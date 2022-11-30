الطبيعة والتاريخ والنبيذ الفاخر: ميزات يخبئها الريف الأسترالي الساحر لكل زائر!

النقاط الرئيسية:
- تخبئ كل الولايات الأسترالية قرى وبلدات ذات جمال باهر.
- تمتاز معظمها بطبيعتها الساحرة وتاريخها ونبيذها الفاخر.
- تمنح الزائر تجارب لا تنسى وتقدم الخيارات لكل الأعمار.
دعونا نذهب في رحلة حول الولايات الأسترالية لنستكشف أجمل بلداتها وقراها التي تستحق الزيارة والاستمتاع بما تخفيه من سحر وجاذبية.
Berry في ولاية نيو ساوث ويلز
تقع هذه القرية الساحرة في منطقة Shoalhaven على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، وهي ملاذ شهير لسكان سيدني الذين يودون الهرب من أجواء المدينة وضوضائها للتمتع بشارعها الرئيسي الساحر وأسواقها ومناظرها الطبيعية
كما يمكن للزائر أن يستكشف مصانع النبيذ القريبة ويتمشى بين كروم العنب وفي الوقت نفسه يمكنه الاستلقاء على الشواطئ الرملية القريبة.
ولا بد أيضاً من التعرف على تاريخ هذه البلدة في متحف بيري التاريخي، والبحث عن التحف وقطع الأنتيكا في أحد مبانيها التراثية أو تجريب ورش العمل الفنية والحرفية في فناء هذا البيت الأثري.
A vineyard. Source: AAP / AAP Image/John Kidman
ولا تكتمل الزيارة لهذه البلدة من دون زيارة مطاعمها وتذوق منتجاتها المصنوعة محلياً والتحلية في مصنع الشوكولاتة والحلويات.
Healesville في ولاية فكتوريا
تقع Healesville على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة شمال شرق مدينة ملبورن وعشرين دقيقة من الضواحي الخارجية الشمالية الشرقية. تقع هذه البلدة الخلابة في Yarra Valley عند سفوح جبال High Country بالقرب من مصانع النبيذ الشهيرة والبساتين ومزارع التوت.
لذا يتوقف كل زوارها وسكانها المحليين على حد سواء عند بوابات مزارعها لشراء المنتجات المحلية وانتقاء ثمار التوت والكرز اللذيذة.
Credit: The Huffingtonpost
هذه المنطقة هي جنة لعشاق المشي في الغابات منذ أكثر من مئة عام، إذ تتمتع بمسارات للاستكشاف ومناظر طبيعية جميلة تترامى في جميع الاتجاهات، إذ يمكن التمتع على قمة جبل Mt St Leonard القريب بالمناظر الخلابة فوق خليج Port Philip وآفاق مدينة ملبورن الساحرة في يوم صافٍ.
يعد Black Spur أحد أبرز المعالم في المنطقة منذ أوائل القرن العشرين فهو عبارة عن طريق خلاب متعرج بين Healesville و Narbethong تزينه على جنباته أشجار الكينا الشاهقة والخنشار الضخمة لمسافة 15 كلم تقريباً.
Forest bathing is all about absorbing nature through all five senses Source: Getty / Getty Images
Margaret River في ولاية غرب أستراليا
منطقة Margaret River هي تجسيد حي ومتنفس للجغرافيا القديمة وموطن شعب Wadandi أي (المياه المالحة).
تقع البلدة التي تحمل اسم المنطقة قي قلبها على طول نهر Margaret الذي يتدفق من غابة Blackwood شرقاً، إلى المحيط غرباً عند Prevelley حيث المكان المناسب لمشاهدة السكان المحليين يركبون الأمواج.
تمتد على جانبي البلدة متاجر الحرفيين والمعارض وفنون الشوارع والمقاهي وعدد من بيوت الضيافة الساحرة المخبأة في شوارعها الخلفية.
Credit: Jacob Maentz/Getty Images
وما يميز هذه المنطقة أنها من أشهر مناطق إنتاج النبيذ في أستراليا، إذ تنتج أكثر من 25 في المئة من أفخر أنواع النبيذ الأسترالي، كما تمتاز بوجود مئات الكهوف والمغاور المفتوح بعضها للعامة ومن أبرزها Jewel Cave وNgilgi Cave.
