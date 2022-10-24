رئيس حكومة نيو ساوث ويلز يؤكد: "لم تشهد بعض المناطق فيضانات مثل هذه منذ 100 عام"

النقاط الرئيسية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا تستعدان لطقس عاصف آخر يوم الأحد

السلطات تقول إن الفيضانات ستستمر على طول نهر موراي في تشرين الثاني/نوفمبر

موقع Weatherzone يقول إن سيدني تشهد أكبر معدلات أمطار لشهر أكتوبر/ تشرين الأول منذ 165 عاماً

قدم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه تعازيه لأسرة امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً تم انتشال جثتها من مياه الفيضانات في غرب وسط الولاية صباح يوم الاثنين.





وكان القتيل مسافراً في سيارة جرفتها المياه في غولونغ، على بُعد حوالي 30 كيلومتراً شمالي مودجي، يوم الأحد.





وحث رئيس الوزراء بيروتيه السكان على عدم القيادة في مياه الفيضانات.





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وقال في مؤتمر صحفي، "الناس يفقدون حياتهم لأنهم لا يستجيبون للتحذيرات".





وأشار رئيس الحكومة إلى إن خدمات الطوارئ تلقت 482 طلباً للمساعدة منذ البارحة، بما في ذلك 37 عملية إنقاذ من الفيضانات.



وتعرضت ولاية نيو ساوث ويلز لهطول أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى فيضانات مفاجئة في عدة أماكن في جميع أنحاء الولاية.





وكانت دوبو وليسمور وجونيده وموري من بين أكثر المناطق تضرراً.





وقال بيروتيه، "هناك أماكن مثل موري في نيو ساوث ويلز لم تشهد مثل هذه الفيضانات منذ 100 عام. لذلك هذا وقت صعب. سيستغرق الأمر وقتاً أيضاً حتى تنحسر مياه الفيضانات".





وأغلقت السلطات مطار غريفيث لأسباب تتعلق بالسلامة. وأعلن المجلس المحلي عن هطول حوالي 66 ملم من الأمطار في 24 ساعة حتى 9 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا.



وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد نيو ساوث ويلز طقساً عاصفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في منتصف الأسبوع.





وتراجعت حدة الفيضانات بشكل طفيف في فيكتوريا، لكن تيم ويبوش، رئيس العمليات في VICSES، قال إن الولاية لا تزال في حالة طوارئ حالياً.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في المكتب كيفين باركين إن حوالي 30 ملم من الأمطار سقطت في إتشوكا وكيرانغ، وتسبب ذلك بالفيضانات الكبيرة التي تحدث في هذه المناطق.



وقال باركين إن المكتب يتوقع المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية في جميع أنحاء الولاية.





وقال "لحسن الحظ، تم رفع التحذير من الطقس العاصف مع هطول الأمطار الغزيرة".





"لكننا نشعر بالقلق من أن نشاط العواصف الرعدية سوف يتطور على الأرجح كثيراً اليوم مما سينتج عنه شلالات موضعية من 30 إلى 60 ملم. وإذا حدث ذلك، فإن هطول الأمطار المحلية بشكل كثيف سيؤدي لفيضانات مفاجئة".





ولا تزال مراقبة الفيضانات الرئيسية في مكانها لنهر موراي.



وقال باركين إنه من المتوقع هبوب عواصف أخرى يوم الثلاثاء من المرجح أن تجلب الأمطار إلى غيبسلاند، وهي منطقة تمتد من الضواحي الشرقية لملبورن وصولاً إلى حدود نيو ساوث ويلز.





وقال إن هطول الأمطار يمكن أن يجعل العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الأكثر رطوبة بالنسبة لفيكتوريا والأكثر رطوبة في شمال فيكتوريا.





وقال ويبوش إن المجتمعات من سوان هيل إلى روبينفيل على طول الطريق عبر ميلدورا على طول نهر موراي يجب أن تبدأ في الاستعداد للفيضانات وترقب التحذيرات من الفيضانات.





وقال إنه من المتوقع حدوث فيضانات كبيرة في سوان هيل في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.





وأوضح ويبوش أن مستويات المياه قد تكون بلغت ذروتها في كيرانغ وإيتشوكا على طول حدود نيو ساوث ويلز.





ويبلغ ارتفاع نهر موراي في كيرانغ 77.88 متراً و"من المرجح أن يظل ثابتاً حول هذا المستوى للأيام الأربعة إلى الخمسة المقبلة قبل أن يبدأ في الانحسار".



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