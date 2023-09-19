"الأسخن منذ 3 سنوات": صيف لاهب بانتظار أستراليا بعد بدء ظاهرة النينيو المناخية

يأتي هذا الإعلان من مكتب الأرصاد الأسترالي بعد شهرين من إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إعلانها الخاص عن ظاهرة النينيو المناخية.





تجدر الإشارة إلى أن الساحل الشرقي شهد في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وارتفع خطر الحرائق التي اندلعت في ولايات عدة، مع إعلان حظر كامل للحرائق في الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز ومناطق سيدني الكبرى.





وقال الدكتور كارل Praganza، مدير وحدة المناخ في المكتب، إن البلاد يجب أن تستعد لارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً على ضرورة اضطلاع الأفراد والمجتمعات بمسؤولياتها للمرور في موسم الصيف بأمان.





وفي تزمانيا، اذ أصدرت السلطات أوامر إخلاء للمخيمين والمقيمين بالقرب من منطقة سياحية على الساحل الشرقي للولاية مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة.



