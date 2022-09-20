بودكاست شكّك في الأدلة: الإفراج عن سجين بعد 20 عاماً على إدانته بجريمة قتل صديقته

النقاط الرئيسية قاضٍ أمريكي يلغي إدانة رجل قضى أكثر من 20 عاماً في السجن بتهمة قتل صديقته السابقة

كان المدعون قد طالبوا بإلغاء الإدانة بعد اكتشاف معلومات جديدة قد تورط متهمين آخرين

شغلت قضية سيد الرأي العام عندما تناولتها سلسة "Serial"، وهي عبارة عن بودكاست أسبوعي قام فيه صحفي أمريكي بإعادة النظر في إدانته والتشكيك في الأدلة

ألغى قاضٍ أمريكي يوم الإثنين إدانة رجل قضى أكثر من 20 عاماً في السجن بتهمة قتل صديقته السابقة، وكانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام حول العالم بفضل البودكاست الشهير "Serial".





وألغت القاضية ميليسا فين إدانة عدنان سيد (42 عاماً) الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2000 بتهمة قتل هاي مين لي عام 1999، وأمرت بالإفراج عنه بانتظار محاكمة جديدة محتملة.





وكان المدعون قد طالبوا بإلغاء الإدانة بعد اكتشاف معلومات جديدة قد تورط متهمين آخرين.



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وظل سيد متشبثاً ببراءته، لكن طلبات الاستئناف المتعددة التي قدمها رُفضت، بما في ذلك طلب للمحكمة العليا الأمريكية التي رفضت في عام 2019 الاستماع إلى قضيته.





وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، أعلنت المحامية مارلين موسبي من ولاية بالتيمور سيتي، أنها طلبت من القاضي إبطال إدانة سيد.





وقالت إن الدافع وراء هذه الخطوة هو اكتشاف "معلومات جديدة بشأن اثنين من المشتبه بهم، بالإضافة إلى بيانات الهاتف الخلوي غير الموثوق بها".



Officials escort "Serial" podcast subject Adnan Syed from the courthouse on 3 February, 2016, following the completion of the first day of hearings for a retrial in Baltimore, Maryland. Source: AAP / (Photo by Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS/Sipa USA). وأضافت أن "سيد يستحق محاكمة جديدة يتم فيها تمثيله بشكل لائق وتقديم أحدث الأدلة".





وقال مكتب المدعي العام في مدينة بالتيمور إنهم "لا يؤكدون، في هذا الوقت، أن السيد سيد بريء" لكنه عبّر عن عدم ثقته بالأدلة التي استند إليها حكم الإدانة.





وشغلت قضية سيد الرأي العام عندما تناولتها سلسة "Serial"، وهي عبارة عن بودكاست أسبوعي قام فيه صحفي أمريكي بإعادة النظر في إدانته والتشكيك في الأدلة.



A view of the poster at the New York premiere of HBO's "The Case Against Adnan Syed" at Pure Non-Fiction on 26 February, 2019 in New York City. Source: Getty / (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images for HBO) وكانت قضيته أيضاً موضوع فيلم وثائقي من أربعة أجزاء على قناة HBO بعنوان "القضية ضد عدنان سيد".





ويمزج البودكاست "Serial" بين الصحافة الاستقصائية والسرد الدرامي وركّز موسمه الأول على قصة سيد في 12 حلقة مؤثرة.





وكان عدنان سيد وصديقته لي من الطلاب المتفوقين في المدرسة الثانوية وهما من عائلات مهاجرة، حيث أن سيد باكستاني وصديقته لي من كوريا الجنوبية وقد أخفيا علاقتهما عن عائلتيهما المحافظتين.





وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة إن سيد كان "عاشقاً محتقرًا" شعر بالإهانة بعد انفصال لي عنه.





وقال مكتب السيدة موسبي إن إعادة التحقيق في القضية "كشفت عن أدلة تتعلق باحتمال تورط اثنين من المشتبه بهم لم يتم استبعادهم أو الكشف عنهم للدفاع بشكل صحيح".





وأضافت أنه تم التشكيك أيضاً في دقة سجلات بيانات الهواتف المحمولة التي تم استخدامها لتحديد مكان وجود سيد في يوم الجريمة.





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