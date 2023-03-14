تقرير سري يحذر: نظام الاتصالات في قطارات سيدني "عفا عليه الزمن"

بعد أسبوع من إغلاق شبكة قطارات سيدني خلال ذروة فترة ما بعد الظهر، تم الكشف عن تحذير مسؤولي النقل في نيو ساوث ويلز قبل عام من أن مكونات الاتصالات في القطارات قديمة جداً ويمكن أن تتعطل.

SYDNEY TRAINS DISRUPTION

Commuters are seen after Town Hall station was closed due to a network communication issue, with delays expected across the transport network in Sydney, Wednesday, March 8, 2023. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • تم الكشف عن تحذير مسؤولي النقل في نيو ساوث ويلز قبل عام من أن معدات الاتصالات في القطارات قديمة جداً ويمكن أن تتعطل
  • يأتي ذلك بعد أسبوع من إغلاق شبكة قطارات سيدني خلال ذروة فترة ما بعد الظهر
  • تسبب العطل الفني في تأخير الرحلات لـ 250 ألف مسافر كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم
حذر تقرير سري صادر عن هيئة النقل لولاية نيو ساوث ويلز نُشر يوم الاثنين في صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، من أن مكونات نظام الاتصالات الرقمي للقطارات عفا عليه الزمن وأن المشكلة تستدعي المعالجة بصورة عاجلة.

وفشل نظام الاتصالات الرقمي لشبكة قطارات سيدني، والذي يتحكم في الاتصال بين القطارات ومركز عمليات السكك الحديدية يوم الأربعاء الفائت الساعة 2.45 عصراً.
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وتسبب العطل الفني في تأخير الرحلات لـ 250 ألف مسافر كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، مما تسبب في تأثير مضاعف عبر نظام النقل بالمدينة حيث امتلأت الحافلات بسرعة وسادت حالة من الفوضى.

وتم إيقاف كل قطار في سيدني لمدة 90 دقيقة بانتظار التعليمات قبل إعطاء توجيهات بمعاودة العمل عند الساعة 4 عصراً.
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نشر في: 14/03/2023 12:18pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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