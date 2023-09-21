"بعد 70 عاماً": إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتقاعد ويسلم دفة القيادة لابنه

أعلن الملياردير روبرت مردوخ أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي Fox Corporation ونيوز كورب بعد مسيرة مهنية امتدت لنحو 70 عامًا بدأت في عام 1954.

Rupert Murdoch and Jerry Hall were engaged shortly after their appearance at the Golden Globes on January 10, 2016. (AAP)

Rupert Murdoch and Jerry Hall were engaged shortly after their appearance at the Golden Globes on January 10, 2016. (AAP) Source: AAP

انطلق مردوخ لبناء إمبراطوريته الإعلامية في عام 1954 من صحيفة واحدة في أديلايد

 وكتب مردوخ في مذكرة للموظفين: "طوال حياتي المهنية بأكملها، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير".

 وأضاف: "لكن الوقت مناسب لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا موظفين موهوبين حقًا".

وسيصبح نجله لاكلان الرئيس الوحيد لشركة نيوز كورب وسيستمر في منصب الرئيس التنفيذي لشركة فوكس، بعد الاجتماعات العامة السنوية في منتصف نوفمبر.

وأعلن مردوخ البالغ من العمر 92 عاماً أن "إمبراطوريته وهو يتمتعان بصحة جيدة" كما تحدث عن المشهد الإعلامي المتغير.

جاء صعود روبرت مردوخ إلى لقب "امبراطور الإعلام" بعد وفاة والده كيث، الذي كان رئيس تحرير صحيفة هيرالد في ملبورن.

لكن روبرت أخذ الأمور إلى مستوى آخر تمامًا وفي حين قام كيث بتوسيع الممتلكات التجارية لمجموعة هيرالد، غير روبرت مردوخ قواعد اللعبة عندما بنى إمبراطورية عالمية على مدى خمسين عاما، بدءا من موطنه في أستراليا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا والولايات المتحدة.

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نشر في: 22/09/2023 7:19am
آخر تحديث: 22/09/2023 7:27am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

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