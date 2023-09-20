"قرارات الإغلاق": الحكومة الفيدرالية تعلن اليوم عن تحقيق خاص في كيفية تعاطي البلاد مع جائحة كوفيد-19

يقول كبار خبراء الأمراض المعدية إن التحقيق في جائحة كوفيد يجب أن ينظر في جميع جوانب استجابة الحكومة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بعمليات الإغلاق وإغلاق المدارس.

Global Pandemic

Source: CNN

SBS Malayalam
Source: AAP
من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم إعلاناً حول التحقيق الذي ستباشر به الحكومة في كيفية استجابة البلاد لجائحة كوفيد-19.

 سيكون الإعلان جنبًا إلى جنب مع وزير الصحة مارك بتلر في أديلايد اليوم. وكان حزب العمال قد وعد بتشكيل لجنة ملكية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 في الانتخابات العام الماضي، لكن من غير المتوقع أن يصل الإعلان إلى هذا المستوى والاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة.

ومن جانبها، قالت السناتور عن الوطنيين بريدجيت ماكنزي لقناة سكاي نيوز إنها ترى أن إجراء تحقيق، وليس لجنة ملكية، هو بمثابة كسر وعد انتخابي.

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نشر في: 21/09/2023 7:23am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

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