الطبيعة والتاريخ والنبيذ الفاخر: ميزات يخبئها الريف الأسترالي الساحر لكل زائر!

النقاط الرئيسية: تخبئ كل الولايات الأسترالية قرى وبلدات ذات جمال باهر.

تمتاز معظمها بطبيعتها الساحرة وتاريخها ونبيذها الفاخر.

تمنح الزائر تجارب لا تنسى وتقدم الخيارات لكل الأعمار.

دعونا نذهب في رحلة حول الولايات الأسترالية لنستكشف أجمل بلداتها وقراها التي تستحق الزيارة والاستمتاع بما تخفيه من سحر وجاذبية.



Berry في ولاية نيو ساوث ويلز

تقع هذه القرية الساحرة في منطقة Shoalhaven على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، وهي ملاذ شهير لسكان سيدني الذين يودون الهرب من أجواء المدينة وضوضائها للتمتع بشارعها الرئيسي الساحر وأسواقها ومناظرها الطبيعية





كما يمكن للزائر أن يستكشف مصانع النبيذ القريبة ويتمشى بين كروم العنب وفي الوقت نفسه يمكنه الاستلقاء على الشواطئ الرملية القريبة.



A vineyard. Source: AAP / AAP Image/John Kidman ولا بد أيضاً من التعرف على تاريخ هذه البلدة في متحف بيري التاريخي، والبحث عن التحف وقطع الأنتيكا في أحد مبانيها التراثية أو تجريب ورش العمل الفنية والحرفية في فناء هذا البيت الأثري.





ولا تكتمل الزيارة لهذه البلدة من دون زيارة مطاعمها وتذوق منتجاتها المصنوعة محلياً والتحلية في مصنع الشوكولاتة والحلويات.



Healesville في ولاية فكتوريا

تقع Healesville على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة شمال شرق مدينة ملبورن وعشرين دقيقة من الضواحي الخارجية الشمالية الشرقية. تقع هذه البلدة الخلابة في Yarra Valley عند سفوح جبال High Country بالقرب من مصانع النبيذ الشهيرة والبساتين ومزارع التوت.



Credit: The Huffingtonpost لذا يتوقف كل زوارها وسكانها المحليين على حد سواء عند بوابات مزارعها لشراء المنتجات المحلية وانتقاء ثمار التوت والكرز اللذيذة.





هذه المنطقة هي جنة لعشاق المشي في الغابات منذ أكثر من مئة عام، إذ تتمتع بمسارات للاستكشاف ومناظر طبيعية جميلة تترامى في جميع الاتجاهات، إذ يمكن التمتع على قمة جبل Mt St Leonard القريب بالمناظر الخلابة فوق خليج Port Philip وآفاق مدينة ملبورن الساحرة في يوم صافٍ.



Forest bathing is all about absorbing nature through all five senses Source: Getty / Getty Images يعد Black Spur أحد أبرز المعالم في المنطقة منذ أوائل القرن العشرين فهو عبارة عن طريق خلاب متعرج بين Healesville و Narbethong تزينه على جنباته أشجار الكينا الشاهقة والخنشار الضخمة لمسافة 15 كلم تقريباً.





Margaret River في ولاية غرب أستراليا

منطقة Margaret River هي تجسيد حي ومتنفس للجغرافيا القديمة وموطن شعب Wadandi أي (المياه المالحة).





تقع البلدة التي تحمل اسم المنطقة قي قلبها على طول نهر Margaret الذي يتدفق من غابة Blackwood شرقاً، إلى المحيط غرباً عند Prevelley حيث المكان المناسب لمشاهدة السكان المحليين يركبون الأمواج.



Credit: Jacob Maentz/Getty Images تمتد على جانبي البلدة متاجر الحرفيين والمعارض وفنون الشوارع والمقاهي وعدد من بيوت الضيافة الساحرة المخبأة في شوارعها الخلفية.





وما يميز هذه المنطقة أنها من أشهر مناطق إنتاج النبيذ في أستراليا، إذ تنتج أكثر من 25 في المئة من أفخر أنواع النبيذ الأسترالي، كما تمتاز بوجود مئات الكهوف والمغاور المفتوح بعضها للعامة ومن أبرزها Jewel Cave وNgilgi Cave.



surfer at Margaret river,australia Credit: LockieCurrie/Getty Images لذا إن كل هذه العوامل من الجمال الطبيعي، ووفرة المساحة، والنبيذ الفاخر، والهواء الساحلي المنعش تجعل قضاء عطلة هنا علاجاً طبيعياً لضغوط الحياة العصرية.



Mount Alford, Scenic Rim في كوينزلاند

على بعد ساعة ونصف فقط بالسيارة من وسط بريزبين تصل إلى أصغر القرى في كوينزلاند والتي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 شخص وهي Mount Alfred التي تكثر ميزاتها وخصائصها رغم قلة سكانها.





تعد Mount Alford جزءًا من منطقة "Scenic Rim" في جنوب كوينزلاند التي تعد جنة ريفية مزدهرة تقع في سفوح سلسلة جبال Great Dividing وتحيط بها الحدائق الوطنية المدرجة في قائمة التراث العالمي.



Springbrook, Queensland, Australia, Australasia Credit: Oliver Strewe/Getty Images وهذا ما ينبئ بأن هذه البلدة الصغيرة محاطة بالغابات المطيرة الفاتنة والمناظر الطبيعية الجبلية. لذا على الزائر أن يتوقع وجود حقول مترامية الأطراف ذات خلفيات جبلية، مع نزهات في الغابات وطعام طازج ومذهل.



