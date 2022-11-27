"أفضل مباراة كرة قدم شاهدتها على الإطلاق": السوكارووز يحققون أول فوز لهم في كأس العالم منذ 12 عاماً

النقاط الرئيسية: فازت أستراليا على تونس 1-0 في مباراتها الثانية لدور المجموعات في مونديال قطر لكرة القدم يوم السبت

يرفع الفوز آمال المنتخب الأسترالي في التقدم إلى مرحلة درو الـ16 بعد الخسارة 4-1 أمام فرنسا في المباراة الأولى

كان الفوز على تونس هو الأول لأستراليا منذ سنوات في كأس العالم

كانت الحماسة والارتياح واضحين في أوساط المشجعين الأستراليين بعد أن حقق المنتخب الأسترالي انتصارا كانت في أمس الحاجة إليه على تونس يوم السبت.





ومنحت ضربة رأسية رائعة من ميتش ديوك أستراليا الفوز 1-0 وتحقيق الانتصار الثالث في نهائيات كأس العالم.





وفي قطر، قال المشجع الأسترالي مات فارينجتون لرويترز إنه يعتقد أن الفريقين لعبا بشكل جيد.





"كانت تلك أفضل مباراة كرة قدم شاهدتهاعلى الإطلاق، حظينا بفرصنا، وتونس لعبت بشكل جيد، لكن لم تتكن من تسجيل أي هدف، كانت لعبة رائعة".





"هذا هو سبب تعلقنا بكرة القدم، مباريات من هذا القبيل."



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بالنسبة للجماهير التونسية ، فإن الخسارة تعني أن فريقهم سيحتاج الآن إلى هزيمة حامل اللقب فرنسا في مباراته الأخيرة في المجموعة ليحظى بأي فرصة لبلوغ دور الـ16.





ومن خارج الملعب، أصيب المشجع التونسي دوري الموسوي بالإحباط من أداء تونس.





"بصراحة كانوا ضعفاء، التغييرات لم تكن في الوقت المناسب، لم نر الكثير من الفريق، وبصراحة، كان الأداء ضعيفاً".



Zouheira Yazidi was excited to see her two countries play in the World Cup, and opted to support Tunisia. في سيدني ، تجمع المشجعون من كلا الجانبين لمشاهدة المباراة معاً.





وقبل المباراة، قالت زهيرة اليزيدي إنه كان من الصعب اختيار أي من فريق ستدعم.





وقالت لـ SBS News: "أتمنى أن يفوز كلا الفريقين، بصراحة".



لقد ولدت في أستراليا، لكنني متحمسة لأن تونس تلعب لذا آمل أن يفوزوا!

سأبدأ في البكاء

تثير لحظة هدف ميتشل ديوك في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب في قطر آمال أستراليا في التقدم إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الأسترالي.





بعد خسارته بنتيجة 4-1 أمام فرنسا في المباراة الأولى له في كأس العالم، حصد المنتخب الأسترالي ثلاث نقاط ثمينة بعد هدف ميتشل ديوك في الدقيقة 23 ضد التونسيين.



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نتيجة إيجابية أخرى ضد الدنمارك والأستراليين يمكن أن تحذو حذو الجيل الذهبي الأسطوري لعام 2006 في التقدم من دور المجموعات.





وقال اللاعب ديوك لقناة SBS بعد المباراة: "لا توجد كلمات، إنها لحظة كبيرة، سأبدأ في البكاء".





"أحاول عدم الانغماس في هذه المشاعر الآن، لدينا مبارة أخرى لنذهب إليها (ضد الدنمارك)، وقد حان الوقت لصنع المزيد من التاريخ لأستراليا."



ووصف الأسطورة الأسترالية جون ألويزي ذلك بأنه "فوز هائل" وقال إنه من الرائع رؤية الفريق يقلب مساره بعد الخسارة أمام فرنسا.





كان الفوز على تونس هو الأول لأستراليا منذ أكثر من 12 عام في كأس العالم، منذ الإطاحة بصربيا في 2010.





جاء هدفه من رأسية رائعة، حيث أرسلت الكرة من الحارس مات رايان إلى الشباك في 15 ثانية فقط.



تونس هددت مرمى أستراليا مرتين قبل نهاية الشوط الأول.





وصعد التونسيون الضغط في الشوط الثاني، على الرغم من أن المنتخب الأسترالي كاد أن يحسم المباراة في الدقيقة 71 عندما انزلق ماثيو ليكي نحو مرمى شبه فارغ وفشل بصعوبة في الوصول لتمريرة منخفضة من جيمي ماكلارين.





ولكن التونسيين فشلوا في كسر الدفاع الأسترالي والبقاء على نقطة واحدة من تعادلهم مع الدنمارك في افتتاح الكأس.





وفي وقت مبكر من صباح الأحد، توج كيليان مبابي بأداء فردي مبهج بهدفين في الشوط الثاني ليجعل فرنسا البطل أول فريق في دور الستة عشر لكأس العالم بعدما تغلبت على الدنمارك 2-1 في مباراة المجموعة الرابعة على ملعب 974.



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