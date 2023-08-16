خسارة موجعة للماتيلداس أمام إنجلترا والمنتخب يتطلع الآن لمباراة المركز الثالث ضد السويد

تبددت آمال منتخب الماتيلداس في كأس العالم للسيدات بعد خسارته امام انجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي التي جرت الليلة الماضية في سيدني.





وبادر المنتخب الانجليزي بتسجيل هدفه الاول في الشوط الاول من المباراة الا ان مهاجمة الماتيلداس سام كير عادت لمعادلة النتيجة بهدف رائع سجلته في الشوط الثاني .



La capitana delle Matildas, Sam Kerr Credit: Nine's Wide World of Sports وبعد هدف كير بدقائق وبسبب خطأ دفاعي فادح ارتكبته إيلي كاربنتر تمكنت المنتخب الانكليزي من تسجيل هدفهم الثاني في الدقيقة 71 بإمضاء اللاعبة لورين هيمب.





وفي الدقيقة 86 من المباراة هزت اللاعبة أليسيا روسو شباك الماتيلداس لستجل هدف الاطمئنان لفريقها.





وبهذا الفوز حجزت انجلترا بطاقة التأهل الى المباراة النهائية حيث ستواجه اسبانيا الاحد في استاد استراليا بسيدني.





ويتطلع الماتيلداس الآن الى مواجهة السويد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجري في بريزبن السبت.



