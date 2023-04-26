ضغوط على الحكومة لزيادة مدفوعات JobSeeker. فهل تغطي تلك المدفوعات مصاريف المعيشة؟

النقاط الرئيسية: يواجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دعوات لزيادة «كبيرة» في مدفوعات الباحثين عن عمل وبدلات الشباب في ميزانية الشهر المقبل

حزب العمال يرفض حتى الآن الالتزام بالزيادة قائلاً إنه يشعر بالقلق من أن زيادة الإنفاق ستزيد من التضخم

وجد تقرير صادر عن المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية حول تكلفة المعيشة في يناير أن 96 في المائة ينفقون ما لا يقل عن 30 في المائة من دخلهم على السكن

بالنسبة لميليسا فيشر، 41 عامًا، فإن الوضع رهيب.





وتقول: « أنا أعيش على مدفوعات JobSeeker منذ عدة سنوات، وأود أن أقول إن الأشهر الستة الماضية كانت الأصعب على الإطلاق».





«أعرف أشخاصًا تواصلوا معي ولديهم ميول انتحارية في هذه المرحلة، لأنهم لا يتأقلمون مع تكاليف المعيشة وقلة المدفوعات».





بالنسبة للمستفيدين العزاب الذين ليس لديهم أطفال مثل السيدة فيشر، فإن معدل JobSeeker الأسبوعي هو 346.55 دولارًا (أقل من 50 دولارًا في اليوم). بالنسبة لمتلقي مدفوعات الشباب الفردي البالغ من العمر 22 عامًا أو أكثر ويعيش خارج منزل الأسرة ينخفض ذلك إلى 335.95 دولارًا فقط.



تقول ميليسا فيشر، المستفيدة من برنامج JobSeeker، «لم يتبق شيء» بمجرد حساب الفواتير. ، يواجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دعوات لزيادة «كبيرة» في مدفوعات الباحثين عن عمل وبدلات الشباب في ميزانية الشهر المقبل. وبلغ عدد التوقيعات على الرسالة المفتوحة التي تم تسليمها إلى رئيس الوزراء 350 توقيعًا بحلول يوم الأربعاء، وتشمل شريحة واسعة من المجموعات المجتمعية والنقابات.





والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ ليديا ثورب وجاكي لامبي وديفيد بوكوك - الأصوات الرئيسية كلما حاول حزب العمال تمرير تشريع في مجلس الشيوخ - وأربعة من نواب السيد ألبانيزي انضموا أيضًا إلى الدعوة.





لكن حزب العمال يرفض حتى الآن الالتزام بالزيادة قائلاً إنه يشعر بالقلق من أن زيادة الإنفاق ستزيد من التضخم الذي يؤدي بالفعل إلى أزمة تكلفة المعيشة.





ويصر الحزب على أنه سيتم الكشف عن شكل من أشكال تخفيف تكلفة المعيشة في ميزانية مايو.



كيف تبدو الحياة على JobSeeker؟

بمجرد دفع فواتير الإيجار والكهرباء والهاتف (اللازمة للتقدم للوظائف)، تقول السيدة فيشر «لا يتبقى شيء».





«هناك أيام أتناول فيها وجبة واحدة في اليوم. هناك أيام أشعر فيها بالجوع قليلاً في وقت الغداء، لكنني أفكر: «لا، يجب أن أدخر ذلك لتناول العشاء».





تقول السيدة فيشر إنه تم تشخيص إصابتها بسوء التغذية والإسقربوط العام الماضي، لكنها لا تزال تشعر بأنها أكثر حظًا من غيرها؛ وتقول إنها «ممتنة جدًا» لحصولها على السكن العام.





كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تضطر أيضًا إلى إنفاق 50 دولارًا على كريم مضاد حيوي لعلاج حالة جلدية. وعندما تحتاج إلى الكريم كل أسبوعين، تمثل التكلفة ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي مدفوعاتها.





بالنظر إلى متوسط تكلفة السكن في كل عاصمة أسترالية، فإن المعركة الشاقة التي تواجه المستفيدين من تلك المدفوعات واضحة.





ووجد تقرير صادر عن المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية حول تكلفة المعيشة في يناير أن 96 في المائة ينفقون ما لا يقل عن 30 في المائة من دخلهم على السكن.



ما الذي يتم اقتراحه؟

دعا تقرير ACOSS إلى زيادة يومية قدرها 25 دولارًا في JobSeeker، مما سيرفع الدفعة إلى 73 دولارًا.





تقول السيدة فيشر إن التحول في حياة متلقي JobKeeper سيكون بسيطًا.





«هذا يعني أنني سأكون قادرة بالفعل على تحمل تكاليف الطعام المناسب. وتقول: «سأكون قادرة بالفعل على شراء الخضروات».





وحذر تقرير الشمول الاقتصادي الخاص بالحكومة، الذي نُشر هذا الشهر، من أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية أصبحت الآن منخفضة للغاية لدرجة أنها تعيق في الواقع محاولات المستفيدين للعثور على وظيفة.



A cross section of community advocates, unions and politicians (including David Pocock, centre) are calling for a JobSeeker raise. Source: AAP / Lukas Coch ويعكس هذا تجربة السيدة فيشر خلال جائحة COVID-19، عندما رفع الإتلاف المدفوعات مؤقتًا.





«خلال جائحة COVID، كنت الأقرب إلى الاستعداد للعمل. كنت أتناول الطعام بشكل صحيح، وتحسنت صحتي بالفعل. وتقول: «كان يمكنني بالفعل رؤية مستقبل لنفسي».





«ثم عدنا مباشرة إلى الفقر. تدهورت صحتي مرة أخرى. لا يمكنني بأي حال من الأحوال الحصول على وظيفة أثناء إصابتي بهذه العدوى والمرض لأنني لا آكل بشكل صحيح.





«في الوقت الحالي، يعد JobSeeker بمثابة عقاب أكثر منه مساعدة.»



ماذا تقول الحكومة؟

على الرغم من أن كلاهما تحدث علنًا لدعم الزيادة أثناء وجودهما في المعارضة، إلا أن وزير الخزانة ورئيس الوزراء يتجنبان الالتزام بتلك الزيادة.





في عام 2020، وبدعم من عدد من زملائه في الوزارات الرئيسية أصر السيد ألبانيزي على أن 40 دولارًا في اليوم «لا تكفي للعيش».





وغرد قائلاً: «عندما يمر الأستراليون بأوقات عصيبة، يجب أن نساعدهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى».



ويتعرض الآن لضغوط من مكتبه لمتابعة الأمر، حيث وقع أربعة نواب من حزب العمال - أليسيا باين، وكيت ثويتس، ولويز ميلر-فروست، وميشيل أناندا-راجا - على الرسالة العامة.





السيد ألبانيزي الذي كانت والدته تتلقى معاش الإعاقة، قال يوم الأربعاء إنه يتعاطف مع الأسر التي تواجه ضغوطًا لكنه لم يصل إلى حد الوعد بزيادة المدفوعات.





«أفهم أن الناس يتعرضون لضغوط حقيقية. أنا أفهم بالتأكيد أن... ليس من المستغرب أن الناس في حزب العمال يريدون فعل المزيد».





لم يرد السيد تشالمرز بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة على 49 دولارًا في اليوم، قائلاً إنه يريد ألا يحتاج الناس إلى JobSeeker.





وقال يوم الأربعاء: «وظيفتي هي تقييم جميع المطالب المتنافسة على الميزانية، والقيام بالشيء الصحيح والمسؤول، ومحاولة موازنة كل ذلك».





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