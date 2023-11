SBS تكشف عن أكبر محتوى لها على الإطلاق لعام 2024

كشفت SBS عن أكبر مجموعة من المحتوى الخاص بها على الإطلاق سواء الدراما والأفلام الوثائقية والطعام والرياضة والترفيه والأخبار وأحداث الساعة . وستكمل المسيرة في عام 2024، لتواصل فتح آفاق جديدة من خلال المزيد من القصص المسلية والأصلية والمؤثرة التي لن يراها الأستراليون في أي مكان آخر.





قال جيمس تايلور،المدير الإداري لـ SBS أن هدفنا هو أن نصبح محطة إذاعية وطنية معاصرة، لا تعكس أستراليا المعاصرة فحسب، بل تتميز بالتنوع الرقمي والاستدامة في جوهرها.





من أبرز هذه البرامج لعام 2024:





موسم جديد من Alone Australia حصريًا على SBS، مع الكشف عن الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا كموقع تصوير هذا الموسم.





كما حصلت SBS على حقوق البث الحصرية لكأس العالم FIFA 2026™، حيث ستبث جميع المباريات مباشرة ومجاناً لجميع الأستراليين.





تسلط SBS الضوء على هوية أستراليا من خلال قائمة قوية من الأفلام الوثائقية التي تضم ميليسا ليونج، وكوستا جورجياديس، وجوليا زيميرو، وجينا تشيك، وسوزي يوسف، وواين بلير وغيرهن.





وللأطفال حصة أيضاً، إذ تبث NITV العرض الأول لمسلسل الرسوم المتحركة للأطفال Eddie’s Lil’ Homies، المستوحاة من سلسلة الكتب الشهيرة لنجم AFL السابق إدي بيتس، بالشراكة مع نيتفلكس.





كما تضاف العودة المرتقبة لمسلسلي The Handmaid’s Tale وRogue Heroes، إلى جانب أفضل الدراما العالمية الجديدة Paris Has Fallen وSherlock & Daughter وThe Doll Factory، إلى 15000 ساعة من المحتوى المنسق على SBS On Demand.





وتعرض SBS مواسماً جديدة من سلسلة رحلات الطعام مثل Stanley Tucci: Searching for Italy و The Cook Up with Adam Liaw، بالإضافة إلى عروض الطعام الجديدة مع غيوم برايمي ودان هونغ وسيلفيا كولوكا.



The Hospital: In the Deep End - L-R Samuel Johnson, Melissa Leong and Costa Georgiadis. Credit: SBS قالت كاثرين فينك، مديرة تلفزيون SBS، "في SBS، نحن نروي قصصًا لن يرويها أي شخص آخر، بطريقة لا يستطيع أي شخص آخر القيام بها. نحن منظمة هادفة، وموطن لبعض من أكبر العروض في البلاد.





كان برنامج Alone Australia هو الأكثر شهرة لهذا العام والأكثر نجاحاً في تاريخ SBS، إذ بلغ متوسط عدد مشاهدي كل حلقة أكثر من مليون مشاهد، وسيطر على التصنيف الرقمي وتفوق على بعض أكبر الامتيازات التلفزيونية في أستراليا. تم الإعلان اليوم عن أن الموسم الثاني من Alone Australia سيأتي حصرياً إلى SBS في عام 2024.





كما كشفت الشبكة أيضًا عن تفاصيل اثنين من المسلسلات الدرامية الخاصة بقناة SBS وهي Four Years وهو قصة رومانسية لزوجين منفصلين لمدة أربع سنوات ويحاولان العودة إلى بعضهما البعض. وسلسلة Swift Street وهي عبارة عن سلسلة سريعة وديناميكية وسينمائية من بطولة نجم هوليوود كليف كيرتس (Avatar: The Way of Water) وتانزين كروفورد (Tiny Beautiful Things) اللذين يشكلان ثنائي الأب وابنته المختلين وظيفياً واللذين يصبحان شركاء في الجريمة.



تقوم قناة SBS برعاية أفضل الأعمال الدرامية من جميع أنحاء العالم. في عام 2024، ستشهد الشبكة عودة بعض من أكبر نجاحاتها بما في ذلك الموسم الأخير من The Handmaid's Tale، والموسم الثاني من Rogue Heroes المليء بالأدرينالين، والذي سيطر على التصنيف الرقمي مع Alone Australia عندما تم عرضه لأول مرة في أبريل. استحوذت الشبكة أيضًا على مسلسلات دولية كبرى: Paris Has Fallen، Sherlock & Daughter، The Doll Factory المقتبس من الرواية الأكثر مبيعاً.





Take a look at drama in 2024:



كما تواصل SBS ريادتها في الأفلام الوثائقية الرائدة التي تجمع التحدي والتعليم والترفيه. في عام 2024، تستكشف السلسلة الجديدة المكونة من ثلاثة أجزاء The Hospital: In the Deep End التحديات التي تواجه نظام الصحة العامة الأسترالي. كما نرى شون ميكاليف يسافر إلى الخارج مع بعض الكوميديين الأستراليين الرائدين لاستكشاف جذورهم الثقافية في Shaun Micallef’s Origin Odyssey. أما في سلسلة The Last Goodbye نرى كيف تقوم أستراليا بتوديع موتاها من خلال تحضير راي مارتين لجنازته الخاصة.





Take a look at Documentaries in 2024:



ترحب الشبكة بعودة بعض أكبر مسلسلاتها الطويلة الأمد مع موسم آخر من برنامج Who Do You Think You Are؟ وقد تم تجديد Great Australia Walks للموسم الثاني مع انضمام سوزي يوسف والفائزة ببرنامج Alone Australia جينا تشيك إلى جوليا زيميرو كمستكشفين زميلين. كما نرى كيفية مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أسوأ حالات النوم في أستراليا باستخدام العلوم الرائدة في ثورة النوم في أستراليا مع الدكتور مايكل موسلي، وسيتم الاحتفال بالأفلام الوثائقية المنفردة مع موسم آخر من الفيلم الوثائقي الشهير Australia Uncovered.





اعتبارًا من 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، سيتم إطلاق NITV بدقة عالية، حيث تستعد لتقديم مجموعة جريئة من المحتوى الجديد إلى الجماهير على مدار العام المقبل. وتواصل NITV أيضًا تنظيم مجموعة فريدة من البرامج المكتسبة محلياً وعالمياً، بما في ذلك سلسلة المختارات المكتوبة الأولى في عام 2024، The Green Veil، التي تستكشف القمع في أمريكا.





Take a look at NITV in 2024:



في عام 2024، تظل SBS وSBS Food الوجهتين الرائدتين لبرامج الطعام المتميزة، إذ سنرى عودة كشفت الشبكة اليوم عن عودة Stanley Tucci: Searching for Italy، و The Cook Up with Adam Liaw وتجارب جديدة لجيوم برايمي في Guillaume's French Atlantic .





Take a look at Food, Entertainment and Sport in 2024:



كما تم الإعلان في وقت سابق عن حصول SBS على حقوق البث الحصرية لكأس العالم FIFA 2026™. تضمن صفقة الحقوق الرئيسية أن يتمكن المستهلكون من مشاهدة جميع المباريات الـ 104 مجاناً ومباشرة على الهواء.