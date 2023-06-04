"عام من الألم": 600 ألف شخص في سيدني لن يتمكنوا من استخدام القطار في نهاية كل أسبوع

حذرت وزيرة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز من "اضطرابات هائلة" في نهاية كل أسبوع لمدة عام على الأقل بالنسبة لركاب السكك الحديدية الذين يعانون بالفعل من الإرهاق والذين يعانون منذ فترة طويلة في جميع أنحاء سيدني.

TRAINS NSW

Commuters are seen at T8 Airport train station in Sydney, Wednesday, August 17, 2022. NSW train commuters face more disruptions on Wednesday with a six-hour strike affecting some services. (AAP Image/Flavio Brancaleone) NO ARCHIVING Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

قالت جو هايلين يوم الأحد إن حكومة حزب العمال في الولاية تطلق حملة صيانة ضخمة متراكمة على النظام، مع خطط لحشر عدة سنوات من العمل في الـ 12 شهر المقبلة.

وكانت الوزيرة في محطة Croydon في غرب سيدني لتفقد عمل المسار الجاري بالفعل، ولإعلان تفاصيل خطة إصلاح السكك الحديدية لحكومة مينز.

وقالت للصحفيين "نحتاج إلى القيام بهذه الأعمال المتراكمة في أعمال الصيانة وإلا ستزداد الأمور سوءا".

وحذرت من أن أي شخص ينوي أن يستقل القطارات في عطلة نهاية الأسبوع داخل سيدني سيتوجب عليه استخدام الحافلات بدلاً من ذلك يومي السبت والأحد لمدة عام على الأقل، وربما أكثر.
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وقد يرغب الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محطات القطار في شراء سدادات أذن أيضا.

"أريد أن أكون صادقًا تمامًا مع الجميع - للعام المقبل أو نحو ذلك، سنقوم بتعطيل الشبكة بشكل كبير في عطلات نهاية الأسبوع لتتمكن الفرق من إصلاحها.

"سيكون العمل على مدار الساعة من منتصف ليل الجمعة حتى منتصف ليل الاحد".

تم العثور على جدول زمني جديد تم تقديمه في عام 2017 ليكون مسؤولاً عن التراكم الضخم في العمل والإصلاحات، لأنه لم يترك سوى القليل من الوقت للعمال للوصول إلى المسارات.

تأتي خطة الصيانة السريعة استجابة للتوصيات المؤقتة الأخيرة التي قدمتها مراجعة قطارات سيدني.

قدمت المراجعة 12 توصية لاستعادة الموثوقية للشبكة التي تعاني من انهيارات شديدة بشكل منتظم.

ووجد التقرير أن الطقس السيئ والإضرابات الصناعية لعبت أيضًا دورًا في فشل الصيانة، لكن تغيير الجدول الزمني لعام 2017 كان السبب الرئيسي.

قال الرئيس التنفيذي لقطارات سيدني مات لونجلاند إن تسوية أعمال الصيانة المتراكمة كانت أول توصية تأتي من المراجعة، وفي رأيه، الأكثر أهمية.

"الإشارات، الأسلاك العلوية، ستكون من بين الأولويات ... وتأثير المطر.

وقال: "هذا العام يتعلق بإنفاق الأموال".

وتضيف السيدة هايلين إن سيدني تستحق شبكة سكك حديدية من الطراز العالمي.

"إنه عام أو أكثر من الألم، ولكنه سيوفر نظام القطارات الضخم ذي المستوى العالمي الذي تحتاجه سيدني وتستحقه".

وتصف الحكومة الخطة التي تبلغ تكلفتها 97 مليون دولار بأنها "هجوم شامل" لإصلاح الشبكة، ومن المتوقع أن يتأثر حوالي 600 ألف شخص في نهاية كل أسبوع.

ستأتي الأموال من ميزانيات الصيانة الحالية غير المنفقة.

ستشهد بعض عطلات نهاية الأسبوع حوالي 300 موقع عمل في محطات القطار في سيدني وهو ضعف العدد المعتاد ويتطلب آلاف العمال لملء 14000 نوبة عمل عبر الشبكة.

تم تحديد خطوط T1 وT2 و T4 و City Circle على أنها من الأسوأ وستكون أول من يرى بدء الأعمال.
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نشر في: 4/06/2023 4:08pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

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