من هم الأستراليون الذين سيحضرون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟

النقاط الرئيسية: سيكون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ورفيقته جودي هايدون والحاكم العام ديفيد هيرلي وزوجته ليندا وحكام الولايات في لندن لحضور التتويج

وفقًا للحكومة الأسترالية تم اختيار المدعوين لإظهار أفضل قيم أستراليا للعالم

من بين المدعوين أيضًا الدكتور دانيال نور الحاصل على جائزة أفضل شاب أسترالي لعام 2022

في حين اعترف أسطورة الموسيقى والثقافة الأسترالية نيك كيف بأنه ليس داعما للملكية فإن الفنان هو من بين قائمة الأستراليين الذين قبلوا دعوة حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.





كيف هو واحد من 14 أستراليًا بارزًا تم اختيارهم لحضور الحدث في ويستمينيستر أبي يوم السبت بالإضافة إلى كبار الشخصيات الأسترالية.





وسيكون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ورفيقته جودي هايدون والحاكم العام ديفيد هيرلي وزوجته ليندا وحكام الولايات في لندن لحضور التتويج الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 2000 شخص.





وفي مدونة تدافع عن قراره بحضور حفل التتويج الرسمي للملك، أشار كيف إلى أنه في حين أن النسخة الأصغر من نفسه ربما كانت لديها أفكار مختلفة بشأن الحضور، إلا أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا كان حذرًا من استخدام «الشاب نك كيف» كمعيار لما يجب عليه فعله أو لا ينبغي أن يفعله.



كتب كيف: «إلى جانب المناقشات الضرورية التي لا تنتهي حول إلغاء الملكية، لدي ارتباط عاطفي لا يمكن تفسيره بالعائلة المالكة - غرابتهم، والطبيعة الغريبة للغاية للقضية برمتها التي تعكس تمامًا الغرابة الفريدة لبريطانيا نفسها».





«أنا منجذب فقط إلى هذا النوع من الأشياء - الغريب والمذهل.»





وفقًا للحكومة الأسترالية تم اختيار المدعوين لإظهار أفضل قيم أستراليا للعالم: رعاية الآخرين وخدمة المجتمع ومناصرة التقدم.





تم اختيار لاعبة كرة القدم سام كير، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به ليس فقط للفتيات والفتيان الأستراليين، ولكن أيضًا للناس في جميع أنحاء العالم، لتكون حاملة علم أستراليا في حفل التتويج.



بالإضافة إلى كونها هدافة أستراليا وأحد أفضل لاعبات كرة القدم في العالم، فإن كابتن فريق ماتيلداز كير معروفة بكونها قائدة شغوفة.





سيكون ممثلو جميع مناطق الكومنولث الخمسة عشر جزءًا من الموكب إلى الكنيسة حاملين علم بلادهم أمام رئيس الوزراء و/أو الحاكم العام.





من بين الأستراليين الذين سيشاهدون تتويج الملك شخصيًا ستكون منشئة أول معرض فني مملوك للسكان الأصليين في المملكة المتحدة.





جاسمين كو هي فنانة بريطانية تنتمي لشعب الوارادجوري ومنسقة معرض Coe Gallery - المكرس لدعم الفنانين من السكان الأصليين والاحتفاء بهم.



ومن بين المدعوين أيضًا الدكتور دانيال نور الحاصل على جائزة أفضل شاب أسترالي لعام 2022 ومؤسس Street Side Medics، وهي خدمة طبية متنقلة غير ربحية للأشخاص الذين يعانون من التشرد.





ترتبط العائلة المالكة البريطانية ارتباطًا وثيقًا بالخدمات العسكرية، ومثل جنازة الملكة، سيحضر حفل التتويج عدد من أفراد قوات الدفاع الأسترالية بما في ذلك العريف الأسترالي دانييل كيغران الحاصل على صليب فيكتوريا.



سيكون من بين الحاضرين الأستراليين عدد ممن يعملون في المجال الصحي.





من المتوقع أن تحضر إميلي ريغان، الممرضة المقيمة في لندن والتي عملت في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أثناء جائحة COVID-19، بالإضافة إلى البروفيسور ميرين فويسي، الذي ساعد في تطوير لقاح Oxford-AstraZeneca ومينيت سالمون، الباحثة التي تعمل في تقنيات الهندسة الوراثية والأمراض المناعية.



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ومن بين الأستراليين الآخرين الذين تمت دعوتهم الفنانة كلير سبنسر، والسوبرانو ومعلمة المطربين الشباب إيفون كيني، والكوميديان والمدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آدم هيلز، وراقصة الباليه السابقة في فرقة الباليه الملكية ليان بنجامين، وريتشارد جويز، الحاصل على جائزة Cross of Valour، والمتحدثة العامة وداعمة الشباب ياسمين بول.





وسيترأس حفل التتويج رئيس أساقفة كانتربري و يقام ليلة السبت بتوقيت أستراليا .





بالإضافة إلى العائلة المالكة البريطانية، سيشكل أفراد العائلات الملكية الأجانب والسياسيون الدوليون والبريطانيون وممثلو الجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية بقية الحاضرين.





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