"بعد 70 عاماً": إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتقاعد ويسلم دفة القيادة لابنه

انطلق مردوخ لبناء إمبراطوريته الإعلامية في عام 1954 من صحيفة واحدة في أديلايد





وكتب مردوخ في مذكرة للموظفين: "طوال حياتي المهنية بأكملها، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير".





وأضاف: "لكن الوقت مناسب لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا موظفين موهوبين حقًا".





وسيصبح نجله لاكلان الرئيس الوحيد لشركة نيوز كورب وسيستمر في منصب الرئيس التنفيذي لشركة فوكس، بعد الاجتماعات العامة السنوية في منتصف نوفمبر.





وأعلن مردوخ البالغ من العمر 92 عاماً أن "إمبراطوريته وهو يتمتعان بصحة جيدة" كما تحدث عن المشهد الإعلامي المتغير.





جاء صعود روبرت مردوخ إلى لقب "امبراطور الإعلام" بعد وفاة والده كيث، الذي كان رئيس تحرير صحيفة هيرالد في ملبورن.





لكن روبرت أخذ الأمور إلى مستوى آخر تمامًا وفي حين قام كيث بتوسيع الممتلكات التجارية لمجموعة هيرالد، غير روبرت مردوخ قواعد اللعبة عندما بنى إمبراطورية عالمية على مدى خمسين عاما، بدءا من موطنه في أستراليا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا والولايات المتحدة.



