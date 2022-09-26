سقوط 17 قتيلاً من بينهم 11 طفلاً جراء إطلاق نار في مدرسة في روسيا فيما وصف بـ«هجوم إرهابي غير إنساني»

النقاط الرئيسية: الهجوم هو الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدارس التي هزت روسيا في السنوات الأخيرة

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدان «الهجوم الإرهابي اللا إنساني» في مدينة إيجيفسك

قال المحققون إن اثنين من حراس الأمن واثنين من المعلمين كانوا من بين الضحايا كما قتل المهاجم نفسه

تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى الانتحار.





قالت السلطات إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 15 شخصًا بينهم 11 طفلًا، بعد أن أطلق رجل النار يوم الإثنين في مدرسته السابقة في وسط روسيا.





كان الهجوم هو الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدارس التي هزت روسيا في السنوات الأخيرة وجاءت مع توتر البلاد بسبب الجهود المبذولة لحشد عشرات الآلاف من الرجال للقتال في أوكرانيا.





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وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدان «الهجوم الإرهابي اللا إنساني» في مدينة إيجيفسك مضيفًا أن مطلق النار «ينتمي على ما يبدو إلى جماعة فاشية جديدة».



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن «الرئيس بوتين ينعي بشدة مقتل أشخاص وأطفال في مدرسة وقع فيها هجوم إرهابي من قبل شخص ينتمي على ما يبدو إلى جماعة فاشية جديدة».





وقال إن «الرئيس يتمنى تعافي المصابين نتيجة هذا الهجوم الإرهابي اللا إنساني».





ووفقًا للمحققين فإن المهاجم «كان يرتدي قميصًا أسودا عليه رموز نازية وقناع للرأس» عندما تم اكتشاف جثته.





تم التعرف عليه لاحقًا على أنه رجل محلي ولد في عام 1988 وتخرج من تلك المدرسة.





وقال المحققون إن اثنين من حراس الأمن واثنين من المعلمين كانوا من بين الضحايا كما قتل المهاجم نفسه.



أعلنت السلطات في وقت سابق عن مقتل سبعة أطفال وستة بالغين لكنها لم تحدد ما إذا كان ذلك يشمل مطلق النار المشتبه به.





قال المحققون إنهم كانوا يفتشون منزله ويحققون في «تمسكه بالآراء الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية».





وأكد حاكم المنطقة ألكسندر بريشالوف وجود «ضحايا وجرحى بين الأطفال» متحدثاً في بيان بالفيديو خارج المدرسة رقم 88 في إيجيفسك.





وقد كان من الممكن رؤية عمال الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي في الخلفية بعضهم يركض داخل المدرسة بنقالات.





أعلن بريشالوف فترة حداد في المنطقة تستمر حتى يوم الخميس.



Police and paramedics at the scene of the school shooting in Izhevsk, Russia on Monday, 26 September, 2022. Source: AP / AP تُعد مدينة إيجيفسك، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 630 ألف نسمة، العاصمة الإقليمية لجمهورية أودمورت الروسية، التي تقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر شرق موسكو.





جاء الهجوم بعد ساعات فقط من قيام رجل بفتح النار وإصابة ضابط تجنيد بجروح بالغة في مركز تجنيد في سيبيريا.





كان آخر حادث إطلاق نار كبير في مدرسة روسية وقع في أبريل، عندما فتح رجل النار في روضة أطفال في منطقة أوليانوفسك الوسطى مما أدى إلى مقتل مدرس وطفلين.



تشديد قوانين السلاح

كانت عمليات إطلاق النار الجماعية في المدارس والجامعات في روسيا نادرة حتى عام 2021، عندما هزت البلاد موجة قتل في مدينتي كازان وبيرم بوسط روسيا مما دفع المشرعين إلى تشديد القوانين التي تنظم الحصول على الأسلحة.





في سبتمبر 2021، اجتاح طالب يرتدي ملابس تكتيكية سوداء وخوذة مسلحة ببندقية صيد مباني جامعة ولاية بيرم مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، معظمهم من النساء، وإصابة عشرين آخرين.





قاوم المسلح الاعتقال وأطلق عليه الرصاص من قبل سلطات إنفاذ القانون أثناء القبض عليه ونقله إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.





كان هذا هو الهجوم الثاني من نوعه في ذلك العام، بعد أن قتل طالب سابق يبلغ من العمر 19 عامًا تسعة أشخاص في مدرسته القديمة في كازان في مايو.



According to officials, 11 children were among those killed in the shooting in Izhevsk, Russia. Source: AP / Sergei Kuztsov وقال المحققون إن المسلح كان يعاني من اضطراب في الدماغ، لكنه اعتبر مؤهلا للحصول على ترخيص للبندقية شبه الآلية التي استخدمها.





في يوم ذلك الهجوم، دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى مراجعة قوانين مراقبة الأسلحة وتم رفع سن الحصول على بنادق الصيد من 18 إلى 21 وتم تعزيز الفحوصات الطبية.





وألقت السلطات باللوم على النفوذ الأجنبي في حوادث إطلاق النار السابقة في المدارس، قائلة إن الشباب الروس تعرضوا عبر الإنترنت والتلفزيون لهجمات مماثلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.





ووقعت حالات إطلاق نار أخرى في الجيش الروسي، مما أدى إلى تسليط الضوء على قضية التجنيد الإلزامي في البلاد حيث أصبحت الخدمة العسكرية إلزامية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عامًا.





في نوفمبر 2020، قتل جندي يبلغ من العمر 20 عامًا ثلاثة من زملائه في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة فورونيج. وفي هجوم مماثل في عام 2019، قتل مجند شاب ثمانية جنود، قائلاً إنه تعرض للتنمر والمضايقة في الجيش.





يمكن للقراء الذين يبحثون عن دعم الأزمات الاتصال بـ Lifeline على 13 11 14، وخدمة معاودة الاتصال بالمكالمات الانتحارية على 1300 659 467، وخط مساعدة الأطفال على 1800 55 1800 (للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 عامًا). يتوفر المزيد من المعلومات والدعم للصحة النفسية على beyondblue.org.au وعلى 1300 22 4636.







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