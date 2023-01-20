الجالية العربية لن تنسى موقفها الإنساني بعد مجزرة كرايستشرش: جاسيندا أرديرن تودع السياسة لتستقبل الأمومة

جاسيندا أرديرن امرأة غير عادية. بالأرقام، هي أصغر امرأة تصبح رئيسة وزراء والثانية في العالم التي تضع مولوداً وهي في منصبها. وفي السياسة، قيادتها الاستثنائية وضعتها في مصاف الزعماء الكبار، لا سيما بعد مجزرة المسجدين في كرايستشرش، فكسبت تعاطف العرب والمسلمين في أستراليا والعالم.

JACINDA ARDERN MURAL MELBOURNE

General progress view of the mural by street artist Loretta Lizzio depicting New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern embracing a woman in the wake of the Christchurch massacre, is seen in Brunswick, Melbourne, Friday, May 17, 2019. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • صدمة كبيرة أحدثتها استقالة جاسيندا أرديرن وإعلانها اعتزال العمل السياسي
  • رئيسة وزراء الدولة الجارة لها الكثير من المعجبين والمناصرين الأستراليين، لا سيما بين أبناء الجالية العربية
  • مسيرتها في الحكم كانت حافلة، ولقيت من الثناء بقدر ما تلقت من النقد في كل قراراتها التي خرجت عن المألوف في ملفات شائكة من كوفيد إلى البيئة
صدمة كبيرة أحدثتها استقالة جاسيندا أرديرن وإعلانها اعتزال العمل السياسي.

رئيسة وزراء الدولة الجارة لها الكثير من المعجبين والمناصرين في أستراليا، لا سيما بين أبناء الجالية العربية.

مسيرتها في الحكم كانت حافلة، ولقيت من الثناء بقدر ما تلقت من سهام النقد في قراراتها التي خرجت عن المألوف في ملفات شائكة عديدة، من كوفيد إلى البيئة.

لم ينس العالم ولن ينسى مشهد رئيسة الوزراء التي اصطحبت مولودتها الجديدة إلى الأمم المتحدة، وسط زعماء "رجال" توسطتهم الأم التي دخلت التاريخ بوضعها لمولودتها أثناء توليها المنصب.

منذ استلامها لمقاليد الحكم في عام 2017، سحرت جاسيندا أرديرن العالم بشخصيتها الكاريزماتية.

بعد حوالي ست سنوات على عهدها الاستثنائي، أعلنت رئيسة الوزراء المحبوبة أنها ستعتزل السياسة - بعد أسابيع معدودة.

قالت وهي تحبس دموعها، إنها لم تعد تملك ما يكفي من الطاقة للترشح للانتخابات المقبلة وقيادة بلادها.

من أستراليا جاءها سيل من الحب المجبول بالحزن على رحيلها.

وصفتها الناشطة الشبابية الأسترالية ياسمين بول على تويتر بأنها "ضوء ساطع وسط الظلام السياسي".

أضافت: "إرثها سيلهم النساء والفتيات لأجيال".

في عام 2017، وبعد خمسة أشهر فقط كرئيسة لحزبها، أصبحت أرديرن أصغر رئيسة للحكومة في العالم بعمر لم يتجاوز 37 عاماً. وبعد عام تقريباً، أنجبت طفلتها، لتصبح ثاني رئيسة وزراء منتخبة تلد وهي في منصبها.

ومع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت أرديرن أن أمومتها هي بنفس أهمية منصبها السياسي، فبادرت بالحضور برفقة مولودتها الجديدة.

بلادها تذكر قيادتها الجريئة في لحظات صعبة ومفصلية.

يوم اقتحم رجل أسترالي الجنسية مسجدين في كرايستشرش لينفذ مجزرة دموية راح ضحيتها 51 شخصاً، كانت أرديرن رمزاً للوحدة وصوتاً للاعتدال والتسامح.

ارتدت الحجاب احتراماً لثقافة أهالي الضحايا وكلماتها التي واست بها المفجوعين بأحبائهم دخلت القلوب في نيوزيلندا والعالم.

في مراسم التأبين والتكريم الرسمية وشعبية التي نظمتها البلاد لضحايا المجزرة، حضرت أرديرن يرافقها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزعيم المعارضة بيل شورتن والحاكم العام لاستراليا السير بيتر كوسغروف، ووفود رسمية من حوالي ستين دولة.

شدّدت أرديرن يومها على أهمية تصدي العالم لظاهرة التطرف وقالت إن الذين لا يشاطرون بلادها قيم التسامح والحب واحترام الآخر غير مرحب بهم فيها.

الجالية العربية في أستراليا شعرت بالتعاطف والاحتضان، وحضنت بالمقابل زعيمة جارة وأماً شجاعة دخلت بتواضعها وعفويتها كل منزل وقلب عربي، من سيدني إلى ملبورن وصولاً إلى أديلايد.

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نشر في: 20/01/2023 1:55pm, آخر تحديث: 20/01/2023 3:33pm
By Nassif Khoury
المصدر: SBS

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