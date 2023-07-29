مشجعو كرة القدم يتجمعون بوسط ملبورن لمتابعة مباريات كأس العالم النسوية

النقاط الرئيسية مشجو الكرة يتجمعون بوسط ملبورن لمتابعة مباريات كأس العالم النسوية بكرة القدم

المنافسة تشتد بين الفرق مع دخول البطولة الاسبوع الحاسم

مباريات مهمة اليوم بين السويد وأيطاليا والبرازيل وفرنسا

وتجري السبت ثلاث مباريات مهمة حيث تلتقي السويد بإيطاليا عند الساعة الخامسة والنصف عصراً أما منتخب فرنسا فسيلاقي نظيره البرازيلي عند الثامنة مساء وفي آخر مباريات اليوم تلتقي بنما بجمايكا عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا.





أما في نتائج الأمس (الجمعة)، باتت انكلترا، بطلة اوروبا، على مشارف بلوغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزها على الدنمارك 1-صفر الجمعة في سيدني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة أمام قرابة 40 ألف متفرج.







والفوز هو الثاني لانكلترا في هذه البطولة بعد تغلبها على هايتي المتواضعة بصعوبة 1-صفر في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى 6 نقاط لكن تأهلها تأجل الى الجولة الأخيرة بعد فوز الصين على هايتي 1-صفر رغم اكمالها اللقاء بعشر لاعبات منذ الدقيقة 29 بعد طرد روي جانغ.





وستكون إنكلترا بحاجة الى التعادل في الجولة الأخيرة ضد الصين الثلاثاء في أديلايد، من دون النظر الى نتيجة الدنمارك وهايتي في بيرث.





ويأمل المنتخب الإنكليزي المحافظة على تقليده في النهائيات العالمية، إذ بلغ الأدوار الإقصائية في كل من مشاركاته الخمس السابقة ووصل الى نصف النهائي في النسختين الماضيتين عامي 2015 و2019.





قامت مدربة انكلترا الهولندية سارينا فيغمان باجراء تبديلين باشراك راشيل دالي ولورين جيمس. ونجحت الاخيرة مهاجمة تشلسي وشقيقة لاعب النادي اللندني ريس جيمس في افتتاح التسجيل بعد مرور 6 دقائق فقط بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي رائع.





قالت بعد المباراة "إنه شعور رائع وشيء حلمت به دومًا. بنينا الزخم من المباراة الاخيرة. كان فوزًا صعبًا آخر ولكن حققنا المهم".





وكاد المنتخب الدنماركي يدرك التعادل من اول فرصة له عندما تلقت ريكه ماري مادسن الكرة داخل المنطقة فاستدارت على نفسها لكنها سددت خارج الخشبات الثلاث (24).





وعمومًا، اعتمد المنتخب الاسكندينافي على الهجمات المرتدة ومن احداها سددت قائدته برنيل هاردر كرة قوية لكن بين يدي حارسة انكلترا ماري ايربس.





- خسارة جهود وولش -ثم خسر المنتخب الانكليزي جهود لاعبة وسطه كيرا وولش التي غادرت ارضية الملعب على حمالة.





وتطرقت فيغمان الى إصابة وولش قائلة "أنا قلقة بالتأكيد لأنه لم يكن باستطاعتها المشي للخروج من الملعب"، مضيفة "لكننا لا نعلم حتى الآن (مدى خطورة الإصابة) وبالتالي لا يمكننا التخمين. لننتظر حتى نحصل على تشخيص".





يذكر ان المنتخب الانكليزي يخوض غمار البطولة في غياب نجمتين اخريين هما قائدته ليا وليامسون وبيث ميد هدافة كأس اوروبا عام 2022 قبل انطلاق البطولة.





وفي بيرث، عانى المنتخب الصيني وصيف 1999 ورابع 1995 كي يتخطى هايتي، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 29 بعد طرد روي جانغ بسبب خطأ على شيرلي جودي.





وحصلت جانغ في البداية على انذار، لكن الحكمة عادت عن قرارها بعد مراجعة "في أيه آر" ورفعت بوجهها البطاقة الحمراء.





ورغم النقص العددي، تمكن المنتخب الصيني الذي تجاوز دور المجموعات في كل من مشاركاته السبع السابقة (شارك في جميع النسخ باستثناء واحدة عام 2011)، من الحصول على نقاط المباراة بفضل البديلة شوانغ وانغ التي سجلت الهدف في الدقيقة 74 من ركلة جزاء انتزعتها لينيان جانغ من روثني ماثورين.





واعتقدت هايتي أنها حصلت على فرصة التعادل عندما احتسبت لها ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد سقوط روزلين إلواساينت في المنطقة المحرمة إذ تدخل من شينغشو وو، لكن الحكمة عادت عن قرارها بعد مراجعة "في أيه آر".





- الارجنتين تخطف التعادل -وفي المجموعة السابعة، قلبت الأرجنتين تخلفها بهدفين نظيفين أمام جنوب إفريقيا لتخرج بالتعادل 2-2 في دوندين.





وكانت جنوب افريقيا في طريقها الى تحقيق باكورة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم في 5 مباريات عندما تقدمت بهدفي ليندا موتلهالو وثيمبي كغاتلانا (30 و66)، قبل ان تسجل الارجنتين هدفيها في الدقائق الـ16 الاخيرة من المباراة بواسطة صوفيا براون (74) ورومينا نونيس (79).





وتلقّى المنتخب الجنوب إفريقي ضربة قوية بخسارة جهود قائدته ريفيلوي جاين التي خرجت على حمالة من ارضية الملعب في الشوط الاول، فنابت عنها في حمل الشارة كغاتلانا العائدة للتو من اصابة في وتر أخيل.





وكانت جنوب افريقيا أهدرت تقدمها بهدف وخسرت امام السويد 1-2 في الجولة الاولى بهدف سجل في الثواني الاخيرة من المباراة.





في المقابل، فشلت الأرجنتين بدورها في تحقيق أول انتصار لها في النهائيات في رابع مشاركة لها وخوضها 11 مباراة حتى الان فيها.





وتملك كل من الأرجنتين وجنوب افريقيا نقطة واحدة بعد خسارتهما في الجولة الاولى امام نيوزيلندا والسويد تواليًا، في حين يلتقي المنتخبان الاخران في هذه المجموعة ايطاليا والسويد السبت في ويلينغتون.





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