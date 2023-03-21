بعد ستة أسابيع من تطبيق هذه الولاية قانون الموت الرحيم هذا هو عدد الأشخاص الذين استخدموه

أكدت السلطات الصحية في جنوب أستراليا أن ستة أشخاص استخدموا قوانين الولاية الجديدة المتعلقة بالموت الرحيم.

يرقد الشخص، الذي لا يمكن رؤية وجهه، في سرير المستشفى.

قالت السلطات الصحية إن 32 شخصًا قدموا طلبًا أوليًا كجزء من العملية. Source: Getty

النقاط الرئيسية:
  • دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع بعد 17 محاولة على مدى أكثر من 25 عامًا لإقرار التشريع
  • ذكرت SA Health يوم الثلاثاء أن 32 شخصًا قدموا منذ ذلك الحين طلبًا أوليًا كجزء من العملية
  • الأشخاص الذين يرغبون في الموت يجب أن يكونوا مقيمين في جنوب أستراليا لمدة 12 شهرًا على الأقل
أنهى ستة أشخاص حياتهم باستخدام قانون الموت الرحيم الجديد في جنوب أستراليا حسبما
أكدت السلطات
.

دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع بعد 17 محاولة على مدى أكثر من 25 عامًا لإقرار التشريع من خلال برلمان الولاية.

ذكرت SA Health يوم الثلاثاء أن 32 شخصًا قدموا منذ ذلك الحين طلبًا أوليًا كجزء من العملية.

كما تم إصدار 11 تصريحاً تسمح للناس بالحصول على الأدوية اللازمة.

وقالت SA Health إن ستة أشخاص على الأقل ماتوا بعد تناول الدواء.

يتضمن نظام المساعدة على الموت شرطًا ينص على أن الأشخاص الذين يرغبون في الموت يجب أن يكونوا مقيمين في جنوب أستراليا لمدة 12 شهرًا على الأقل.

يجب أيضا تأكيد التشخيص النهائي والعمر المتوقع بأقل من ستة أشهر، أو 12 شهرًا لشخص مصاب بمرض تنكسي عصبي، حتى يتمكن المريض من الاستفادة من القانون الجديد.

تتطلب القوانين أيضًا من المرضى إظهار قدرتهم على اتخاذ القرار وقدرتهم على الموافقة المستنيرة والخضوع لتقييم من قبل اثنين من الممارسين الطبيين المستقلين.

يجب أن يتم التحقق من طلبهم من قبل شهود مستقلين وأن يواجهوا معاناة لا تطاق لا يمكن تخفيفها.

سيُطلب من المريض تقديم ثلاثة طلبات منفصلة، بما في ذلك طلب كتابي.

كما أكدت SA Health أن 44 طبيبًا أكملوا حتى الآن التدريب الإلزامي على المساعدة في الموت الرحيم بينما تم تسجيل 54 آخرين للقيام بذلك.

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نشر في: 22/03/2023 8:21am
المصدر: AAP, SBS
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