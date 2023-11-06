استمرار العمليات البرية في غزة بالتزامن مع زيارة سكوت موريسون وبوريس جونسون إلى إسرائيل

النقاط الرئيسية سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي السابق يصل إلى إسرائيل "لإظهار الدعم"

ضربات كبيرة لقطاع غزة وسط زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

تصريح وزير إسرائيلي يؤيد فيه إلقاء قنبلة نووية على القطاع

وصل رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون إلى إسرائيل برفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ومن المتوقع أن يقوم الزعيمان السابقان بزيارة المجتمعات والقوات الإسرائيلية.





وقال موريسون إن زيارتهما كانت "إظهارا للتضامن مع شعب ودولة إسرائيل".



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وأضاف: "إنها فرصة لفهم ما يحدث على الأرض بشكل مباشر، وتكريم أولئك الذين فقدوا أرواحهم، وإظهار الدعم لأولئك الذين عانوا ويشاركون الآن في هذا الصراع الرهيب ومناقشة كيفية المضي قدمًا".





وتجدر الإشارة إلى أن موريسون كان داعما قويا لإسرائيل في منصبه، الأمر الذي أثار درجة من الجدل.





كرئيس للوزراء في عام 2018، قال إن حكومته ستعترف رسميًا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وطرح فكرة نقل سفارة أستراليا في إسرائيل إلى هناك من تل أبيب، وهي خطوة اجتذبت الدعم والاحتجاج آنذاك.





"تقسيم القطاع إلى شطرين"





أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد تنفيذ ضربات "كبيرة" في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين، وذلك في خضم جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تركز على إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.





وقُتل نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.





وأكدت حكومة حماس أن الجيش الإسرائيلي يشن "قصفا كثيفا" حول مستشفيات عدة في شمال القطاع، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.



زيارة "أزمة" لبلينكن





يأتي ذلك فيما يجري بلينكن جولة إقليمية قادته إلى رام الله حيث أعرب خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن معارضة بلاده "التهجير القسري" للمدنيين الفلسطينيين في غزة.





وهذه أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية منذ بدء الحرب.





وبحث الجانبان أيضا بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في "ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى عنف المستوطنين.



美國國務卿布林肯Anthony Blinken Source: Getty / Getty Images من جانبه، ندد عباس أمام بلينكن بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، قائلا "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي"، وفق ما أوردت وكالة وفا للأنباء.





تواصل المعارك البرية شمال غزة





وتتواصل المعارك البرية شمال القطاع، رغم الدعوات لوقف النار.





ونشر الجيش الإسرائيلي الأحد مشاهد لقواته وهي تخوض معارك من منزل إلى آخر، بينما تتحرك دبابات وجرافات عسكرية بهدف تشديد الطوق على مدينة غزة.





وألقيت منشورات عسكرية تحض سكان مدينة غزة على الانتقال جنوبا بين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر.





كما قُتل أربعة فلسطينيين الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث يتصاعد التوتر منذ بدء الحرب.



هجمات "غير مقبولة"





وعلى صعيد متصل، توجه بلينكن بعد الضفة الغربية إلى قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة.





وبحث مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في إقامة "ممر بحري" اقترحته الجزيرة المتوسطية بهدف تقديم مساعدة إنسانية إلى غزة، حسب الرئاسة القبرصية.





وأجرى بلينكن مساءً زيارة غير معلنة لبغداد حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأكد أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا "غير مقبولة إطلاقا".



RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 11, 2023: Iraq's Prime Minister Mohammed Shia' Al Sudani speaks at the Russian Energy Week 2023 international forum at the Manezh Central Exhibition Hall. Organised by the Roscongress Foundation and Russia's Ministry of Energy of the Russian Federation with the support of the Government of Moscow, the forum showcases the prospects of the Russian fuel and energy industry and brings together Russian government officials, top executives of major energy companies, leaders of energy industry organisations and media community members to discuss the potential of international cooperation in energy and major challenges facing the energy sector. Sergei Bobylev/TASS/Sipa USA Credit: TASS/Sipa USA



تصريح وزير إسرائيلي يثير الجدل





داخل إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد بعد تصريح أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.





وقال الوزير لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.





وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو "هذا أحد الخيارات".





وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تلك التصريحات "كاشفة" واعتراف بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي.





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