سلسلة "The First Inventros": وثائقي على NITV يعيد كتابة التاريخ الأسترالي بعيون السكان الأصليين

النقاط الرئيسية وثائقي جديد يحكي عن معارف وعلوم السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بأستراليا

تم انتاج السلسلة في تعاون مشارك لأول مرة بين قناة NITV وشبكة 10

سيتم اذاعة الحلقة الأولى في يوم 15 يونيو وستكون متاحة باللغة العربية على منصة SBS on Demand مجانا

تكشف السلسلة الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء عن المعارف والأفكار التقليدية القديمة، والتي يمكن أن تساعد في التغلب على بعض أكبر التحديات في عصرنا.





تأتي السلسلة من إنتاج قناة (NITV) المعنية بشؤون السكان الأصليين وشبكة 10، للاحتفال واستكشاف أقدم حضارة ممتدة في العالم - حضارة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. يبدأ عرض السلسة الجديدة "The First Inventors" يوم الخميس 15 يونيو/حزيران الجاري في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع بث حلقات جديدة أسبوعيًا.



اقرأ المزيد عندما يروي أطفال السكان الأصليين قصصهم!

هذا ويقدم البرنامج الممثل روب كولينز من شعب Tiwi Islander والحائز على جائزة Logie، ويأتي هذا التعاون المشترك بين قناة (NITV) وشبكة 10 للمرة الأولى، حيث يقود كولنيز فريقًا من الباحثين المهتمين بشؤون السكان الأصليين، ويكشف عن أكثر من 65,000 عام من الاختراع والابتكار الذي قامت به تلك الشعوب في أستراليا.





تحكي قصة البرنامج كيف تغير المشهد الحضاري في أستراليا بأكملها، وكيف تم تسجيل أحداث ما قبل التاريخ حتى العصر الجليدي، وكيف تنقل الناس عبر مسافات شاسعة، وكيف تم تنظيم مجتمعات بأكملها.



من الطرق السريعة القديمة للتجارة ، وأنظمة الاتصال لمسافات طويلة باستخدام لغات سرية منقوشة على الألواح الخشبية، والأنظمة الاجتماعية الفريدة التي تم إنشاؤها للحفاظ على التنوع الجيني، تستكشف السلسلة الماضي المثير، وتتساءل عما إذا كانت هذه المعرفة القديمة قد تحمل إجابات لأكبر التحديات التي تواجهها البشرية في العصر الحديث.





يقول روب كولينز: "إن قوة معرفة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مذهلة، وقدرتها على التحمل تكشف لنا عن قوة ومرونة وإبداع أصحاب المعارف الأصلية في جميع أنحاء هذا البلد المذهل.





"التقاليد والممارسات التي حافظت على أسلافي لأجيال لا حصر لها، تحفز الآن اكتشافات جديدة لا تصدق بالشراكة مع أفضل العقول في العلم اليوم. لا أطيق الانتظار لمشاركة هذه القصة المذهلة للمعرفة والمرونة والمغامرة! "



وقالت ماريسا ماكدويل، مديرة الانتاج في NITV وسيدة من شعي Wiradjuri: “تحتفل السلسلة بأكثر من 65,000 عام من المعارف والثقافات. نحن فخورون بإحضار هذه السلسلة إلى قناة NITV ، موطن رواية القصص من الأمم الأولى ، ونحن متحمسون لمشاركة هذه القصص من جميع أنحاء أستراليا مع مجتمعاتنا وجميع الأستراليين".





وصرح دانيال موناغان نائب الرئيس الأول للمحتوى والبرمجة في شبكة باراماونت أستراليا ونيوزيلندا (ANZ): "إنه لشرف كبير أن نستضيف قصصًا عن أطول حضارة على وجه الأرض. تقدم هذه السلسلة فرصة لجميع الأستراليين لمعرفة المزيد عن البلد الذي نعيش فيه، وتساعدنا أيضًا على فهم العالم الذي نعيش فيه بشكل أفضل".



جدير بالذكر أنه تم انتاج هذه السلسلة عن طريق شركة Ronde Pty Ltd لـصالح NITV و Network 10، وتشارك هيئة Screen Australia كمنتج رئيسي بالتعاون مع NITV، وممولة بدعم من الوكالة الوطنية الأسترالية للسكان الأصليين، مع هيئة السياحة الأسترالية، سكرين نيو ساوث ويلز، وسكرين إقليم الشمال.





يُعرض The First Inventors لأول مرة على NITV وشبكة 10 يوم الخميس 15 يونيو الساعة 8.30 مساءً ، ويستمر أسبوعياً. السلسلة ستكون متاحة للبث مجانًا على منصات 10 Play و SBS On Demand ، حيث سيتم ترجمته إلى اللغتين العربية والصينية.



