، لا يقع سوء تفاهم".
اقرأ المزيد

"يعيشون على 20 دولار يومياً": تعرفوا على الفئات الأكثر تضرراً من أزمة الإيجارات في أستراليا

ماذا يحدث إذا تم تحديد المشاكل أثناء فحص الإيجار؟

قد يجد مديرو العقارات أو الوكلاء الذين يجرون الفحص أن المستأجرين قد انتهكوا عقدهم وقد يتم إعطاؤهم فترة إشعار لتصحيح المشكلة أو المغادرة، والتي تختلف من ولاية لأخرى.

ويمكن للمستأجرين الاعتراض على إشعار الخرق كتابياً وتكون الخطوة التالية رفع المسألة إلى محكمة تضم كلا الطرفين.
A sign outside a house that reads 'For Lease'.
Breaches of rental contracts could lead to tenants being evicted. Source: AAP / James Ross
وقال كابوتا إنه إذا تم تحديد الضرر، بالمرجح إن مسؤولية إصلاحه تقع على المستأجر.

إلا أن العديد من الإصلاحات ليست من مسؤولية المستأجر ولكن عليه واجب الإبلاغ عن المشاكل.

ويجب تقديم إشعار بعمليات التفتيش الروتينية للمستأجر قبل سبعة أيام على الأقل في كافة الولايات، باستثناء ولاية تسمانيا حيث يلزم تقديم إشعار قبل 24 ساعة فقط.

اليكم القوانين المتعلقة بعمليات التفتيش الروتينية في كل ولاية وإقليم:
  • نيو ساوث ويلز: أربع مرات في السنة
  • المقاطعة الشمالية: كل ثلاثة اشهر
  • كوينزلاند: كل ثلاثة اشهر
  • غرب أستراليا: أربع مرات في السنة
  • تسمانيا: كل ثلاثة أشهر (بالإضافة إلى فحص أولي خلال الشهر الأول)
  • كانبرا: مرتين في السنة (بالإضافة إلى فحص أولي خلال الشهر الأول)
  • فيكتوريا: كل ستة أشهر (ولكن ليس خلال الأشهر الثلاثة الأولى)
  • جنوب أستراليا: كل أربعة أسابيع
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 12/04/2023 5:39pm
آخر تحديث: 13/04/2023 11:51am
By Madeleine Wedesweiler
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Australia

اخترنا لك

Cars driving along a highway.

قوانين جديدة قد تفرض على السائقين إجراء اختبار قبل تجديد رخصة القيادة

11:47
BUDGET 2022 HOUSING STOCK

'السوق حاليا هو سوق المشتري ولكن نرى عزوفا كبيرا عن شراء المنازل' خبير يشرح الأسباب

Text: “$900/week“ over image of For Lease sign, next to 0 bedrooms symbol, 1 bathroom symbol and a torn dollar sign.

'لم نتوقع أبداً أن يقفز فجأة إلى 900 دولار': هل يمكن للمستأجر رفض طلب المالك برفع الإيجار؟

10:07
Mary with Product.jpg

'الحاجة أم الاختراع': كريمات أسترالية من صنع مهاجرة مصرية تطمح للعالمية

A For Lease sign outside an apartment block

'يعيشون على 20 دولار يومياً': تعرفوا على الفئات الأكثر تضرراً من أزمة الإيجارات في أستراليا

09:40
Self-regulation of social media

'المجتمع القوي لا يخاف من مؤثرة': كيف يمكن التعامل مع محتوى قد 'يمس الاخلاق العامة والقيم العائلية'؟

download (1).jpg

ما هي المساعدات النقدية والخصومات التي تقدمها الحكومة للراغبين بالتحول إلى الطاقة النظيفة؟

TROPICAL CYCLONE ILSA

الإعصار الأعنف 'إلسا' يزداد شدة قبل أن يصل إلى غرب أستراليا