النقاط الرئيسية حاملو التأشيرات المؤقتة يتظاهرون في عموم أستراليا للحصول على الإقامة الدائمة

تجمع مئات المهاجرين في مسيرات في برزبن وملبورن وهوبارت وأديلايد يوم الجمعة ، مطالبين الحكومة بإعطاء الأولوية لطلبات الحصول على التأشيرة.

رتفع عدد المهاجرين الحاملين لتاشيرات مؤقتة bridging visas ستة أضعاف ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز العمال المهاجرين

تظاهر حاملو التأشيرات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على فترات الانتظار الطويلة للحصول على الإقامة الدائمة.





حاملو التأشيرات المؤقتة يتظاهرون في عموم أستراليا للحصول على الإقامة الدائمةا وفقًا لموقع وزارة الشؤون الداخلية التي قالت أنها تقوم بتقييم الطلبات المقدمة قبل عام 2020.



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وتجمع مئات المهاجرين في مسيرات في برزبن وملبورن وهوبارت وأديلايد يوم الجمعة ، مطالبين الحكومة بإعطاء الأولوية لطلبات الحصول على التأشيرة.





وأرتفع عدد المهاجرين الحاملين لتاشيرات مؤقتة bridging visas ستة أضعاف ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز العمال المهاجرين.





وقال بريجيش ، الذي حضر إحدى التجمعات في ملبورن ، لـ SBS إنه انتقل إلى أستراليا من أجل حياة أفضل ، ويشعر بخيبة أمل من الحكومة لأنه كان ينتظر تأشيرة لمدة 15 شهرًا.





وأضاف "وضعنا غير مؤكد وغير مستقر. لا نعرف متى سنشتري المنزل ، ومتى نشعر بالاستقرار. أبلغ من العمر 43 عامًا ، لذلك لا أعرف متى ستأخذ الأمور منعطفًا جيدًا. يعتمد كل قرار في الحياة اليومية على حصولنا على الاقامة الدائمة."





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