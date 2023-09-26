مع اقتراب موعد التصويت: SBS تكثف برامجها عن قصص السكان الأصليين عبر كافة منصاتها

تضيف SBS وNITV أفلامًا وثائقية ومواضيع راهنة لا يمكن تفويتها قبل استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان.

You Can Go Now (NITV). Richard seated in his Brisbane studio with artwork in progress. Photo by Rhett Hammerton. Copyright GoodThing Productions.jpg

You Can Go Now (NITV). Richard seated in his Brisbane studio with artwork in progress. Photo by Rhett Hammerton.

في الوقت الذي تستعد أستراليا للتصويت على استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل SBS تقديم أخبار والمعلومات بلغات مختلفة عبر منصاتها المتعددة. كما سيتم عرض برنامج جديد خلال الأسابيع المقادمة لمساعدة الأستراليين على اتخاذ قرار مستنير عند الإدلاء بأصواتهم.

إليكم لائحة بالوثائقيات التي تعرض على منصات SBS

Keeping Hope

يشهد هذا الفيلم الوثائقي المتوافر على SBS On Demand والذي تبلغ مدته ساعة واحدة عودة مارك كولزسميث ، أحد السكان الأصليين من منطقة كيمبرلي في غرب أستراليا، وهو المكان الذي نشأ فيه للتحقيق في الإحصائيات المقلقة التي تشير بأن كيمبرلي لديها واحدة من أعلى معدلات الانتحار في أستراليا، والغالبية العظمى منها هم من الشباب من السكان الأصليين. يلتقي مارك بأشخاص مميزين يحدثون فرقًا حقيقيًا في منع الانتحار، لاستكشاف ما يحدث في المجتمعات، وما الذي لا يزال يجب فعله.
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Mark Coles Smith in Keeping Hope.
You Can Go Now

تم بث العرض الأول يوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر الساعة 8:30 مساءً على NITV وSBS. كما أنه متاح أيضًا على SBS On Demand مع ترجمة عربية.

هذا الفيلم الوثائقي الطويل والجريء من بطولة ريتشارد بيل، وهو ناشط يتنكر في هيئة فنان. وقد أثار عمل ريتشارد الصدامي وموقفه غير الموقر عالم الفن الأسترالي وحظي بالثناء على المستوى الدولي. من طفولته في كوخ من الصفيح في ريف كوينزلاند إلى القاعات النبيلة في متحف تيت مودرن، كان نجاح بيل عميقًا وثابتًا. وفي الوقت الذي تفكر فيه أستراليا في الصوت والحقيقة والمعاهدة، لا يمكن تجاهل أفكار بيل.

Rebel with a Cause

تركز هذه السلسلة الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء على البعد السياسي للشخصيات، وتعرض الجهود التي لا مثيل لها لأربعة من رواد الأمم الأولى الذين غيروا مسار التاريخ الاسترالي. تتشابك في هذه السلسلة مواد أرشيفية لم يسبق لها مثيل ضمن مقابلات مع الأحباء والأقران، كما تغوص في الفلسفات التي وجهت السيناتور نيفيل بونر والقاضي بات أوشين والشاعر أودجيرو نونوكال وأيقونة الإعلام تيجا بايلز إعطاء قيمة ملهمة وحيوية لعملية صنع التغيير التي تقودها الأمم الأولى.

يبدأ عرض سلسلة Rebel with a Cause أسبوعياً منذ الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر الساعة التاسعة مساء على NITV وSBS.
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Rebel with a Cause to premiere on NITV.
أما بالنسبة للأخبار والمواضيع الراهنة التي تعرض على شبكة SBS فتشمل:

The Point: Referendum Road Trip

يعرض أيام الثلاثاء الساعة 7.30 مساءً على NITV والساعة 10.30 مساءً علىSBS . هذا البرنامج هو موطن وجهات نظر الأمم الأولى، حيث يقوم بتثقيف الأستراليين في الفترة التي تسبق الاستفتاء على صوت السكان الأصليين في البرلمان. ويستمر The Point في السفر عبر القارة للبث من كل ولاية وإقليم، ورفع الأصوات من المجتمعات، والمشاركة في مناقشة مدروسة وتقديم تحليل ثاقب حول الاستفتاء.
The Point Referendum Road Trip. John Paul Janke and Narelda Jacobs. Photo credit Dave Ollier and NITV.jpg
The Point Referendum Road Trip. John Paul Janke and Narelda Jacobs. Photo credit Dave Ollier and NITV.
NITV News

تعرض من الإثنين إلى الخميس الساعة السادسة والنصف مساء على NITV وSBS.

Nula

يعرض أيام الجمعة الساعة الثالثة مساء على SBS والساعة الخامسة والتصف على NITV، كما يتوافر على SBS On Demand.

تقوم ناتالي أحمت وفريق أخبار NITV بتلخيص أهم قصص الأسبوع
في هذا البرنامج الذي تبلغ مدته نصف ساعة حيث يشاركون آخر الأخبار من منظور السكان الأصليين. الكلمةNula تعني "هنا أو هناك أو في كل مكان" في لغة السكان الأصليين.

Dateline: The Sámi Voice

تم العرض الأول يوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر الساعة 9:30 مساءً على SBS و NITV، وهو متوافر أيضاً على SBS On Demand. هو عبارة عن برنامج وثائقي دولي أسبوعي مدته نصف ساعة يدعو الجمههور إلى أخذ موقع الأخرين بحثًا عن الإلهام والمفاجأة في كل قصة عالمية. تقدم كارلا غرانت هذه الحلقة من Dateline، إذ تسافر إلى النرويج للتعرف على الصاميين وبرلمانهم الأصلي. وهذه القصة قريبة من قلب كارلا كونها صحفية فخورة من السكان الأصليين.

Insight: Your Voice

سيبث العرض الأول يوم الثلاثاء 10 تشرسن الأول /أكتوبر الساعة 8.30 مساءً على SBS وNITV وSBS On Demand.
يتضمن Insight نقاشاً حيوياً حول موضوع واحد. تقدم كارلا غرانت هذه الحلقة الخاصة، إذ تدير الحوار بين الآراء المختلفة حول الاستفتاء القادم لصوت السكان الأصليين في البرلمان. يجمع Insight الأستراليين من مختلف الأعمار من جميع أنحاء البلاد لسؤالهم عما إذا كانوا يخططون للتصويت بـ "نعم" أو "لا" وما هي المناقشات التي يجرونها مع الأصدقاء والعائلة والزملاء والجيران لمحاولة التأثير على الآخرين إلى جانبهم.

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نشر في: 26/09/2023 11:28pm
المصدر: SBS
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