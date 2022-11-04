ما هي التغييرات التي ستطرأ على بطاقة الكومنولث للرعاية الصحية لكبار السن ومن هم الستفيدون؟

النقاط الرئيسية تمت زيادة الحد الأدنى للدخل لبطاقات الرعاية الصحية لكبار السن مما يسمح لمزيد من الناس بالحصول على رعاية صحية أرخص.

سيتمكن الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 90 ألف دولار الآن من الاستفادة من البرنامج، وكذلك الأزواج الذين يكسبون ما يصل إلى 144 ألف دولار.

سيستفيد 44 ألفاً من كبار السن من هذه الخطوة التي ستكلف الميزانية الفيدرالية 69.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات

سينعم الآن عشرات الآلاف من الأستراليين كبار السن بأريحية الوصول إلى خدمات الرعاية صحية بتكلفة أقل بعد تخفيف اختبارات الدخل لبطاقة الكومنولث للرعاية الصحية لكبار السن.





وكانت هذه التغييرات هي إحدى الوعود الانتخابية بمثابة وعد من حكومة أنتوني ألبانيزي، والتي تؤهل أصحاب الدخل المرتفع للحصول على العلاج والأدوية المخفضة.





وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريتشورث: "نريد إنشاء بلداً أفضل حيث لا استثناء أحد أو تهميشه، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأستراليين الأكبر سناً".



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ما هي فوائد بطاقة التخفيضات ومن يمكنه الحصول عليها؟؟

هذه البطاقات متوافرة لأي شخص يزيد عمره عن 66 عاماً وستة أشهر ولا يتلقى معاشاً أو مخصصات الضمان الاجتماعي. كما يجب أن يكون مقيماً في أستراليا، ويحمل إما الجنسية الأسترالية، أو الإقامة الدائمة أو تأشيرة فئة خاصة. أما القادمين الجدد فقد يواجهون فترات انتظار تصل إلى أربع سنوات.



يمكن لحاملي هذه البطاقات الصحية شراء وصفات طبية بأسعار مخفضة من خلال نظام الإعانات الصيدلانية واسترداد مبالغ أكبر من النفقات الصحية مما يتم تقديمه عادةً من خلال Medicare. كما يتم تشجيع الأطباء العامين على تغطية كامل نفقاتهم على حساب الميديكير لحاملي هذه البطاقات.



ما هي التغييرات التي ستطرأ ومن المستفيد منها؟

سيتمكن الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 90 ألف دولار من الاستفادة من التغييرات، بزيادة من 57761 دولاراً. أما بالنسبة للأزواج، فقد تم رفع الحد الأدنى إلى 144000 دولار بدلاً من 92416 دولاراً.



وبهذا سيستفيد 44 ألف شخص إضافي من كبار السن من هذه الخطوة التي تكلف الميزانية الفيدرالية 69.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات.



متى ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ؟

تمت الموافقة على مشروع قانون البطاقة الصحية لكبار السن في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة.





يأتي هذا الأمر في أعقاب التخفيضات في تكلفة الأدوية، مع قيام الحكومة بتخفيض الحد الأقصى للدفع المشترك بموجب خطة الإعانات الصيدلانية (PBS) بمقدار 12.50 دولاراً في وقت سابق من هذا العام.





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