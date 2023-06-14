مأساة حافلة هانتر فالي أودت بحياة 10 أشخاص: تعرفوا إليهم

طبيب مبتدئ وزوج وزوجة وأم وابنتها من بين 10 أشخاص، معظمهم من الشباب، لقوا حتفهم في واحدة من أسوأ حوادث الحافلات في أستراليا منذ عقود.

A black background featuring composite images of 10 people.

تعيش بلدة سينجلتون في هانتر فالي حالة من الحزن بعد حادث تحطم حافلة ليلة الأحد، والذي أودى بحياة 10 أشخاص معظمهم من الشباب. Source: Supplied

النقاط الرئيسية
  • العديد من الضحايا ذوو صلة بنادي Singleton Roosters
  • اثنان من الضحايا هما نادين ماكبرايد وابنتها كيا البالغة من العمر 22 عامًا
  • زار رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز المدينة الريفية الحزينة لوضع إكليل من الزهور والإعلان عن تبرع بقيمة 100 ألف دولار
تحتوي هذه المقالة على وصف وصور لشخص متوفى من السكان الأصليين.

يُذكر ضحايا واحدة من أسوأ حوادث الحافلات في أستراليا كأشخاص مفعمين بالحيوية ولديهم حياة واعدة أمامهم بينما تحزن العائلات والمجتمعات على خسارتهم.

تعيش بلدة سينجلتون في هانتر فالي في نيو ساوث ويلز حالة من الحزن بعد حادث تحطم حافلة ليلة الأحد والذي أودى بحياة 10 أشخاص معظمهم من الشباب، سبعة منهم من السكان المحليين في المنطقة.

كان طبيب مبتدئ وزوج وزوجة وأم وابنتها من بين أولئك الذين ماتوا أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف في Wandin Estate Winery في Lovedale.

العديد من الضحايا ذوو صلة بنادي Singleton Roosters.
Two women standing against a brick wall smiling
توفي كل من كيا ونادين ماكبرايد في حادث حافلة هانتر فالي. Source: Supplied / Facebook
اثنان من الضحايا هما نادين ماكبرايد وابنتها كيا البالغة من العمر 22 عامًا. قامت نادين بتدريب فريق السيدات في Singleton Roosters، بينما لعبت كيا في الفريق.

لا يزال الزوج والأب جراهام «بانجر» ماكبرايد في المستشفى، حيث يحاول استيعاب خسارته.

وقالت عائلة ماكبرايد في بيان «لا توجد كلمات لوصف الحزن الذي تشعر به عائلتنا في هذا الوقت».
Close up of a young man with shaggy blonde hair on a beach
Kayne Symons is being remembered as a talented athlete and "positive spirit". Source: Supplied / Facebook
كما توفي صديق كيا كين سيمونز في الحادث وتم تذكره كراكب أمواج متحمس وقائد رائع وصديق حقيقي من قبل نادي كارلتون بارك سيرف لإنقاذ الحياة في تسمانيا.

وقالت رئيسة النادي كريستين غابي في بيان: «لقد ترك حماس كين المعدي وروحه الإيجابية وتشجيعه المستمر بصمة لا تمحى على نادينا، وسيشعر بخسارته بعمق كل من كان له شرف معرفته».
Man and woman in wedding outfits standing outside smiling
Andrew and Lynan Scott both died in the Hunter Valley bus crash and leave behind two young children. Source: Supplied
كما قُتل زوج سينجلتون وزوجته أندرو ولينان سكوت، اللذان لعبا لفرق سينجلتون روسترز وتركا وراءهما طفلين صغيرين.
A woman with brown hair standing in a paddock smiling
Tori Cowburn is being remembered as a talented athlete and leader. Source: Supplied
توري كاوبورن، التي توفيت أيضًا، كانت كابتن فريق Roosterettes ولعبت أيضًا كرة الشبكة وكرة القدم اللمسية والتنس وكرة السلة.
Woman standing in a field of sunflowers smiling.
Darcy Bulman travelled from Melbourne to attend the wedding in the Hunter Valley region. Source: Supplied
سافرت دارسي بولمان، وهي محققة تبلغ من العمر 30 عامًا في لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، من ملبورن مع شريكها لحضور حفل الزفاف.

