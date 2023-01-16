كيف غيّر كوفيد-19 حياة روث للأبد؟

النقاط الرئيسية شخص من بين كل مصابين بالفيروس معرض للإصابة بكوفيد طويل الأمد

ارتفع عدد أعضاء مجموعة دعم كوفيد طويل الأمد على وسائل التواصل لتضم 3300 عضو في أقل من سنة

لا يزال هنالك العديد من الدراسات التي تحاول فهم تأثير كوفيد طويل الأمد على الصحة العامة

مر عام منذ أن أصيبت روث نيوبورت المقيمة في فيكتوريا بكوفيد-19 لأول مرة.





ومع ذلك، تقول إنها لا تزال غير قادرة على المشاركة في أنشطتها اليومية المعتادة، ناهيك عن المشي أكثر من 10 أمتار دون مساعدة أو الحاجة إلى الجلوس.





تحكي روث لشبكة SBS الإخبارية "ما زلت أعاني من سعال مستمر وإرهاق موهن وقائمة طويلة من الأعراض العصبية والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي التي لا تزال تؤثر بشكل كبير على حياتي اليومية".





قبل فيروس كورونا، تروي نيوبورت أنها عاشت حياة نشطة وكانت الراعي الأساسي لأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات.





وتوضح نيوبورت: "الآن لا يمكنني القيام بأي من هذه الأشياء دون زيادة الأعراض سوءًا".





عاشت نيوبورت مع التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME / CFS) والألم العضلي الليفي لأكثر من 20 عامًا، لكنها استطاعت التأقلم مع المرض وأعراضه، حتى أصيبت بكوفيد-19 والذي غير الكثير في حياتها.





تشرح روث قائلة: "جميع الأعراض المزمنة طويلة الأمد التي أعاني منها انتقلت من أعراض خفيفة إلى شديدة".





وترى نيوبورت إنها ربما كانت في فئة عالية الخطورة - لفيروس كورونا لفترة طويلة ، لكن المئات في جميع أنحاء البلاد يعانون أيضًا من آثاره المنهكة دون أي شروط مسبقة.





في الواقع، شهدت مجموعة Australian Long COVID على Facebook التي تشارك في إدارتها نموا كبيرا في عدد الأعضاء، من 250 عضوًا إلى 3300 في غضون عام.





تقول ميكيت أبيركرومبي، من روفيل في فيكتوريا، إن حياتها منذ ما قبل الجائحة إلى الآن تصفها بأنها "قفزات كبيرة".



Neurological issues have been particularly difficult for Ms Abercrombie. Credit: Miquette Abercrombie قبل اصابتها بكوفيد-19 في أبريل/نيسان من العام الماضي، قالت أبيركرومبي إنها كانت "في حالة جيدة للغاية"، فهي تمارس رياضة الركض وركوب الدراجات والسباحة والملاكمة وتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا تقريبًا.





لكنها الآن تحتاج إلى استخدام عكاز للمشي للذهاب إلى المرحاض أو إلى المطبخ لإعداد القهوة.





"لا أحد يستطيع أن يفهم أو يصف بدقة التأثير على حياتنا. أعاني من آلالام مستمرة وذاكرة مشوشة، وفي بعض الأيام، يكون من الصعب مجرد الاستيقاظ من النوم".





تروي أبيركرومبي إن مشاكلها العصبية كانت صعبة.





قالت أبيركرومبي: "كل صباح، أفتح عيوني وأدعو الله أن يكون اليوم هو اليوم الذي أتحدث فيه وأمشي وأكون أفضل من اليوم السابق".



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يقول البروفيسور تيسا ويجيراتن عالمة الأعصاب والأطباء الإكلينيكيين من جامعة ملبورن، إنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، فإن أعراض كوفيد طويلة الأمد "حقيقية بالتأكيد".





بدأ البروفيسور ويجيراتن التحقيق في التأثير طويل المدى لـكوفيد-19 في عام 2021 عندما لاحظ ظهور مجموعات من المرضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ما يقرب من 90 في المائة منهم يدعون أعراضًا طويلة الأمد مثل التعب والصداع وتشوش الذاكر والدوخة وسط أعراض أخرى كثيرة.





لاحظ أيضا أنهم كانوا يعانون من "مشاكل متعلقة بالمخ والأعصاب غالبا" ، ويطلق عليهم الآن الأعراض العصبية لما بعد الإصابة بكوفيد-19 أو متلازمة(PCNS).





ويوضح ويجيراتن أن من بين أكثر من 665 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من شخص واحد من كل شخصين مصابين بـكوفيد-19 معرض لخطر الإصابة بـتلك المتلازمة (PCNS).



يكاد يكون وباءً منفصلا عن جائحة فيروس كورونا

تقول نيوبورت إنه على الرغم من ارتفاع وعي الناس بمرض كوفيد منذ فترة طويلة مقارنة بالعام الماضي، فإن فهمهم لا يزال ضئيلاً.





وقالت: "أعتقد بين العامة وحتى بين الأطباء العموميين، أن الفهم ضحل وسطحي، والمعلومات ليست دقيقة دائمًا".





تقول أبيركرومبي إن طبيبها العام يكون في بعض الأحيان "... في حيرة وعلى وشك البكاء" مع قائمة واسعة من المضاعفات التي تعاني منها الآن.





وعلى الرغم من أن البروفيسور ويجيراتن يتفق مع أن الحكومة لا تفعل ما يكفي فيما يتعلق بـمتلازمة (PCNS)، إلا أنه يقول إن هذا هو "المصير نفسه" لجميع الاضطرابات العصبية.





ويشرح قائلاً: "لم يكن لدينا حتى تعريف" صحة الدماغ "من قبل منظمة الصحة العالمية حتى مايو/آيار من العام الماضي".



Professor Tissa Wijeratne says more resources are needed to support people with neurological disorders including post-COVID neurological symptoms (PCNS). Credit: PENNY STEPHENS/PENNY STEPHENS / WESTERN HEALTH يعمل ويجيراتن حاليًا على سجل عالمي لتسجيل المرضى الذين يعانون من تأثيرات طويلة المدى لـكوفيد-19، مما سيساعد العالم على فهم متلازمة (PCNS) ويسمح للسلطات بتعديل الاستراتيجيات المستقبلية.





ويشرح ويجيراتن إن أفضل طريقة للوقاية من متلازمة (PCNS) هي عدم الإصابة بـكوفيد-19 في المقام الأول.





"كن على اطلاع دائم بالتطعيمات الخاصة بك، وارتدِ الكمامة عند الضرورة، وحافظ على النظافة الشخصية وحافظ على التباعد الاجتماعي بينك وبين الآخرين".





إذا أصبت بـمتلازمة (PCNS)، فلا تفعل أشياء من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض".





واختتم حديثه ناصحا: "تناول طعامًا صحيًا، ولا تدخن أو تشرب الكحول، ومارس الرياضة عندما تستطيع، وحافظ على شبكة اجتماعية جيدة ، ونم جيدًا ، وكن لطيفًا ورحيمًا مع الآخرين. فهذه الأشياء تعزز صحة الدماغ والأعصاب".





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