متى يمكن أن يبدأ طفلك بالعمل؟ تعرف على قوانين العمل في كل ولاية

النقاط الرئيسية: تحركت إحدى الولايات الأمريكية لتخفيف قوانين عمالة الأطفال في محاولة لمعالجة نقص العمال.

في حالة تمرير مشروع القانون، يمكن أن تزيد ساعات العمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وأقل من أربعة إلى ستة ساعات في اليوم.

فيما يلي مقارنة بين قوانين العمل في الولايات والأقاليم الأسترالية

تقترب إصلاحات قانون عمالة الأطفال المثيرة للجدل في إحدى الولايات الأمريكية من أن تصبح قانونًا.





أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ولاية أيوا مشروع قانون يوم الثلاثاء من شأنه تخفيف القيود في محاولة لمكافحة نقص العمالة. سينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، وإذا تم تمريره، فسيذهب إلى الحاكم كيم رينولدز للتوقيع على القانون.





إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، سيزداد عدد الساعات التي يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا عملها من أربع إلى ست ساعات في اليوم. كما سيسمح لهم بالعمل حتى الساعة 9 مساءً خلال العام الدراسي وحتى الساعة 11 مساءً خلال العطلة الصيفية.



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سيتمكن الطفل الذي يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا من تقديم الكحول في المطاعم بإذن من أحد الوالدين، وسيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا من العمل في الصناعات المحظورة سابقًا طالما أنهم يخضعون لبرنامج تدريبي.





سيبقى الحد الأدنى لسن العمل عند 14 عامًا.





ولكن كيف يمكن مقارنة ذلك بأستراليا؟



فيكتوريا

يجب أن يحصل أصحاب العمل على تصريح إذا كانوا يريدون توظيف طفل دون سن 15 عامًا.





يجب أن يكون عمر الطفل 11 عامًا على الأقل للقيام ببعض أشكال أعمال التوصيل مثل وضع المواد الإعلانية في صناديق البريد وأن يكون عمره 13 عامًا في بعض مجالات العمل الأخرى مثل البيع بالتجزئة والضيافة.





لا يوجد حد أدنى لسن العمل في صناعات الترفيه والإعلان، ولكن هناك قيود على الأيام والساعات.





بالإضافة إلى هذا لا يزيد عدد الساعات التي يمكن للطفل أن يعمل فيها خلال الفصل الدراسي عن ثلاث ساعات في اليوم و 12 ساعة في الأسبوع. يزداد ذلك إلى ست ساعات في اليوم و 30 ساعة في الأسبوع أثناء العطلات المدرسية.





هناك قيود أقل عندما يتعلق الأمر بالآباء أو الأوصياء الذين يوظفون أطفالهم للعمل في شركة عائلية، ولكن لا يُسمح لهم بجعلهم يعملون خلال ساعات الدراسة.





نيو ساوث ويلز

لا يوجد حد أدنى لسن العمل في نيو ساوث ويلز ولكن تنطبق قيود على متى وإلى متى يمكن للأطفال العمل.





لا يمكن للطفل العمل لأكثر من أربع ساعات إذا ذهب إلى المدرسة في نفس اليوم، ويجب أن يتوقف قبل الساعة 9 مساءً إذا كان لديه مدرسة في اليوم التالي.





يجب عليهم أيضًا عدم القيام بعملهم خلال ساعات الدراسة ما لم يمنح مديرهم موافقة كتابية على الطلب.





إذا كان الطفل يعمل في وظيفة متعلقة بالأداء أو الترفيه، فإن عدد الساعات والأيام التي يمكنه العمل فيها كل أسبوع يعتمد على الفئة العمرية.





كوينزلاند

يعتبر الحد الأدنى لسن العمل عمومًا هو 13 عامًا. ولكن ينخفض هذا الحد إلى 11 عاما بالنسبة لبعض أشكال أعمال التوصيل، مثل توصيل الصحف، ولكن يجب ان يكون هناك إشراف على الأطفال.





خلال الفصل الدراسي، يمكن للطفل العمل لمدة أقصاها 12 ساعة في الأسبوع مع تحديد عدد الساعات التي يمكنه العمل فيها في المدرسة والأيام غير المدرسية. في أيام العطل المدرسية، يرتفع الحد الأسبوعي إلى 38 ساعة.



