"الإرهاب والأولمبياد نقيضان": أستراليا تطالب بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في دورة ألعاب 2024

النقاط الرئيسية: Dozens of nations want Russian and Belarusian athletes banned from the 2024 Olympic Games.

Australia's sports minister says "respect for human rights and peaceful relations" form the foundation of the Games.

Ukraine has threatened to boycott the 2024 Olympics if Russian and Belarusian athletes are allowed to compete.

قالت وزيرة الرياضة إن أستراليا من بين مجموعة من 35 دولة ستطالب بحظر روسيا وبيلاروسيا من أولمبياد 2024.





وتعمل هذه الخطوة على تعميق حالة عدم اليقين بشأن ألعاب باريس، مما يزيد الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) التي تسعى بشدة إلى تجنب ما يمكن القول أنه أكبر حدث رياضي في العالم تمزقه الصراع الدموي الذي يتكشف في أوكرانيا.





وقالت وزيرة الرياضة الأسترالية أنيكا ويلز إن موقف الحكومة الفيدرالية لم يتغير منذ الدعوات التي وجهتها الحكومات المعنية لأول مرة في تموز/يوليو من العام الماضي.





وقالت في بيان يوم السبت إن "احترام حقوق الإنسان والعلاقات السلمية بين الدول يشكل أساس الرياضة الدولية".





وشاركت السيدة ويلز في توقيع رسالة متابعة في كانون الثاني/ديسمبر 2022 جنباً إلى جنب مع نظرائها في المملكة المتحدة وكندا وأيسلندا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة ، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.



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وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع عبر الإنترنت الذي حضره 35 وزيراً لمناقشة الدعوة للحظر، مشيراً إلى مقتل 228 رياضياً ومدرباً أوكرانياً نتيجة العدوان الروسي.





وقال للوزراء "إذا كانت هناك رياضة أولمبية بها عمليات قتل وضربات صاروخية، فجميعنا تعرف أي فريق وطني سيحتل المركز الأول".





"الإرهاب والأولمبياد نقيضان لا يمكن الجمع بينهما."





وقالت وزيرة الرياضة البريطانية لوسي فريزر على تويتر إن الاجتماع كان مثمرا للغاية.





وكتبت: "لقد أوضحت موقف المملكة المتحدة بوضوح شديد: طالما استمر بوتين في حربه البربرية، يجب ألا تكون روسيا وبيلاروسيا ممثلين في الأولمبياد".



أحالت الحكومة الفرنسية الأربعاء الموضوع الشائك الخاص بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في دورةالألعاب الأولمبية 2024 في باريس، إلى اللجنة الأولمبية الدولية "دون إغلاق الباب أمام الاستبعاد".





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع الروس من المشاركة في دورةالألعاب الأولمبية المقبلة.





وتزايدت الضغوط الثلاثاء عندما عبّرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن معارضتها مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024 الصيفي "بينما تستمر الحرب في أوكرانيا".





وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من كييف لمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد 2024، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها "تدرس" إمكانية السماح لهم بالمشاركة تحت "راية محايدة".





وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أمام وسائل الإعلام: "سيتم اتخاذ قرار بحلول الصيف".



Russian athletes competed at the 2022 Winter Olympic Games under the acronym ROC, which stands for Russian Olympic Committee. Source: AP / Jae C. Hong وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أمام وسائل الإعلام: "سيتم اتخاذ قرار بحلول الصيف".





وأضاف "لذلك لم يتم الاتفاق رسميًا حتى الآن على أي موقف مع اللجنة الأولمبية الدولية، سأنتظر التعاون الدولي ليدلي برأيه في الموضوع".





ومع ذلك، لا يبدو أن فيران يغلق الباب أمام الاستبعاد من خلال استحضار "ثبات فرنسا على الرغبة في أن يتم تطبيق كل العقوبة بشكل كامل وتام".





من جهته، قال رئيس اللجنة الاولمبية الفرنسية توني إستانغيه على هامش مؤتمر صحافي للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الأربعاء أن اللجنة الأولمبية الدولية "ستقرر في النهاية ما إذا كان سيسمح للوفد الروسي بالمشاركة في أولمبياد باريس"، مجددا ما يقوله منذ فتحت اللجنة الاولمبية الدولية الباب أمام عودة الروس تحت راية محايدة.





في المقابل، اعتبر النائب الأول لرئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار الذي حضر المؤتمر نفسه، أن هيدالغو كان لديها "تعبير واضح جدا، وأعتقد الآن (أنه قرار) العديد من الاتحادات الرياضية".





وأضاف "إنه حثّّ على السلام يجب أن يسمعه الجميع. إنها في حديث مع (اللجنة المنظمة المحلية) باريس 2024 ولكن قبل كل شيء مع اللجنة الأولمبية الدولية التي هي صاحبة القرار في هذا الشأن".





ولدى سؤاله عن تغيير رئيسة بلدية باريس لموقفها بعدما كانت أعلنت في أوائل كانون الثاني/يناير أنها تؤيد مشاركة الروس والبيلاروس تحت "راية محايدة لعدم حرمان الرياضيين من المنافسة"، قال غريغوار إنها "حللت الموقف قليلاً: الأمر ليس هو نفسه بخصوص المنشطات وذبح شعب".





وشارك الروس في أولمبيادي طوكيو الصيفي وبكين الشتوي في عام 2021 تحت راية محايدة بسبب إدانتهم بتهمة المنشطات من قبل السلطات الدولية لمكافحة المنشطات.





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