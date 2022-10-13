الحكومة تكشف عن تقدم في معالجة تراكم التأشيرات. فما الذي سيحدث بعد ذلك؟

النقاط الرئيسية: كشف أندرو جايلز أن عدد التأشيرات المتراكمة يصل حالياً إلى حوالي 880 ألف

الحد الأدنى للأجور للتأهل للحصول على تأشيرة عامل ماهر قد يتغير قريبًا

قالت الحكومة إنها مصممة على الحد من التأخير في محاولة لمعالجة أزمة نقص المهارات في أستراليا

قال وزير الهجرة إنه يجب تقليل تراكم التأشيرات في أستراليا لضمان قدرة البلاد على المنافسة على نطاق عالمي حيث كشف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في معالجة هذه المشكلة الكبرى.





في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني لمعهد الهجرة الأسترالي في هوبارت يوم الأربعاء كشف أندرو جايلز أن عدد التأشيرات المتراكمة يصل حالياً إلى حوالي 880 ألف.





ويعد هذا انخفاضا عن الرقم السابق الذي كان يقارب مليون طلب قبل الانتخابات الفيدرالية في أيار/مايو. ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هذا التراكم بأنه "ضخم" بعد فترة وجيزة من فوز حزب العمال بالحكومة.





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في خطابه قال السيد جايلز أيضًا إن الحد الأدنى للأجور للتأهل للحصول على تأشيرة عامل ماهر قد يتغير قريبًا.



كيف تعمل الحكومة على إنجاز التأشيرات المتراكمة؟

في تموز/يوليو قالت الحكومة إنها مصممة على الحد من تراكم المعاملات في محاولة لمعالجة أزمة نقص المهارات في أستراليا.





في نفس الشهر صرحت وزارة الشؤون الداخلية لأس بي أس أنها أعادت توجيه موارد إضافية وجلبت المزيد من الموظفين لمعالجة المشكلة.





وتم تأكيد ذلك في قمة الوظائف والمهارات في أيلول/سبتمبر حيث أعلنت الحكومة أنها ستنفق 36 مليون دولار لتوظيف 500 موظف إضافي على مدى تسعة أشهر من أجل تقليل أوقات معالجة التأشيرات.





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وقال جايلز إنه منذ 1 يونيو تعاملت الإدارة مع أكثر من مليوني طلب تأشيرة مؤقتة ودائمة للعمال المهرة بما في ذلك 1.35 مليون تأشيرة للزوار والطلاب والعمال المهرة المؤقتين.





وقال جايلز إن "التغييرات في السياسة" من شأنها "تبسيط" معالجة التأشيرات المؤقتة مما يحد من عدد التأشيرات المتراكمة.





وذكرت صحيفة Financial Review الأسترالية أنه منذ 1 حزيران/يونيو تم استلام حوالي 2.2 مليون طلب تأشيرة جديد. ويعد ذلك أكثر بمقدار 495,000 مقارنة بالعام الماضي خلال جائحة كوفيد-19 عندما تم إغلاق الحدود الدولية.



لماذا تحرص الحكومة على إنهاء التأشيرات المتراكمة؟

قال السيد جايلز إن التراكم خلق "حالة من عدم اليقين المستمر" لمقدمي الطلبات الأمر الذي لم يكن صعبًا عليهم فحسب ولكن أيضًا على الشركات.





وقال إنه ليس من "الذكاء" أن يكون "مئات الآلاف من الأشخاص" على تأشيرات مؤقتة يمكن إصدارها عند انتهاء صلاحية التأشيرة الفعلية للفرد وهم في انتظار معالجة طلب جديد.





وقال جايلز في المؤتمر إن "أستراليا ليس لديها رفاهية العمل في بيئة خالية من المنافسة".



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وكرر رغبة الحكومة الفيدرالية في تحسين سبل الإقامة الدائمة بعد أن رفعت الحد الأقصى للهجرة الدائمة من 160 ألف إلى 195 ألف تأشيرة للعام المالي الحالي.



ماذا عن زيادة أجور المهاجرين؟

تعهد حزب العمال سابقاً بزيادة الحد الأدنى للدخل بالنسبة للمهارات المهاجرة المؤقتة (TSMIT).





TSMIT هو الحد الأدنى للراتب الذي يجب تقديمه عند رعاية مهاجر ماهر مؤقت وهو حاليًا 53,900 دولار - وهو رقم تم تجميده منذ حوالي عقد من الزمن.





وقال جايلز إن أكثر من 80 في المائة من الوظائف بدوام كامل لها رواتب أعلى من هذا الرقم.





ويبلغ متوسط الدخل قبل الضرائب للعمال البالغين بدوام كامل في أستراليا هو 1,769.80 دولار في الأسبوع أو 92,029.60 دولار في السنة، وفقًا لمكتب الإحصاء الأسترالي.





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