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لا يمكن لأصحاب العمل تسجيل الأطفال للعمل خلال ساعات الدراسة، ولا بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا، أو 6 مساءً و 6 صباحًا إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 11 و 13 عامًا ويعملون في أعمال التوصيل.





بينما يمكن للأطفال من أي عمر العمل في صناعة الترفيه، هناك قيود على الساعات والأيام التي تتغير اعتمادًا على عمرهم.





لا يمكن إدراج الطفل الذي يعمل في شركة عائلية للعمل خلال ساعات الدراسة، ولكن بشكل عام، يتم تطبيق قيود أقل.





جنوب أستراليا

لا يوجد حد أدنى لسن العمل في جنوب أستراليا.





لا يمكن للطفل الذي يتراوح عمره بين 6 و 16 عامًا - سن المدرسة الإلزامية - العمل خلال ساعات الدراسة، على الرغم من أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء دائم من المدرسة لأسباب تتعلق بالتوظيف.





لا يُسمح لهم أيضًا بالعمل خلال الساعات التي قد تؤثر على أدائهم في المدرسة، مثل الأوقات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.





تسمانيا

لا يوجد حد أدنى لسن العمل هنا، ولكن لا يمكن جعل الطفل يعمل خلال ساعات الدراسة ما لم يحصل على إعفاء.





غرب أستراليا

تصبح القوانين أكثر مرونة فيما يتعلق بعمل الأطفال عندما يصلون إلى سن 15 عامًا، على الرغم من وجود بعض الوظائف التي يمكن للأطفال الصغار القيام بها.





يمكن لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عامًا تسليم الصحف أو المواد الإعلانية طالما أنهم برفقة أحد الوالدين عند القيام بعملهم ولا يبدأون قبل الساعة 6 صباحًا أو ينتهون بعد الساعة 7 مساءً.





يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا العمل في البيع بالتجزئة أو الضيافة إذا منحهم أحد الوالدين الإذن. لا يمكنهم أيضًا بدء نوبتهم قبل الساعة 6 صباحًا أو الانتهاء بعد الساعة 10 مساءً.



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يمكن للأطفال من أي عمر العمل في شركة مملوكة لوالديهم أو أحد أقاربهم، وكذلك أولئك الذين يؤدون أداءً احترافيًا كممثلين أو موسيقيين.





لا يمكن لأي طفل العمل خلال ساعات الدراسة ما لم يتم الحصول على إعفاء. تقول حكومة غرب أستراليا إن الآباء الذين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات يجب أن يتصلوا بالمدرسة التي يرتادها طفلهم.





الإقليم الشمالي

يجب أن يكون عمرك 15 عامًا على الأقل للحصول على وظيفة.





لا يمكن للأطفال العمل قبل الساعة 6 صباحًا أو بعد الساعة 10 مساءً، ويجب ألا يُطلب منهم أداء عمل من شأنه أو من المحتمل أن يضر بسلامتهم الجسدية أو العقلية أو العاطفية.





إقليم العاصمة الأسترالية

يُسمح للأطفال بأداء «الأعمال الخفيفة» إذا كانوا دون سن 15 عامًا والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، العمل كصراف أو بستاني أو عارض أزياء. يجب أن يوافق آباؤهم أيضًا، ويجب الإشراف على الطفل أثناء أداء وظيفته.





يمكن لهؤلاء الأطفال عادةً العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات فقط في الأسبوع. إذا كان صاحب العمل يريد منهم العمل لساعات أكثر خلال العطلات المدرسية، يجب على الطفل وأولياء أمورهم الموافقة ويجب على الشركة إخطار خدمات حماية الأطفال والشباب قبل سبعة أيام على الأقل من التغيير.





لا يمكن جعل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل يعملون خلال ساعات الدراسة، وهو نفس الشيء بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ما لم يحصلوا على إعفاء من وزارة التعليم، والتي عادة ما تمنحه فقط في ظروف استثنائية.





تنطبق نفس القيود على الأطفال الذين يعملون في الشركات العائلية.





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