"" Credit: Caspar Benson/Getty Images/fStop يوجد في هذه المنطقة أحد أكثر مصانع الجعة شهرة في المنطقة Scenic Rim Brewery والتي تديره إحدى العائلات داخل مبنى تاريخي محمي عمره 130 عاماً. لذا يقصده الكثيرون لتذوق الجعة المصنوعة يدوياً أو لتناول فنجان من القهوة وشريحة من الكعك الطازج في المقهى والجلوس على السطح الخارجي والاستمتاع بمناظر ريف كوينزلاند.



Angaston في ولاية جنوب أستراليا

باعتبارها واحدة من أقدم المدن في الولاية وعلى بعد أقل من ساعتين بالسيارة من أديلايد، تستريح بلدة Angastonالساحرة في قلب وادي Barossa وسط معاصر النبيذ المشهورة في المنطقة.



Source: Flickr / flickr / Stephen Michael Barnett CC BY 2.0 تزخر Angaston بالأسواق والمقاهي والمطاعم النابضة بالحياة وتحدها بعض أفضل مصانع النبيذ في المنطقة ، وهي المكان المثالي لتذوق أفضل ما يقدمه وادي Barossa. يمكن للزائر أن يستمتع بوجبة طعام تعيده 150 عاماً بالتاريخ في Saltram Wine Estate أو أن يسترخي بين كروم العنب في Lambert Estate Wines.



Cloudy sky with reflection on lake in Barossa Valley, South Australia. Source: Moment RF / Photo Art by Mandy/Getty Images وإذا صادف تواجدك في أيام السبت، يمكنك أن تستمتع باستكشاف ثقافة Barossa الفريدة وعروض الطعام الذواقة في Barossa Farmers Market حيث يمكنك تذوق المنتجات المحلية والتعرف على منتجي الطعام. ومن أروع ما يمكن أن تقوم به هو أن تخطط لصباح لا يُنسى تطفو خلاله فوق الكروم والبساتين في منطاد هواء ساخن.



Alice Springs في مقاطعة أراضي الشمال

تعتبر Alice Springs القلب الروحي لأستراليا لقربها من صخرة Uluru، وهي تمتاز بغناها بالأنهار والمنظر الصحراوية وفرص المغامرة والمعالم التي يبلغ عمرها ملايين السنين وثقافة السكان الأصليين القديمة الغنية بالفن والقصص.



The dry riverbed of the Todd River is seen in Alice Springs, Monday, January 15, 2018. Alice Springs is situated in the Northern Territory. Source: AAP / AAP Image/Darren England سواء اخترت الجلوس والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة من خلال النوافذ البانورامية في The Ghan، أو الطيران عالياً فوق MacDonnell Ranges الرائعة في منطاد الهواء الساخن، أو مجرد التجول في الامتداد الكبير للمتنزه الوطني المذهل، فإن هذه المنطقة تقدم الكثير من الخيارات لزائريها.





إن المناظر الطبيعية الخلابة في Alice Springs ليست هي ما يميزها فحسب، إذ يمكن قم زيارة منطقة Araluen الثقافية، وستصادف مجموعة من المعارض والمتاحف والمنحوتات والمواقع المقدسة التي تقدم تجربة فريدة لفن وثقافة وتراث السكان الأصليين.



Aboriginal Australia artwork NPY Women's Council Alice Springs - AAP في نهاية اليوم يمكن الاسترخاء وتذوق أجواء هذه المدينة المتنوعة والنابضة بالحياة إذ تعد المقاهي والمطاعم ذات الإطلالات الخلابة جزءاً لا يتجزأ من عوامل الجذب لهذه المنطقة التي يمكنك أن تختار عند زيارتها من قوائم الطعام المستوحاة من المناطق النائية التي تضم الإيمو والتمساح والكنغر والتوت والفواكه المحلية أو تناول المأكولات من جميع أنحاء العالم.



Richmond في تاسمانيا

على بعد نصف ساعة فقط بالسيارة من هوبارت، تقع Richmond البلدة الغنية بالتاريخ والهندسة المعمارية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وتضم أكثر من 50 مبنى جورجياً، تم ترميم العديد منها بدقة وتشغيلها كمقاهي ومطاعم ومعارض وأماكن إقامة.



Photo taken in Hobart, Australia Credit: Uwe Bergwitz / EyeEm/Getty Images كما تقف كنيسة القديس يوحنا الكاثوليكية الإنجيلية أقدم كنيسة كاثوليكية باقية في البلاد والتي بناها السجناء عام 1837 بشموخ فوق جسر Richmond، وهو أقدم جسر في أستراليا بناه السجناء أيضاً عام 1825، لذا يعد أحد أكثر المواقع خصوصية في تسمانيا لما له يخبئه من تاريخ وغموض ودليل على قوة هندسة العمارة الاستعمارية. لذا لا تكتمل الزيارة إلى Richmond دون التقاط صورة فوق هذا الجسر!!



Landscape view of Richmond Town in Tasmania, Australia Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images وعدا عن استكشاف تاريخ هذه البلدة هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في ريتشموند لجميع الأعمار. يمكن القيام بنزهة على ضفة النهر وإطعام البط. كما يمكن استكشاف الشوارع الهادئة والوادعة التي تصطف على جانبيها وتناول غداء في أحد المقاهي والمطاعم العديدة المعروفة بطعامها اللذيذ.





وفي طريق العودة، يمكن القيادة عبرCoal Valley واستكشاف العديد من مصانع النبيذ المحلية في ريتشموند، والتي تنتج النبيذ الرائع الحائز على الجوائز.





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