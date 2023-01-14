روسيا تعلن السيطرة على بلدة سوليدار وكييف تؤكد استمرار المعارك

النقاط الرئيسية: أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على سوليدار في الشرق الأوكراني

اعتبر "معهد دراسة الحرب" الذي يتّخذ الولايات المتحدة مقرا، أن السيطرة على هذه البلدة الصغيرة "من غير المرجّح أن تعني تطويقا وشيكا لباخموت"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر خبراء في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أنها سترسل فرقا خلال الأيام المقبلة إلى المواقع النووية الأوكرانية الأخرى على أن تزيد عددهم بثلاث مرات مستقبلاً

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي "القتال من أجل سوليدار يستمر"، من دون إضافة أي تفاصيل.





وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان "استُكمل مساء 12 كانون الثاني/يناير تحرير سوليدار"، مشيرة إلى أهمية السيطرة على هذه البلدة في إطار "مواصلة العمليات الهجومية الناجحة".





وأشاد الجيش الروسي بـ"شجاعة" مقاتلي مجموعة فاغنر المسلحة في الاشتباكات في سوليدار، في اعتراف نادر بهذه المجموعة المقاتلة الخاصة.





في المقابل، أكد المتحدث باسم الوحدات الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي تشيريفاتي خلال النهار، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظروف صعبة" في مواجهة "أفضل وحدات (مجموعة المرتزقة الروسية) فاغنر وقوات خاصة أخرى" روسية.





عبر التلفزيون الأوكراني، اتّهم تشيريفاتي موسكو بـ"إحداث ضجة إعلامية" زائفة حول سيطرتها على هذه البلدة التي كانت تشتهر بمناجم الملح، بهدف "زعزعة ثقة الأوكرانيين بجيشهم".



وشدد على أن "انسحابات محدودة أو مناورات لا تعني أنه يجب اعتبار الأمر هزيمة كبيرة".



"مرحلة صعبة"

كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أعلنت الجمعة على تلغرام أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبا باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوما مكثفا جدا"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب".





واعتبر "معهد دراسة الحرب" الذي يتّخذ الولايات المتحدة مقرا، أن السيطرة على هذه البلدة الصغيرة "من غير المرجّح أن تعني تطويقا وشيكا لباخموت".





وتسعى القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد 15 كيلومترا إلى جنوب-غرب سوليدار.





وشدّد المعهد على أن "القوات الروسية لن تتمكن من بسط سيطرتها على خطوط المواصلات الأرضية المهمة" التي تربطها بالمدينة الكبرى في المنطقة.



Pro Russia fighters in Eastern Ukraine. وتستعر المعارك في سوليدار ومحيطها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.





كان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أكد صباح الأربعاء أن مقاتليه سيطروا على سوليدار، لكن نفي هذا الأمر لم يقتصر على كييف بل صدر أيضا عن وزارة الدفاع الروسية.





في نشرته اليومية، أشار "معهد دراسة الحرب" إلى أن "القوات الروسية بسطت (فعليا) على الأرجح سيطرتها على سوليدار في 11 كانون الثاني/يناير"، أي الأربعاء.





لدعم فرضيته يشير المعهد إلى "صور موثّقة جغرافيا نشرت في 11 و12 كانون الثاني/يناير"، اعتبر أنها "تشير إلى أن القوات الروسية تسيطر على الأرجح على غالبية أراضي سوليدار إن لم يكن على كامل البلدة ودفعت على الأرجح القوات الأوكرانية للتراجع إلى خارج ضواحيها الغربية".





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم "كل ما هو ضروري" لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضًا في باخموت.





وفي سيفرسك الواقعة على بعد 25 كيلومتراً شمال سوليدار تردّدت أصوات المدفعية الجمعة.





وقال أولكسندر سيرينكو البالغ 55 عاماً والذي كان ينشغل بجمع نوافذ خشبية لاستخدامها للتدفئة "نحن خائفون لكن أين نذهب؟".





وأضاف لوكالة فرانس برس "نأمل فقط بألا يتراجع الجيش الأوكراني".





إلى ذلك، قتلت غارة روسية امرأتين تبلغان 59 و64 عاماً، قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق)، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف.



War in Ukraine. Source: AAP, AP / AAP / Marienko Andrew/AP

الحاجة إلى أسلحة

لمواجهة الجيش الروسي، دعت كييف مجدّداً حلفاءها الغربيين إلى تزويدها مزيدا من الأسلحة والمعدات العسكرية الفعّالة.





وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك عبر "تلغرام"، "للانتصار في هذه الحرب، نحتاج مزيدا من المعدات العسكرية والمعدات الثقيلة"، في وقت تطالب أوكرانيا بالحصول على دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى.





وسط هذه التطورات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر خبراء في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أنها سترسل فرقا خلال الأيام المقبلة إلى المواقع النووية الأوكرانية الأخرى على أن تزيد عددهم بثلاث مرات مستقبلاً.





وجاء في بيان صدر مساء الجمعة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "ستكون قريبا منتشرة بصورة دائمة في مجمل محطات أوكرانيا بما فيها تشيرنوبيل".





ويتوجه المدير العام للوكالة رافايل غروسي الأسبوع المقبل إلى هذا البلد لإطلاق عمل الجهاز الجديد.





في الأثناء، أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها أصبحت "بحكم الأمر الواقع" عضوا في حلف شمال الأطلسي.



وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لشبكة "بي بي سي"، "الأمر صحيح، إنه واقع" مضيفا "أنا واثق من أننا في مستقبل قريب سنصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي بحكم القانون"، في إشارة إلى الطلب الرسمي لأوكرانيا بهذا الصدد.





من جهته أعلن الأطلسي الجمعة نشر طائرات نظام الانذار والمراقبة المحمول جوا "أواكس" في رومانيا اعتبارا من الثلاثاء لتدعيم وجودها المعزّز في المنطقة و"مراقبة الأنشطة العسكرية الروسية".





ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الساعة 20,00 ت غ للبحث في الأوضاع في أوكرانيا، بعد حوالى 11 شهرا على بدء الغزو الروسي.





وفي خطاب ألقاه أمام طلاب جامعة جونز هوبكنز الجمعة، حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من أنه إذا سُمح للغزو الروسي لأوكرانيا بالاستمرار فإن ذلك سيشجع بلدانا أخرى.





وقال إن "العدوان الروسي على أوكرانيا يمثل النهاية الكاملة لعالم ما بعد الحرب الباردة". وأضاف "إذا سمحنا بالتغيير الأحاديّ للوضع الراهن بالقوة، فسيحدث ذلك في أماكن أخرى من العالم بما في ذلك آسيا"، في إشارة مستترة منه إلى تايوان وسط مخاوف من حدوث غزو صيني.





وفي سياق المواقف دعت وزيرتا الخارجية الفرنسية والألمانية الجمعة الدول الإفريقية إلى إدانة "العدوان" الروسي على أوكرانيا.





وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أديس أبابا "من المهم (في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا) أن نتذكّر أنّ هناك معتديا ومعتدى عليه ومن المهم أن يقول الجميع للمعتدي إنه يجب أن يوقف عدوانه".





ووجهت نظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك الرسالة ذاتها، بقولها إنّ "السلام في أوروبا يتعرّض للهجوم... نحتاج إليكم، نحتاج إلى إفريقيا للدفاع عن السلام".





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