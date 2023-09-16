نقل 10 أشخاص بينهم 6 أطفال إلى المستشفى لتعرضهم لمواد كيميائية قاتلة في سيدني

تشهد سيدني ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تجاوزت 31 درجة مئوية، فتوجه الأشخاص إلى الشواطئ والمسابح. وتم نقل العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، إلى المستشفى بعد تعرضهم لمواد كيميائية قاتلة في حمام سباحة في سيدني.





وتم استدعاء المسعفين إلى حمام السباحة Swim 2 Me في جنوب غرب سيدني على طريق هوكستون بارك في ضاحية بريستونز، حوالي الساعة 4 مساءً يوم الجمعة.





وكان العديد من الأشخاص في المسبح يعانون من ضيق في التنفس ويحتاجون إلى تدخل طبي.





وتم نقل ستة أطفال وأربعة بالغين إلى المستشفيات القريبة وهم في حالة مستقرة بينما تم تقييم حالة أربعة آخرين في مكان الحادث.





وقال غلين لورد، المشرف على إدارة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن "سحابة سامة" تشكلت عن طريق خلط مادتين كيميائيتين شائعتين في حمامات السباحة: حمض الهيدروكلوريك والكلور.



