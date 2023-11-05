تعليق إجلاء الأجانب من غزة وإسرائيل تتعهد "القضاء" على السنوار

النقاط الرئيسية: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحافي "سنعثر على السنوار ونقضي عليه"

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤلا بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في النزاع

لقت حكومة حماس عمليات الإجلاء بسبب رفض إسرائيل السماح بنقل جرحى فلسطينيين إلى المستشفيات المصرية

للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، زار رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي قطاع غزة وتحدث إلى قواته التي تخوض معارك ضارية ضد مقاتلي حماس.





ولم يتوقف القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر، وأعلنت حماس أن صاروخا أصاب مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها نازحون في مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.





وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤلا بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في النزاع. وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة رفض دعوات الولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية ما لم يتم الإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في غزة خلال هجماتها غير المسبوقة منذ قيام إسرائيل عام 1948.





وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحافي "سنعثر على السنوار ونقضي عليه". وتحدث عن "معارك ضارية السبت داخل قطاع غزة"، مؤكدا "دخلت القوات مناطق مأهولة".





وبعد إجلاء مئات الجرحى والأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر في الأيام الأخيرة عبر معبر رفح، علقت حكومة حماس عمليات الإجلاء بسبب رفض إسرائيل السماح بنقل جرحى فلسطينيين إلى المستشفيات المصرية.



وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح" بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية.





وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء قائلا إن حماس "استخدمتها". وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة في حكومة حماس.





وكانت السيارة المستهدفة ضمن قافلة سيارات إسعاف تستعد لنقل الجرحى إلى رفح، حسب الحركة.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "رُوِّع" جراء الضربة.





بعد توقفه في تل أبيب، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان نظرائه من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر إضافة إلى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.





وأكد بلينكن مجددا أن واشنطن تبذل جهودا لإرساء "هدنات إنسانية"، موضحا أنه ناقش مع نظرائه الجهود المبذولة لتحييد المدنيين الفلسطينيين وتسريع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.





لكنه أوضح أن بلاده تعتبر أن وقف النار لن يؤدي إلا إلى "إبقاء حماس في مكانها".





ويتوجه بلينكن الأحد إلى تركيا التي أعلنت استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب رفض اسرائيل وقف النار.





في وقت لاحق السبت، أبدى الرئيس الأميركي تفاؤلا بشأن إمكان التوصل إلى هدنة إنسانية.





وعندما سئل إذا كان أي تقدم قد أحرِز في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، رافعا إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.





وقتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها حكومة حماس السبت.





في إسرائيل، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص حسب السلطات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، غالبيتهم مدنيون قضوا في أول أيام الهجمات. كما تحتجز حماس 241 رهينة، حسب الجيش.



اقرأ المزيد نصرالله ينفي علمه المسبق بهجوم حماس ويدعو الى وقف هجوم إسرائيل على غزة لتجنب حرب إقليمية

وطالبت عائلات المحتجزين خلال تجمع في تل أبيب مساء السبت بإطلاق سراحهم. وقالت هاداس كالديرون "اختُطف خمسة أفراد من عائلتي، أخِذوا من أسرّتهم"، بمن فيهم ابنتها البالغة 16 عاما وابنها البالغ 12 عاما. وأضافت "أسمع ابني كل يوم يصرخ في أذني: أنقذيني يا أمي، هذا ما أسمعه كل يوم وأنا محطمة القلب".



معارك

بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس.





وقال الجيش الإسرائيلي إن العسكريين على الأرض يكثفون العمليات سعيا لتدمير "معقل" حماس في مدينة غزة، مؤكدا أنهم يتعرضون لمزيد من الهجمات ويواجهون "تهديدات إرهابية" في شمال القطاع. وأكد تنفيذ "غارة جوية" في جنوب القطاع أدت إلى مقتل عناصر من حماس "أثناء خروجهم من نفق".





وقتل 29 عسكريا إسرائيليا على الأقل منذ بداية العملية البرية في غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، حسب الجيش.





من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام بلسان المتحدث باسمها أبو عبيدة "تدمير 24 آلية" إسرائيلية السبت في غزة، مؤكدة خوض معارك "في شمال مدينة غزة وجنوبها وفي بيت حانون".





كما أعلنت كتائب القسام مساءً إطلاق صواريخ على تل أبيب "ردا على مجازر الاحتلال في حق المدنيين".





ودوت صافرات الإنذار مرارا في مناطق إسرائيلية، ولا سيما منها تلك القريبة من حدود جنوب قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.





خلال أربعة أسابيع، أدت الحرب إلى دمار هائل في غزة ونزوح 1,4 مليون شخص عن منازلهم في القطاع.





وبحسب مسؤول أميركي، لا يزال هناك 350 إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع حيث يتركز القتال ويشتد القصف.





ويخضع قطاع غزة البالغة مساحته 362 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، لـ"حصار كامل" منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر حين قطعت عنه إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء. وكان القطاع خاضعا أصلا لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 16 عاما.



الحدود الإسرائيلية اللبنانية

كما أن التوتر مرتفع جدا في شمال إسرائيل على الحدود مع جنوب لبنان، معقل حزب الله حليف حماس وإيران.





وشن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على أهداف لحزب الله قال إن هجمات شنت منها على مواقع إسرائيلية حدودية.





وأعلن حزب الله السبت استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية "بالصواريخ والأسلحة المناسبة".





منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 72 شخصاً على الجانب اللبناني، حسب تعداد فرانس برس، بينهم 54 مقاتلاً من حزب الله. وقتل ستة عسكريين ومدني واحد في الجانب الإسرائيلي.





وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 140 فلسطينيا بنيران جنود ومستوطنين إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق السلطة الفلسطينية.



