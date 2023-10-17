هل يتجه الناس إلى السرقة تحت ضغط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة؟

ارتفعت معدلات السرقة من متاجر البيع بالتجزئة بشكل كبير في جميع أنحاء أستراليا في السنوات القليلة الماضية.





يقول البروفيسور مايكل تاونسلي، الذي يبحث في جرائم البيع بالتجزئة في جامعة جريفيث في كوينزلاند، إنه كان هناك انخفاض في السرقة من المتاجر خلال جائحة COVID-19 - لكن الأرقام عادت إلى الارتفاع منذ ذلك الحين.





وقال: «إن الأرقام في كوينزلاند [و] جنوب أستراليا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وهذا أمر مفاجئ للغاية».





تُظهر الأرقام، المأخوذة من سجلات شرطة الولاية، أن حوادث السرقة من المتاجر زادت بأكثر من الضعف في جنوب أستراليا بين عامي 2019 و 2023. وسجلت غرب أستراليا زيادة بنسبة 42 في المائة، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 25 في المائة في ولاية كوينزلاند.



Source: SBS يقول بول زهرا، الرئيس التنفيذي لجمعية تجار التجزئة الأسترالية (ARA)، إن السرقة من المتاجر تكلف صناعة التجزئة ما يزيد عن 9 مليار دولار سنويًا.





وقال: «يمكن أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك؛ ومع ذلك، من الصعب وضع رقم دقيق لسرقات التجزئة لأن الكثير منها لا يتم الإبلاغ عنه».





في أغسطس، أبلغ كولز عن أن خسارة المخزون (التي تشمل السرقة وإهدار الطعام) ارتفعت بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما قدر براد باندوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة وولورثز، أن السرقة شكلت ربع إجمالي الخسائر.



لماذا تتزايد عمليات السرقة من المتاجر؟

عملية الدفع بالخدمة الذاتية تجعل من السهل جدًا على الأشخاص السرقة.





ويقول الخباء إن ضغوط تكلفة المعيشة هي على الأرجح الدافع الرئيسي خلف معدلات السرقة القياسية حيث يجد الناس صعوبة في تحمل تكاليف ضروريات الحياة.





نحن ندفع 7.5 في المائة أكثر مقابل طعامنا مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث تقرير عن التضخم صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي. وحدث الارتفاع الأكبر في قطاع منتجات الألبان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 15 في المائة، في حين ارتفع الخبز والحبوب بنسبة 11 في المائة واللحوم والمأكولات البحرية بنسبة 3.5 في المائة.





وهناك الآن سوق سوداء للأغذية المسروقة، والتي يستغلها بعض السارقين والأسواق الإلكترونية مثل eBay و Facebook Marketplace و Amazon تجعل من السهل على اللصوص بيع البضائع المسروقة.



ما مدى قبول السرقة من المتاجر اجتماعيًا في أستراليا؟

يعتقد أكثر من ربع المتسوقين الأستراليين أن بعض أشكال سرقة التجزئة لها ما يبررها «قليلاً» إلى «تمامًا»، وفقًا لمسح أجرته جامعة موناش على أكثر من 1,000 متسوق.





وقد قال أكثر من ربع المتسوقين إن «أخذ منتج دون دفع ثمنه» مبرر.



Source: SBS أخبر العديد من المتسوقين الذين يقومون بالسرقة The Feed إنهم الآن أكثر حماسًا للسرقة، بعد أن أعلنت كبرى محلات السوبر ماركت عن أرباح بمليارات الدولارات خلال أزمة تكلفة المعيشة.





يقول تاونسلي إن هذا النوع من المنطق يُعرف باسم التحييد: التقليل من تأثير أفعالنا السيئة لجعلنا لا نشعر بمشاعر سلبية تجاه أنفسنا.



ما هي تدابير مكافحة السرقة التي تتخذها محلات السوبر ماركت؟

تقوم محلات السوبر ماركت بطرح تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد لمكافحة السرقة.





قال متحدث باسم كولز إن المتاجر مجهزة بكاميرات المراقبة وتقنية قفل العربة لمنع الأشخاص من المغادرة دون دفع والبوابات الذكية التي تفتح فقط بمجرد أن يدفع العملاء مقابل تسوقهم.





ومن المثير للجدل أن السوبر ماركت يقوم أيضًا بتجربة الكاميرات التي يتم ارتداؤها من قبل الموظفين في المتاجر عالية الخطورة للحد من السرقة وإساءة معاملة العمال.





قال متحدث باسم كولز: «إذا شعر أحد أعضاء الفريق بعدم الأمان في موقف ما، فيمكنه تشغيل كاميرا الجسم الخاصة به وإبلاغ العميل بأنه يقوم بتشغيلها من أجل السلامة».





«لقد لقيت هذه التجربة استقبالًا جيدًا من قبل أعضاء الفريق، الذين يشعرون أن التكنولوجيا ستفيدهم إذا واجهوا موقفًا مهددًا.»





تقول Woolworths أن عملائها يتم تسجيل دخولهم في أكثر من 500 متجر باستخدام تقنية «المسح المساعد».





قال باندوتشي: «إنه تسجيل إلكتروني يخضع لقواعد خصوصية صارمة للغاية».





«إنهم يتأكدون فقط من أن العميل يقوم بالفعل بمسح جميع المنتجات قبل المغادرة».



ما هي عقوبات السرقة؟

تندرج السرقة من المتاجر تحت جريمة السرقة - التي تختلف العقوبات المفروضة عليها حسب الولاية. كما تعتمد العقوبة على قيمة البضائع المسروقة.





على سبيل المثال، في محكمة نيو ساوث ويلز المحلية، إذا كانت قيمة الممتلكات المسروقة لا تتجاوز 5000 دولار، فإن العقوبة القصوى هي غرامة قدرها 5500 دولار و/أو السجن لمدة عامين. إذا كانت قيمة المسروقات تزيد عن 5000 دولار، فستزيد العقوبة إلى غرامة قدرها 11000 دولار و/أو السجن لمدة عامين.





عند إصدار الأحكام، يأخذ القضاة في الاعتبار الظروف الشخصية للأشخاص والتاريخ الجنائي.





في حالة استخدام العنف أو التهديد بالعنف تكون الجريمة أكثر خطورة بكثير.





يمكن لمحلات السوبر ماركت أيضًا حظر السارقين من متاجرهم.



