سوق شراء الجزر: ازدهر بعد جائحة كورونا فمن هم المشترون؟

النقاط الرئيسية: ريتشارد فانهوف واحد من بين ثلاثة أشخاص يبيعون الجزر في العالم.

أقبل الأثرياء على شراء الجزر خاصة بعد جائحة كورونا وتنامي العمل من المنزل.

تتراوح أسعار الجزر التي يبيعها ريتشارد بين مليون و80 مليون دولار.

تمتاز الجزر الخاصة بإمكانية استيعاب أحلام كبيرة ومخططات أكبر، كما أدت جائحة كورونا إلى تغيير العملاء الذين يشترونها وفقاً لما ذكره أحد وكلاء الجزر من كوينزلاند.





في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض قياسي في الوظائف الشاغرة وسوق الإيجارات وسط صدمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، هناك سوق فعلي لشراء جزر كاملة. بات بإمكانك اليوم شراء جزيرة قبالة ساحل اسكتلندا بأقل من تكلفة شقة صغيرة في سيدني على الرغم من صعوبة الوصول إليها بعض الشيء.



A 2005 aerial view photo of the Uotsuri Island, one of the disputed Senkaku Islands in the East China Sea. (FILE: EPA) Source: EPA من هنا تحقق The Feed من هذا الأمر. من يبيع هذه الجزر ومن يشتريها؟





ريتشارد فانهوف، يعمل في سوق بيع الجزر في منطقة المحيط الهادئ منذ حوالي عقدين ويقول إنه واحد من ثلاثة أشخاص يبيعون الجزر في العالم.





يقول ريتشارد الذي يتجول باستمرار بين الجزر والمنتجعات أنه بعد أن يتعرف المشتري إلى الجزيرة ويقوم بشرائها، فالأمر أشبه بطرد طفل من المنزل بمفرده. ولكنه يقوم بزيارتهم من حين لأخر للاطمئنان على أوضاعهم.



Richard Vanhoff Source: SBS

من يشتري الجزر الخاصة؟

يقول السيد فانهوف أن ظاهرة تملك الجزر بدأت مؤخراً، وقد وصلته تساؤلات خلال الاثني عشر شهراً الماضية أكثر من العامين أو الثلاثة التي سبقت جائحة كورونا إما من أشخاص يريدون الابتعاد عن العالم، أو لديهم الكثير من الميراث.





كما يعتقد فانهوف أن نمو العمل من المنزل قد بيّن لعملائه من أصحاب المصالح أنه بإمكانهم العمل من على الجزيرة بدلاً من المكتب أو المصنع.



مع ذلك، يبدو أن عالم أصحاب رؤوس المال ليس له حدود. يتم الترويج لجزيرة ساتوشي بفانواتو، التي يطلق عليها من الناحية الفنية اسم لاتارو كمدينة ذكية مستدامة و "أول اقتصاد مشفر في العالم الحقيقي"، وسرعان ما ستستقطب رواد الأعمال والسياح. وقد أطلق عليها هذا الاسم الجديد على اسم المخترع الغامض لعملة البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو.





لكن هناك مخاوف مشروعة بشأن إدارة هذه الجزر. قبالة سواحل Cairns، أصبحت Double Island مهجورة، وحصل مالكها الملياردير المقيم في هونج كونج على إنذار أخير من حكومة كوينزلاند لإعادتها إلى ما كانت عليه. ولهذا، هناك شكل من أشكال الحماية من خلال قواعد الملكية والإيجار وتقوم الحكومات ذات الصلة بالإشراف عليها.



Bedarra Island Credit: Wikimedia Commons تتراوح أسعار الجزر التي يبيعها السيد فانهوف ما بين مليون و 80 مليون دولار، بعضها عليها بيوت جاهزة للسكن وأخرى منتجعات سياحية مما يزيد من سعرها.



تتطلب الجزر صيانة واهتماماً أكثر بقليل من المنازل السكنية في الضواحي بسبب المياه المالحة المحيطة به. لكن فانهوف يؤكد أن بعض تقنيات البناء غير المسببة للتآكل يمكن أن تصمد أمام الملح. ومع ذلك، يعتقد أنه قد يكون من المفيد وجود حارس أرضي لضمان الحفاظ على الممتلكات.





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