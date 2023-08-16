خسارة موجعة للماتيلداس أمام إنجلترا والمنتخب يتطلع الآن لمباراة المركز الثالث ضد السويد

الخسارة بددت آمال الماتيلداس بالحصول على كأس العالم لكنها كرست الفخر بالأداء الرائع للفريق

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Coach Tony Gustavsson said Kerr was beating herself up for her failure to get the Matildas back into the game. Source: SIPA USA / Bildbyran/Sipa USA

تبددت آمال منتخب الماتيلداس في كأس العالم للسيدات بعد خسارته امام انجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي التي جرت الليلة الماضية في سيدني.

وبادر المنتخب الانجليزي بتسجيل هدفه الاول في الشوط الاول من المباراة الا ان مهاجمة الماتيلداس سام كير عادت لمعادلة النتيجة بهدف رائع سجلته في الشوط الثاني .
La capitana delle Matildas, Sam Kerr
La capitana delle Matildas, Sam Kerr Credit: Nine's Wide World of Sports
وبعد هدف كير بدقائق وبسبب خطأ دفاعي فادح ارتكبته إيلي كاربنتر تمكنت المنتخب الانكليزي من تسجيل هدفهم الثاني في الدقيقة 71 بإمضاء اللاعبة لورين هيمب.

وفي الدقيقة 86 من المباراة هزت اللاعبة أليسيا روسو شباك الماتيلداس لستجل هدف الاطمئنان لفريقها.

وبهذا الفوز حجزت انجلترا بطاقة التأهل الى المباراة النهائية حيث ستواجه اسبانيا الاحد في استاد استراليا بسيدني.

ويتطلع الماتيلداس الآن الى مواجهة السويد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجري في بريزبن السبت.

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نشر في: 17/08/2023 7:22am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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