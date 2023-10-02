هجوم سمكة قرش يتسبب في إصابة امرأة بجروح خطيرة في جنوب أستراليا

النقاط الرئيسية امرأة تتعرض لهجوم سمكة قرش في جنوب أستراليا

أصيبت المرأة بجروح خطيرة في ساقها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة

طلبت الشرطة من المارة اخلاء الشاطئ والابتعاد عن المنطقة

تعرضت امرأة لهجوم سمكة قرش في شاطئ بيتشبورت قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، حسبما قالت متحدثة باسم الإسعاف لوكالة AAP.





وقد ساعد المارة المرأة على الخروج من الماء، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية حتى وصول أطقم الطوارئ إلى مكان الحادث.





وأكدت الشرطة أنها أصيبت بجروح خطيرة في ساقيها وتم نقلها إلى مستشفى ماونت جامبير في حالة خطيرة.



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هذا وقد طُلب من وحدة دعم العمليات التابعة لخدمة الطوارئ الحكومية (SES) المساعدة في البحث عن سمكة القرش من خلال توفير طائرة مسيرة.





وقد طُلب من الناس تجنب منطقة بيتشبورت إن أمكن.





يقع شاطئ بيتشبورت على بعد حوالي 380 كيلومترًا من أديلايد، وحوالي 85 كيلومترًا شمال غرب منطقة جبل جامبير.



