سيدني: ثلاثة رؤساء بلديات يلتقون وزيرة الداخلية لرفض اعادة توطين عائلات داعش في غرب المدينة

النقاط الرئيسية ثلاثة رؤساء بلديات يلتقون الجمعة بوزيرة الشؤون الداخلية لبحث اعادة توطين عائلات داعش في غرب سيدني

رؤساء البلديات يعارضون اعادة توطين عائلات داعش في مناطق غرب سيدني

الحكومة الفيدرالية اعادت مجموعة من نساء واطفال مقاتلي داعش من سوريا مؤخرا إلى أستراليا

يلتقي ثلاثة رؤساء بلديات في سيدني [[الجمعة]] بوزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل للتعبير عن معارضتهم لإعادة نساء وأطفال مقاتلي داعش الى استراليا وبالتحديد ألى جنوب غرب سيدني.





وكانت الحكومة الفيدرالية قد اعادت مجموعة من نساء واطفال مقاتلي داعش من سوريا مؤخرا إلى أستراليا.



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وقال رئيس بلدية ليفربول، نيد مانون، إن إعادة توطين عائلات داعش في غرب سيدني قد تتضمن إعادة صدمة اللاجئين الذين وصلوا مؤخرًا، مثل الأيزيديين والآشوريين الفارين من العنف في العراق وسوريا.





وأضاف "لا يمكن وضع الضحية إلى جانب الجاني أو أحد الاشخاص المقربين منه."



