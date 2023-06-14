مأساة حافلة هانتر فالي أودت بحياة 10 أشخاص: تعرفوا إليهم

النقاط الرئيسية العديد من الضحايا ذوو صلة بنادي Singleton Roosters

اثنان من الضحايا هما نادين ماكبرايد وابنتها كيا البالغة من العمر 22 عامًا

زار رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز المدينة الريفية الحزينة لوضع إكليل من الزهور والإعلان عن تبرع بقيمة 100 ألف دولار

تحتوي هذه المقالة على وصف وصور لشخص متوفى من السكان الأصليين.





يُذكر ضحايا واحدة من أسوأ حوادث الحافلات في أستراليا كأشخاص مفعمين بالحيوية ولديهم حياة واعدة أمامهم بينما تحزن العائلات والمجتمعات على خسارتهم.





تعيش بلدة سينجلتون في هانتر فالي في نيو ساوث ويلز حالة من الحزن بعد حادث تحطم حافلة ليلة الأحد والذي أودى بحياة 10 أشخاص معظمهم من الشباب، سبعة منهم من السكان المحليين في المنطقة.





كان طبيب مبتدئ وزوج وزوجة وأم وابنتها من بين أولئك الذين ماتوا أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف في Wandin Estate Winery في Lovedale.





العديد من الضحايا ذوو صلة بنادي Singleton Roosters.



توفي كل من كيا ونادين ماكبرايد في حادث حافلة هانتر فالي. Source: Supplied / Facebook اثنان من الضحايا هما نادين ماكبرايد وابنتها كيا البالغة من العمر 22 عامًا. قامت نادين بتدريب فريق السيدات في Singleton Roosters، بينما لعبت كيا في الفريق.





لا يزال الزوج والأب جراهام «بانجر» ماكبرايد في المستشفى، حيث يحاول استيعاب خسارته.





وقالت عائلة ماكبرايد في بيان «لا توجد كلمات لوصف الحزن الذي تشعر به عائلتنا في هذا الوقت».



Kayne Symons is being remembered as a talented athlete and "positive spirit". Source: Supplied / Facebook كما توفي صديق كيا كين سيمونز في الحادث وتم تذكره كراكب أمواج متحمس وقائد رائع وصديق حقيقي من قبل نادي كارلتون بارك سيرف لإنقاذ الحياة في تسمانيا.





وقالت رئيسة النادي كريستين غابي في بيان: «لقد ترك حماس كين المعدي وروحه الإيجابية وتشجيعه المستمر بصمة لا تمحى على نادينا، وسيشعر بخسارته بعمق كل من كان له شرف معرفته».



Andrew and Lynan Scott both died in the Hunter Valley bus crash and leave behind two young children. Source: Supplied كما قُتل زوج سينجلتون وزوجته أندرو ولينان سكوت، اللذان لعبا لفرق سينجلتون روسترز وتركا وراءهما طفلين صغيرين.



Tori Cowburn is being remembered as a talented athlete and leader. Source: Supplied توري كاوبورن، التي توفيت أيضًا، كانت كابتن فريق Roosterettes ولعبت أيضًا كرة الشبكة وكرة القدم اللمسية والتنس وكرة السلة.



Darcy Bulman travelled from Melbourne to attend the wedding in the Hunter Valley region. Source: Supplied سافرت دارسي بولمان، وهي محققة تبلغ من العمر 30 عامًا في لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، من ملبورن مع شريكها لحضور حفل الزفاف.





ولكن انتهت حياتها بشكل مأساوي ويُعتقد أن شريكها كان من بين المصابين.



Rebecca Mullen was a junior doctor who lost her life in the bus crash. Source: Supplied كانت ريبيكا مولن، وهي طبيبة مبتدئة و أحد سكان سينغلتون المحليين تعمل في مستشفى كالفاري ماتر في نيوكاسل، واحدة من الضحايا الأصغر سنًا الذين لم يتمكنوا من إنقاذهم.





قال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز ريان بارك إن السيدة مولن كان أمامها «مسيرة مهنية طويلة ولامعة في الطب»، ولكنها رحلت مبكرًا جدًا.



Zach Bray worked as a mining engineer and was an ambassador for The Gut Foundation. Source: Supplied / Facebook كما كان مهندس التعدين في هانتر فالي والناجي من سرطان الأمعاء زاك براي من بين القتلى.





براي هو في الأصل من منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، تحدث والده آدم عن فخره بابنه.





وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «زاك براي... (أنت) أصبحت رجلًا عملاقًا بكل الطرق الممكنة، والفخر لا يصف مشاعري».



Angus Craig was one of 10 victims who died in the Hunter Valley bus crash. Source: Supplied كما توفي المهندس أنجوس كريج، الذي عمل مع شركة التعدين BHP في كوينزلاند، في الحادث.





في تحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفه الأصدقاء بأنه «شخص جميل» كان أمامه «العالم كله».





اجتمع العديد من أفراد المجتمع في وقفة أقيمت في كنيسة سينغلتون المعمدانية مساء الثلاثاء، حيث حزن الناس على خسائرهم وأظهروا دعمهم.





قام أصحاب الفنادق المحلية بتوفير الإقامة لعائلات الضحايا، حيث يحتاج العديد منهم إلى البقاء لمدة طويلة في المنطقة.





واجه سائق الحافلة، بريت أندرو بوتون، 58 عامًا، محكمة سيسنوك المحلية يوم الثلاثاء بتهمة 10 تهم تتعلق بالقيادة الخطرة المميتة وأفرج عنه بكفالة.





يوم الأربعاء، زار رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز المدينة الريفية الحزينة لوضع إكليل من الزهور والإعلان عن تبرع بقيمة 100 ألف دولار لصندوق للناجين والضحايا وعائلاتهم المباشرة.





يمكن لأي شخص يرغب في التبرع للعائلات والمصابين الدخول على www.rawcs.org.au .





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