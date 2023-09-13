الدخان يحاصر سيدني: هل نشهد موسم حرائق غابات مدمر هذا الصيف؟

النقاط الرئيسية: سحابة دخان تغطي سماء سيدني بسبب عمليات الحرق الاستباقي

تسابق خدمة الإطفاء الزمن لاستكمال عمليات إخماد الحرائق قبل نهاية الأسبوع

تحذيرات وقلق من موسم حرائق قادم مع فصل الصيف

تعمل فرق الإطفاء على مكافحة مجموعة من الحرائق الناتجة عن عمليات الحرق الاحتياطي، حيث غط الدخان مركز المدينة وضواحيها الشرقية لليوم الثالث على التوالي.





ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في وقت لاحق من الأسبوع، تعد هذه الفترة اختبارًا حقيقيًا للمخاطر المحتملة خلال فصل الصيف المقبل، وفقًا لوزير الطوارئ جهاد ديب.



اقرأ المزيد نشرة أخبار الصباح 13/9/2023

وتم تصنيف جودة الهواء في ظل انتشار الدخان على أنها سيئة للغاية في بعض الضواحي الشرقية وشمال غرب المدينة وإيلاوارا في الجنوب.





حيث تسابق خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز(RFS) الزمن لاستكمال عمليات إخماد الحرائق في شمال وغرب وجنوب المدينة قبل نهاية الأسبوع، في محاولة لكسب الوقت في ظل قلق كبير بشأن موسم الحرائق القادم.





وفي هذا السياق، قال روب روجرز مفوض RFS إنهم يأخذون الاحتياطات اللازمة ويتوقعون الأسوأ.





وأخيرًا، نصح وزير الصحة رايان بارك الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم في حالة تدهور الأحوال الجوية.