ولكن انتهت حياتها بشكل مأساوي ويُعتقد أن شريكها كان من بين المصابين.
Young woman smiling at camera
Rebecca Mullen was a junior doctor who lost her life in the bus crash. Source: Supplied
كانت ريبيكا مولن، وهي طبيبة مبتدئة و أحد سكان سينغلتون المحليين تعمل في مستشفى كالفاري ماتر في نيوكاسل، واحدة من الضحايا الأصغر سنًا الذين لم يتمكنوا من إنقاذهم.

قال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز ريان بارك إن السيدة مولن كان أمامها «مسيرة مهنية طويلة ولامعة في الطب»، ولكنها رحلت مبكرًا جدًا.
A young man wearing a cap and sunglasses smiling with a helicopter in the background
Zach Bray worked as a mining engineer and was an ambassador for The Gut Foundation. Source: Supplied / Facebook
كما كان مهندس التعدين في هانتر فالي والناجي من سرطان الأمعاء زاك براي من بين القتلى.

براي هو في الأصل من منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، تحدث والده آدم عن فخره بابنه.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «زاك براي... (أنت) أصبحت رجلًا عملاقًا بكل الطرق الممكنة، والفخر لا يصف مشاعري».
Young man in a sleeping bag holding a beer and smiling
Angus Craig was one of 10 victims who died in the Hunter Valley bus crash. Source: Supplied
كما توفي المهندس أنجوس كريج، الذي عمل مع شركة التعدين BHP في كوينزلاند، في الحادث.

في تحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفه الأصدقاء بأنه «شخص جميل» كان أمامه «العالم كله».

اجتمع العديد من أفراد المجتمع في وقفة أقيمت في كنيسة سينغلتون المعمدانية مساء الثلاثاء، حيث حزن الناس على خسائرهم وأظهروا دعمهم.

قام أصحاب الفنادق المحلية بتوفير الإقامة لعائلات الضحايا، حيث يحتاج العديد منهم إلى البقاء لمدة طويلة في المنطقة.

واجه سائق الحافلة، بريت أندرو بوتون، 58 عامًا، محكمة سيسنوك المحلية يوم الثلاثاء بتهمة 10 تهم تتعلق بالقيادة الخطرة المميتة وأفرج عنه بكفالة.

يوم الأربعاء، زار رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز المدينة الريفية الحزينة لوضع إكليل من الزهور والإعلان عن تبرع بقيمة 100 ألف دولار لصندوق للناجين والضحايا وعائلاتهم المباشرة.

يمكن لأي شخص يرغب في التبرع للعائلات والمصابين الدخول على
www.rawcs.org.au
.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


شارك
نشر في: 15/06/2023 9:00am
آخر تحديث: 15/06/2023 9:55am
المصدر: AAP, SBS
Available in other languages
الموضوع
Health

الأكثر متابعة

12:40
Picture1.png

'أهدي التكريم لبلدي الأم مصر التي أنجبتني': البروفيسور رفعت عبيد فخور بحصوله على ميدالية أستراليا

16:07
رجل الأعمال محمد الحموري .jpg

'بائع فلافل دَلَّني على الثروة': قصة مهاجر من مهندس ناشئ في الكويت إلى مليونير في أستراليا

Australia Bus Crash

حادثة هنتر فالي: توجيه عشر تهم لسائق الحافلة والكشف عن أسماء بعض الضحايا

The new childcare subsidy comes into effect in July 2018.

أطفال يجلسون على الأرض ودور حضانة ترفض استقبالهم: ماذا يجري في مدارس أستراليا؟

رجل يسحب حزام الأمان عبر حضنه ويقوم بتوصيله.

قوانين أحزمة الأمان في الحافلات تخضع للمراجعة بعد وقوع حادثين مروعين. ما هي القواعد الحالية؟

REAL ESTATE STOCK SYDNEY

اكتشف إذا كنت تسكن مع الأغنياء: أعطنا رمزك البريدي!

05:31
COMBO-US-COURT-DEPP-HEARD

بعد عام من المعارك القضائية: كم دفعت آمبر هيرد لطليقها جوني ديب كتعويض؟

Nauru

جزيرة ناورو: الحكومة الفيدرالية تبلغ اللاجئين نيتها نقلهم لأستراليا خلال أسبوعين