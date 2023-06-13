تخضع قوانين أحزمة الأمان في الحافلات للمراجعة الآن بعد حادثين مروعين. فما هي القواعد الحالية؟

النقاط الرئيسية السفر بالحافلات هو شكل آمن للغاية من وسائل النقل وأن الحوادث نادرة

أثبتت الشرطة أن الحافلة كانت مزودة بأحزمة الأمان لكنها لم تعلق على ما إذا كان الركاب كانوا يرتدونها

تبلغ عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان المتاح في الحافلة 352 دولارًا، وفقًا لـ Transport for NSW

أصبحت قوانين حزام الأمان في دائرة الضوء بعد أن إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.





وقد أثبتت الشرطة أن الحافلة كانت مزودة بأحزمة الأمان لكنها لم تعلق على ما إذا كان الركاب كانوا يرتدونها، حيث لا يزال الحادث قيد التحقيق.



رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز يخاطب وسائل الإعلام بالقرب من مكان حادث حافلة مميت في غريتا. Source: AAP / Darren Pateman قال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن حكومته «ستتخذ بالطبع إجراءات» إذا أوصت الشرطة بإجراء تغييرات لزيادة سلامة الحافلات.





قال السيد مينز لـ ABC: «إذا كنت تسألني على نطاق أوسع عن ارتداء أحزمة الأمان في الحافلات، فمن المهم حقًا أن تصل الرسالة إلى أنه إذا كانت هناك أحزمة أمان في الحافلة في نيو ساوث ويلز، فأنت مسؤول قانونًا عن ارتدائها».





«يجب أن ترتديها. هذا هو القانون في نيو ساوث ويلز، وبغض النظر عما حدث في الـ 24 ساعة الماضية، يجب أن تكون هذه رسالة لا لبس فيها للناس في الولاية».



ما هي القوانين المتعلقة بأحزمة الأمان في نيو ساوث ويلز؟

كما ذكر السيد مينز، يتعين عليك قانونًا ارتداء حزام الأمان إذا كان موجودا في الحافلة، ولكن الحافلات على طرق النقل العام العادية في المدينة عادة ما تكون غير مجهزة بأحزمة الأمان.



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وهذا يعني أنه إذا كانت تلك الحافلات مستأجرة للاستخدام الخاص، فلن يكون لديها أحزمة أمان وفقًا لما قاله الدكتور جيفري كليفتون، المحاضر الأول في إدارة النقل والخدمات اللوجستية في جامعة سيدني، لـ SBS News.





وقال: «يتحمل السائق مسؤولية قانونية في إخبار الركاب بارتداء أحزمة الأمان إذا كانت موجودة، وفي بعض الأحيان يقوم بعرض مقطع فيديو، لكن ليس عليه إجبار الركاب على ارتداء حزام الأمان».





يمكن إجراء هذا الاتصال شفهيًا أو من خلال الإشارات المرئية مثل العلامات أو الملصقات.





«تتحمل شركة الحافلات أيضًا مسؤولية التأكد من سلامة الركاب وأن أحزمة الأمان تعمل بشكل صحيح. يجب أن يطلبوا من السائقين أن يطلبوا من الركاب ارتداء أحزمة الأمان».





ومع ذلك، فإن الإنفاذ متروك لشرطة نيو ساوث ويلز.





قال الدكتور كليفتون إنه يتصور أنه سيتم إعادة النظر في إجراءات السلامة المتعلقة بحزام الأمان.





وقال إنه من المهم التأكيد من أن السفر بالحافلات هو شكل آمن للغاية من وسائل النقل وأن الحوادث نادرة.





في بيان، قال ريتشارد أولسن، سكرتير الدولة لنقابة عمال النقل في نيو ساوث ويلز، إنه سيُطلب من البرلمان الفيدرالي التصويت على اللوائح لوضع معايير قابلة للتنفيذ في مجال النقل، و «نحثهم على تمرير هذا الإصلاح دون تردد».





قال السيد أولسن: «إن أهمية إعطاء الأولوية لسلامة السائقين والركاب والمجتمع الأوسع أمر ملح، ويؤكد هذا الحادث المدمر الحاجة الماسة لزيادة تدابير السلامة على طرقنا».





«يجب أن نعمل بشكل جماعي لمنع مثل هذه الحوادث وحماية حياة أفراد مجتمعنا.»



في مارس 2022، قالت حكومة نيو ساوث ويلز إن جميع الحافلات المدرسية المخصصة للمناطق الريفية في الولاية قد تم تزويدها بأحزمة الأمان كجزء من برنامج حزام الأمان للحافلات الريفية والإقليمية في نيو ساوث ويلز بقيمة 237 مليون دولار، بعد مخاوف الآباء بشأن سلامة الطرق الريفية.





تبلغ عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان المتاح في الحافلة 352 دولارًا، وفقًا لـ Transport for NSW.



ما هي قوانين حزام الأمان للحافلات في فيكتوريا؟

قال رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز إن الحكومة قد تفكر في فرض أحزمة الأمان على الحافلات بعد اصطدام شاحنة بحافلة كانت تقل 46 طفلاً من مدرسة إكسفورد الابتدائية في إينسبري القريبة في مايو.





بموجب قوانين فيكتوريا لا يُطلب من الحافلات أن تكون مزودة بأحزمة الأمان ما لم يكن هناك مقعد يواجه الزجاج الأمامي مباشرةً.





ولكن يجب ارتداؤها إذا كانت متوفرة، بما في ذلك الحافلات المدرسية.



منذ عام 2013، تم تجهيز جميع الحافلات المدرسية الحكومية في المناطق الإقليمية والريفية بأحزمة الأمان.





تم تركيب أحزمة الأمان في أكثر من 1100 حافلة مدرسية مخصصة، ومن المتوقع أن يتم تجهيز جميع الحافلات المدرسية بحلول نهاية عام 2024.





وقال شهود عيان إن بعض طلاب المدارس الابتدائية في الحادث كانوا ما زالوا مربوطين في أحزمة الأمان أثناء إنقاذهم.





قال السيد أندروز إن المسؤولية تقع على عاتق ركاب الحافلات لارتداء أحزمة الأمان، ووضع العبء على السائقين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عملية.



ما هي قوانين حزام الأمان في الولايات الأخرى؟

في كوينزلاند، إذا كانت الحافلة مزودة بأحزمة الأمان، يتعين على الركاب ارتدائها ولكن لا يعتبر عدم ارتدائهم لها خرقا للقانون من قبل سائق الحافلة بموجب قواعد الطريق كوينزلاند.





تعتبر أحزمة الأمان في غرب أستراليا إلزامية في جميع الحافلات المدرسية ويجب ارتداؤها. وضعت جنوب أستراليا خططًا لتنفيذ سياسة مماثلة، ولكن يتم إعفاء سائقي الحافلات حاليًا من ضمان ارتداء الركاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لحزام الأمان.





في الإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية، يلزم أيضًا ارتداء حزام الأمان في الحافلة إذا كانت تحتوي على حزام الأمان.





وفي تاسمينيا، أمضت TasBus عقدين من الزمن محاولة الضغط من أجل جعل أحزمة الأمان إلزامية في الحافلات المدرسية، وهي ليست كذلك حاليًا.





مع تقارير إضافية من AAP.





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