تغييرات كبيرة على ألعاب المقامرة لتقليل الضرر على الأفراد في فيكتوريا

أعلن رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ووزيرة الألعاب ميليسا هورن عن سلسلة من الإصلاحات لأجهزة الألعاب الإلكترونية التي تُستخدم في أماكن المقامرة في أنحاء الولاية.





وبموجب الإصلاحات الجديدة، سوف تتطلب حميع ألعاب المقامرة الألكترونية تحديد حد أقصى لمبالغ اللعب مع إبطاء حركة الماكنات بالاضافة إلى تحديد المبلغ الأقصى الذي يمكن المراهنة به ب100 دولار للمرة الواحدة مقارنة ب1000 دولار سابقاً.





ومن المتوقع أن يتم تطبيق التغييرات بحلول نهاية العام.





وبحلول منتصف عام 2024، سيتم فرض فترات إغلاق إلزامية لجميع أجهزة الألعاب في أماكن المقامرة، باستثناء كازينو كراون في ملبورن، بين الساعة 4 صباحًا و 10 صباحًا.



لقراءة المزيد كيف تتغلب على الإدمان على المقامرة؟





كما ستجعل الحكومة من الإلزامي لجميع مكائن المقامرة الالكترونية الجديدة أن تدور بمعدل ثلاث ثوانٍ لكل لعبة، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة اللعبة والحد من المبلغ الذي يمكن أن يضيع.





ويعاني حوالي 330،000 شخص من أهالي فيكتوريا من الضرر نتيجة للمقامرة كل عام مما يكلف الولاية حوالي 7 مليارات دولار كل عام.





هذا و أشاد رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز بالإصلاحات الجديدة، قائلاً إنها ضرورية لحماية سكان فيكتوريا من الأذى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.











