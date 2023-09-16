نقل 10 أشخاص بينهم 6 أطفال إلى المستشفى لتعرضهم لمواد كيميائية قاتلة في سيدني

تم استدعاء المسعفين إلى حمام السباحة Swim 2 Me في جنوب غرب سيدني على طريق هوكستون بارك في ضاحية بريستونز.

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Suburb in Western Sydney, Australia Source: Getty / Getty Images/Andrew Merry

تشهد سيدني ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تجاوزت 31 درجة مئوية، فتوجه الأشخاص إلى الشواطئ والمسابح. وتم نقل العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، إلى المستشفى بعد تعرضهم لمواد كيميائية قاتلة في حمام سباحة في سيدني.

وتم استدعاء المسعفين إلى حمام السباحة Swim 2 Me في جنوب غرب سيدني على طريق هوكستون بارك في ضاحية بريستونز، حوالي الساعة 4 مساءً يوم الجمعة.

وكان العديد من الأشخاص في المسبح يعانون من ضيق في التنفس ويحتاجون إلى تدخل طبي.

وتم نقل ستة أطفال وأربعة بالغين إلى المستشفيات القريبة وهم في حالة مستقرة بينما تم تقييم حالة أربعة آخرين في مكان الحادث.

وقال غلين لورد، المشرف على إدارة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن "سحابة سامة" تشكلت عن طريق خلط مادتين كيميائيتين شائعتين في حمامات السباحة: حمض الهيدروكلوريك والكلور.

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نشر في: 16/09/2023 11:26am
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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