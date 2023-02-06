وفاة مراهقة بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش في أحد أنهر غرب أستراليا

النقاط الرئيسية مراهقة تبلغ 16 عاماً تلقى مصرعها بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح في نهر في غرب أستراليا

أشار بيان أصدرته حكومة الولاية إلى أنّ الشابة أصيبت بجروح خطرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل في ضواحي بيرث

دعت حكومة الولاية السكان لتوخي "مزيد من الحذر" في نهر سوان واحترام قرار إغلاق الشواطئ

أشار بيان أصدرته حكومة غرب أستراليا إلى أنّ الشابة أصيبت بجروح خطرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل في ضواحي بيرث.





وأوضح بول روبنسون من شرطة فريمانتل أنّ الشابة سُحبت من المياه وأُعلنت وفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبها.





وقال في مؤتمر صحافي "من المبكر الإدلاء بتفاصيل عن الحادث، لكن ما نعرفه هو أن الشابة كانت في النهر برفقة أصدقاء".





ولفت إلى أنّهم "كانوا على متن مركبات +جيت سكي+، ثم ظهرت مجموعة من الدلافين في النهر، فما كان من الشابة إلا أن قفزت في المياه لتسبح مع هذه الحيوانات".



وأشار إلى أنّ عائلة الفتاة المتحدرة من بيرث "صُدمت جراء تلقيها نبأ الوفاة المؤلم جداً".





وذكر روبنسون أنّ الخبراء أكدوا أنه من النادر العثور على أسماك قرش في هذا الجزء من النهر.





وحضّت حكومة الولاية السكان على توخي "مزيد من الحذر" في نهر سوان واحترام قرار إغلاق الشواطئ.







ويعود آخر هجوم مميت في نهر أسترالي إلى العام 1960، عندما هاجم قرش ثور يبلغ طوله 3,3 أمتار غواصاً في روزفيل بريدج في سيدني.





وبحسب هيئة الرياضة الاسترالية، يمارس 4,5 ملايين أسترالي السباحة بصورة منتظمة فيما يمارس 500 ألف أقّله رياضة ركوب الأمواج.





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