ذعر أمني في قصر باكينغهام بعد لقاء أنتوني ألبانيزي بالملك تشارلز!

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل لإلقائه ما يعتقد أنها خراطيش طلقات نارية في ساحة قصر باكينغهام بعد فترة قصيرة من لقاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالملك تشارلز.

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Police at the scene outside Buckingham Palace after a man was arrested and a subsequent controlled explosion was carried out on Wednesday. Source: Getty / Belinda Jiao

النقاط الرئيسية:
  • رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلتقي الملك تشارلز ويعلن أنه سيقسم يمين الولاء للملك الجديد.
  • الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بعد إلقائه خراطيش طلقات نارية في باحة القصر.
  • الملك والملكة لم يكونوا متواجدين في القصر وقت الحادثة.
وصل ألبانيزي إلى لندن صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي والتقى بالمفوض السامي لدى المملكة المتحدة ستيفن سميث، قبل لقائه الملك تشارلز في قصر باكنغهام.

كما أعلن ألبانيزي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان أنه سيؤدي يمين الولاء للملك الجديد، لأن أستراليا اتخذت قراراً بعدم التحول إلى جمهورية في استفتاء عام 1999. لذا فهو سيفعل ما هو مناسب تماماً بصفته ممثلاً لأستراليا.
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The incident happened shortly after the King met with Prime Minister Anthony Albanese. Source: Getty / Jonathan Brady
وبعد فترة قصيرة جداً من لقاء ألبانيزي بالملك تشارلز، ألقت الشرطة في لندن القبض على رجل بعد إلقائه أشياء يعتقد أنها خراطيش طلقات نارية في أراضي قصر باكنغهام بعد اقترابه من بوابات القصر.
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تم اعتقال الرجل واحتجازه للاشتباه في حيازته لسلاح هجومي. كما نُفذ في وقت لاحق انفجار مُحكم في حقيبة مشبوهة كإجراء احترازي.

قال جوزيف ماكدونالد، رئيس شرطة ميت أن عناصر الشرطة عملوا على الفور لاعتقال الرجل ونقله إلى قسم الشرطة، ولم ترد أي أنباء عن إطلاق نار أو إصابة أحد.
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في الوقت الذي رفض مسؤولو قصر باكنغهام التعليق على الحادث لا تزال التحقيقات جارية في المكان. كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كلاً من الملك تشارلز زوجته الملكة كاميلا لم يكونوا في القصر في تلك الأثناء.

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نشر في: 3/05/2023 1:37pm
آخر تحديث: 3/05/2023 1:49pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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