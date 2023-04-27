توني يستحم في حمام السباحة العمومي ويتجنب زيارة الطبيب: هكذا يؤثر التضخم على حياة الأستراليين

النقاط الرئيسية: ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.2 في المائة بين ديسمبر 2022 ومارس 2023

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن التضخم قد انخفض بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة

ارتفعت تكلفة الغاز وأنواع الوقود المنزلي الأخرى بنسبة 14.3 في المائة في ربع مارس 2023

يعاني توني كونجارسكي من آلام الظهر المزمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي والجلوكوما التي تؤثر على رؤيته ولكنه غالبًا ما يؤجل مواعيد أخصائي الروماتيزم وأخصائي العلاج الطبيعي لعدة أشهر.





الرجل البالغ من العمر 58 عامًا والذي يسكن في ولونجونج لا يستطيع دائمًا دفع الرسوم لرؤية المتخصصين المطلوبين لظروفه، وقد أصبح الأمر أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة.





ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.2 في المائة بين ديسمبر 2022 ومارس 2023.





إنها واحدة من المجالات داخل الاقتصاد الأسترالي التي دفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة في الربع الماضي.



Treasurer Jim Chalmers said he believed inflation had peaked but said the pain of high inflation would linger. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن التضخم انخفض بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إن الزيادات في تكلفة المعيشة «لا تزال محسوسة على موائد الطعام في أستراليا».





تشير أرقام ربع مارس 2023 إلى أن التضخم السنوي بلغ 7 في المائة، وهو أقل من مستوى مرتفع بلغ 7.8 في المائة في ربع ديسمبر 2022.





قال تشالمرز: «لقد تجاوزنا أسوأ الضغوط التضخمية، لكنها ستظل أعلى مما نرغب لفترة أطول مما نود».





بالإضافة إلى الخدمات الطبية والاستشفائية، كان المساهمون الرئيسيون الآخرون في زيادة مؤشر أسعار المستهلك للأشهر الثلاثة حتى مارس تكلفة التعليم العالي والغاز وأنواع الوقود المنزلي الأخرى والسفر والإقامة أثناء العطلات المحلية.



إلى أي مدى ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات؟

وقال ديفيد كولينسون وهو عضو في Salvation Army إن الأدوية وفواتير الأسنان كانت من بين الأشياء التي يسعى الناس للحصول على مساعدة من منظمته لدفع ثمنها.





قال كولينسون إنه في كثير من الحالات لا يستطيع الناس تحمل تكاليف الأدوية الموصوفة لأمراض الصحة العقلية، والتي غالبًا ما تسبب مزيدًا من الضغط بالإضافة إلى الضغوط المالية التي يعانون منها.



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الغاز وأنواع الوقود المنزلية الأخرى تشهد أعلى زيادة

في الوقت الحالي يحاول كونجارسكي السباحة بقدر ما يستطيع للتعامل مع آلام الظهر والتهاب المفاصل، كما أنها طريقة مناسبة للتوفير.





قال كونجارسكي: «أنا لا أستحم في المنزل، بل أستحم حيث أسبح، وهذا يوفر علي فاتورة الماء الساخن».





«أنا لا أشعل أي أضواء أو أي شيء آخر غير التلفزيون.»





وارتفعت تكلفة الغاز وأنواع الوقود المنزلي الأخرى بنسبة 14.3 في المائة في ربع مارس 2023.



The Salvation Army provides a number of support services to those in the community in need of assistance. Source: AAP / JOEL CARRETT قال كولينسون إن منظمة Salvation Army شهدت زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة المالية في الأشهر الستة الماضية وكان الكثير منهم بحاجة إلى المساعدة في دفع فواتير الخدمات العامة.





واستذكر قصة أم شابة ذهبت إلى أحد المراكز للمساعدة في دفع فاتورة الكهرباء.





قال السيد كولينسون: «قالت إن الأمر سيصل إلى المرحلة التي أدفع فيها فواتيري أو أدفع ثمن وجبات غداء أطفالي».





المجالات الأخرى التي ساهمت في زيادة مؤشر أسعار المستهلك هي السكن والدراسة الجامعية وتكاليف السفر المحلية.





ارتفع سعر السكن بنسبة 1.9 في المائة في الربع الأخير وهو الآن أكثر تكلفة بنسبة 9.8 في المائة مما كان عليه قبل عام.





وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة السفر والإقامة في العطلات المحلية في أستراليا بنسبة 4.7 في المائة في الربع الأخير.





قالت ميشيل ماركوارت، رئيسة إحصاءات الأسعار في ABS، إن مؤشر رسوم التعليم العالي والتغييرات الأخرى التي حدثت في بداية العام ساهمت في زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.7 في المائة في هذا المجال.





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