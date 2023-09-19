"الأسخن منذ 3 سنوات": صيف لاهب بانتظار أستراليا بعد بدء ظاهرة النينيو المناخية

قال مكتب الأرصاد الجوية إنه مع دخول البلاد في موجة مناخ النينيو، من المتوقع أن يكون الصيف على الأبواب الأقسى والأعلى حرارة منذ ثلاث سنوات.

Australia continues to swelter through summer as the mercury rises. Sydney remains covered in smoke from nearby bushfires.

Australia continues to swelter through summer as the mercury rises. Sydney remains covered in smoke from nearby bushfires. Source: AAP

يأتي هذا الإعلان من مكتب الأرصاد الأسترالي بعد شهرين من إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إعلانها الخاص عن ظاهرة النينيو المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن الساحل الشرقي شهد في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وارتفع خطر الحرائق التي اندلعت في ولايات عدة، مع إعلان حظر كامل للحرائق في الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز ومناطق سيدني الكبرى.

وقال الدكتور كارل Praganza، مدير وحدة المناخ في المكتب، إن البلاد يجب أن تستعد لارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً على ضرورة اضطلاع الأفراد والمجتمعات بمسؤولياتها للمرور في موسم الصيف بأمان.

وفي تزمانيا، اذ أصدرت السلطات أوامر إخلاء للمخيمين والمقيمين بالقرب من منطقة سياحية على الساحل الشرقي للولاية مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك
و
إنستغرام.
شارك
نشر في: 20/09/2023 7:25am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

Untitled design (2).jpg

تطورات حادثة الصعق: عائلة المرأة تزعم أن شرطة نيو ساوث ويلز رفضت منحها العلاج

Western Sydney bushfire forces m5 closure

حكومة نيو ساوث ويلز تضع حداً أقصى لرسوم المرور

06:58
أشرف مصيلحي.jpg

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

10:05
Honouring a group of Jordanian Australians as community leaders.JPG

الحكومة الأسترالية تُكرم مجموعة من الأردنيين كقادة وسفراء مجتمعيين في نيو ساوث ويلز

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

08:36
Snake.jpg

كم غرمت السلطات رجلاً أسترالياً اصطحب معه أفعى أثناء ركوب الأمواج؟ (الفيديو بالداخل)

03:31
CANBERRA WALK FOR YES

حملة نعم للصوت مدعومون لكن أي من المعسكريين غير واثق من النصر!