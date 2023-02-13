المملكة العربية السعودية تخطط لإرسال أول امرأة إلى الفضاء

النقاط الرئيسية: ريانا برناوي ستنضم إلى زميلها رائد الفضاء السعودي علي القرني

ستتبع الدولة الغنية بالنفط خطى دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة التي أصبحت في عام 2019 أول دولة عربية ترسل أحد مواطنيها إلى الفضاء

في عام 1985، شارك الأمير السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وهو طيار في سلاح الجو، في مهمة فضائية

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن المملكة العربية السعودية سترسل أول رائدة فضاء لها في مهمة فضائية في وقت لاحق من هذا العام، في أحدث خطوة لتجديد صورة المملكة المحافظة للغاية.





قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد إن ريانا برناوي ستنضم إلى زميلها رائد الفضاء السعودي علي القرني في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) «خلال الربع الثاني من عام 2023".





وقالت الوكالة إن رواد الفضاء «سينضمون إلى طاقم مهمة الفضاء AX-2» وأن رحلة الفضاء «ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية».



ستتبع الدولة الغنية بالنفط خطى دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة التي أصبحت في عام 2019 أول دولة عربية ترسل أحد مواطنيها إلى الفضاء.





في ذلك الوقت، أمضى رائد الفضاء هزاع المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية. كما سيقوم زميل إماراتي آخر، سلطان النيادي، برحلة في وقت لاحق من هذا الشهر.



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سيصبح نيادي البالغ من العمر 41 عامًا، الملقب بـ «سلطان الفضاء»، أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في الفضاء عندما ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.



دفعة من أجل الإصلاحات

تسعى ممالك الخليج إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة من خلال عدد كبير من المشاريع.





كما يحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التخلص من الصورة المحافظة للمملكة من خلال الضغط من أجل الإصلاحات.





منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، سُمح للنساء بقيادة السيارة والسفر إلى الخارج بدون ولي أمر ذكر، وزادت نسبتهن في القوى العاملة بأكثر من الضعف منذ عام 2016، من 17 في المائة إلى 37 في المائة.



ومع ذلك، فإن دخول المملكة العربية السعودية إلى الفضاء ليس الأول.





في عام 1985، شارك الأمير السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وهو طيار في سلاح الجو، في مهمة فضائية نظمتها الولايات المتحدة، ليصبح أول عربي مسلم يسافر إلى الفضاء.





في عام 2018، أنشأت المملكة العربية السعودية برنامجًا فضائيًا وأطلقت العام الماضي برنامجًا آخر لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء، وكل ذلك جزء من أجندة رؤية الأمير سلمان 2030 للتنويع الاقتصادي.





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