الخضر يسعون للسماح للأطفال في عمر 16 عامًا بالتصويت. فهل ينجحون؟

النقاط الرئيسية: يرى الخضر أن الشباب يجب أن يكون لهم رأي في القضايا التي سيكون لها تأثير على حياتهم

يُلزم الأستراليون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بالتصويت في الانتخابات المحلية والولايات والانتخابات الفيدرالية

يقول المعترضون إن الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عامًا يفتقرون ببساطة إلى النضج والدافع للتصويت

يتم تقديم خطة لمنح الأطفال في سن 16 عامًا حق التصويت إلى البرلمان حيث يلتقي السياسيون في كانبيرا لأول مرة هذا العام.





يسعى حزب الخضر إلى خفض سن التصويت، مما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بالمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.



اقرأ المزيد كيف تقوم بالتصويت في الانتخابات الفدرالية؟

يرى الخضر أن الشباب يجب أن يكون لهم رأي في القضايا التي سيكون لها تأثير على حياتهم .





تمت تجربة الفكرة بالفعل في الخارج ، لكنها لا تزال مثيرة للجدل هنا.





إليك ما تحتاج إلى معرفته.



ما الذي يتم اقتراحه؟

يريد النائب عن حزب الخضر ستيفن بيتس خفض سن التصويت. Source: AAP / لوكاس كوتش يُلزم الأستراليون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بالتصويت في الانتخابات المحلية والولايات والانتخابات الفيدرالية، لكن النائب عن حزب الخضر ستيفن بيتس يدفع بمشروع قانون من شأنه خفض سن التصويت في الانتخابات الفيدرالية إلى 16 عامًا.





في حين يدعي حزب الخضر أن التصويت سيظل إلزاميًا لجميع الناخبين المؤهلين، فإن عملية الإنفاذ العادية لن تستخدم مع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين سيتم التنازل عن غراماتهم.



ماذا يقول السياسيون؟

أصر السيد بيتس على أن الشباب مستبعدين من القرارات، لكنهم «سيواجهون وطأة» أزمة المناخ، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وعدم المساواة.





«تستمر مشاركة الناخبين في أستراليا في الانخفاض. في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، شهدنا أدنى مستوى منذ إدخال التصويت الإجباري. وقال للصحفيين يوم الاثنين «من المهم جدًا أن نحافظ على ديمقراطيتنا ونوسع ديمقراطيتنا ونمنح الشباب رأيًا في مستقبلهم».



يقول المدافعون عن التغيير إن الشباب سيواجهون أسوأ أزمة المناخ، ويجب أن يكون لهم رأي بشأنها. Source: Press Association قال حزب العمال سابقًا إنه منفتح على الفكرة، لكنه لم يستجب لطلب SBS News للتعليق.





وقالت جين هيوم العضوة الأحرارية إنها لم تر مشروع القانون، لكنها لم تبدو متحمسة بشكل خاص. وقالت للصحافيين يوم الاثنين «أعتقد أنني أستطيع أن أقول بثقة إن ذلك بالتأكيد ليس من أولوياتنا».



ماذا عن الخبراء؟

يقول المعترضون إن الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عامًا يفتقرون ببساطة إلى النضج والدافع للتصويت.





لكن آخرين أثاروا مخاوف بشأن كيفية عمل الخدمات اللوجستية. وفي إقليم العاصمة الأسترالية، حيث دفع حزب الخضر بالفكرة أيضًا، حذرت اللجنة الانتخابية من أنها لا تملك الموارد اللازمة لتوسيع قائمة الناخبين بشكل كبير، وأعربت عن خشيتها من أن عدم التسجيل قد يشكل جريمة جنائية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا.





قال مفوض الانتخابات في الإقليم داميان كانتويل قبل عام: «يجب موازنة [الأمر] مع اعتقادنا بالآثار السلبية الكبيرة التي سيجلبها التسجيل الإلزامي في التصويت».





لكن فيث جوردون، الأستاذة المساعدة في جامعة ANU للقانون ومديرة شبكة عدالة الشباب، رفضت «الصورة النمطية المستمرة» التي تقول إن الشباب غير ملتزمين، قائلة إن خفض سن التصويت سيعطيهم «طريقًا جيدًا حقًا» لتشكيل المجتمع الذي سيعيشون فيه بشكل مباشر.



يقتصر التصويت حاليًا على أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. Source: AAP وقالت إن هذه الخطوة ستجعل السياسيين أكثر ميلًا للتعامل مع الشباب ومخاوفهم.





«نحن نعلم من خلال البيانات الموجودة أن الإنفاق... يميل نحو كبار السن في المجتمع. وستواجه الشباب تداعيات هذا الإنفاق».





يستطيع الأطفال البالغين من العمر 16 عامًا حاليًا في معظم الولايات الأسترالية الموافقة على ممارسة الجنس ودفع الضرائب وترك المدرسة.



هل حدث ذلك في الخارج؟

تسمح ثلاثة عشر دولة لبعض الأطفال في سن 16 عامًا بالتصويت، ولكن هناك عددًا من النماذج المختلفة.





تسعى الحكومة النيوزيلندية جاهدة لخفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا، بعد حكم تاريخي صادر عن المحكمة العليا في البلاد في نوفمبر وجد أن الحد الأدنى الحالي - 18 عامًا - ينتهك حقوق الإنسان للشباب. يجبر هذا الحكم البرلمان على مناقشة التغيير، الذي يدعمه رئيس الوزراء كريس هيبكينز علنًا، ولكن ليس هناك ما يضمن أنه سيصبح قانونًا.





تسمح النمسا بالفعل للأطفال البالغين من العمر 16 عامًا بالتصويت، بينما تعمل ألمانيا حاليًا من خلال اقتراح من شأنه أن يسمح لهذه المجموعة بالمشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.



في البرازيل والأرجنتين، لديهم خيار التصويت الذي يصبح إلزاميًا بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا.





في المملكة المتحدة، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا للإدلاء بصوتك في انتخابات وستمنستر - والتي تشمل ممثلين من إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز. لكن اسكتلندا وويلز تجريان أيضًا انتخابات لبرلماناتهما، حيث يتمتع الأطفال البالغين من العمر 16 عامًا بالحق في التصويت.





يمكنك أيضًا التصويت في الانتخابات في سن 16 في البوسنة، بشرط أن تكون موظفًا.





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