لذا إن كل هذه العوامل من الجمال الطبيعي، ووفرة المساحة، والنبيذ الفاخر، والهواء الساحلي المنعش تجعل قضاء عطلة هنا علاجاً طبيعياً لضغوط الحياة العصرية.
surfer at Margaret river,australia Credit: LockieCurrie/Getty Images
Mount Alford, Scenic Rim في كوينزلاند
على بعد ساعة ونصف فقط بالسيارة من وسط بريزبين تصل إلى أصغر القرى في كوينزلاند والتي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 شخص وهي Mount Alfred التي تكثر ميزاتها وخصائصها رغم قلة سكانها.
تعد Mount Alford جزءًا من منطقة "Scenic Rim" في جنوب كوينزلاند التي تعد جنة ريفية مزدهرة تقع في سفوح سلسلة جبال Great Dividing وتحيط بها الحدائق الوطنية المدرجة في قائمة التراث العالمي.
وهذا ما ينبئ بأن هذه البلدة الصغيرة محاطة بالغابات المطيرة الفاتنة والمناظر الطبيعية الجبلية. لذا على الزائر أن يتوقع وجود حقول مترامية الأطراف ذات خلفيات جبلية، مع نزهات في الغابات وطعام طازج ومذهل.
Springbrook, Queensland, Australia, Australasia Credit: Oliver Strewe/Getty Images
يوجد في هذه المنطقة أحد أكثر مصانع الجعة شهرة في المنطقة Scenic Rim Brewery والتي تديره إحدى العائلات داخل مبنى تاريخي محمي عمره 130 عاماً. لذا يقصده الكثيرون لتذوق الجعة المصنوعة يدوياً أو لتناول فنجان من القهوة وشريحة من الكعك الطازج في المقهى والجلوس على السطح الخارجي والاستمتاع بمناظر ريف كوينزلاند.
"" Credit: Caspar Benson/Getty Images/fStop
Angaston في ولاية جنوب أستراليا
باعتبارها واحدة من أقدم المدن في الولاية وعلى بعد أقل من ساعتين بالسيارة من أديلايد، تستريح بلدة Angastonالساحرة في قلب وادي Barossa وسط معاصر النبيذ المشهورة في المنطقة.
تزخر Angaston بالأسواق والمقاهي والمطاعم النابضة بالحياة وتحدها بعض أفضل مصانع النبيذ في المنطقة ، وهي المكان المثالي لتذوق أفضل ما يقدمه وادي Barossa. يمكن للزائر أن يستمتع بوجبة طعام تعيده 150 عاماً بالتاريخ في Saltram Wine Estate أو أن يسترخي بين كروم العنب في Lambert Estate Wines.
Source: Flickr / flickr / Stephen Michael Barnett CC BY 2.0
وإذا صادف تواجدك في أيام السبت، يمكنك أن تستمتع باستكشاف ثقافة Barossa الفريدة وعروض الطعام الذواقة في Barossa Farmers Market حيث يمكنك تذوق المنتجات المحلية والتعرف على منتجي الطعام. ومن أروع ما يمكن أن تقوم به هو أن تخطط لصباح لا يُنسى تطفو خلاله فوق الكروم والبساتين في منطاد هواء ساخن.
Cloudy sky with reflection on lake in Barossa Valley, South Australia. Source: Moment RF / Photo Art by Mandy/Getty Images
Alice Springs في مقاطعة أراضي الشمال
تعتبر Alice Springs القلب الروحي لأستراليا لقربها من صخرة Uluru، وهي تمتاز بغناها بالأنهار والمنظر الصحراوية وفرص المغامرة والمعالم التي يبلغ عمرها ملايين السنين وثقافة السكان الأصليين القديمة الغنية بالفن والقصص.
سواء اخترت الجلوس والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة من خلال النوافذ البانورامية في The Ghan، أو الطيران عالياً فوق MacDonnell Ranges الرائعة في منطاد الهواء الساخن، أو مجرد التجول في الامتداد الكبير للمتنزه الوطني المذهل، فإن هذه المنطقة تقدم الكثير من الخيارات لزائريها.
The dry riverbed of the Todd River is seen in Alice Springs, Monday, January 15, 2018. Alice Springs is situated in the Northern Territory. Source: AAP / AAP Image/Darren England
إن المناظر الطبيعية الخلابة في Alice Springs ليست هي ما يميزها فحسب، إذ يمكن قم زيارة منطقة Araluen الثقافية، وستصادف مجموعة من المعارض والمتاحف والمنحوتات والمواقع المقدسة التي تقدم تجربة فريدة لفن وثقافة وتراث السكان الأصليين.
في نهاية اليوم يمكن الاسترخاء وتذوق أجواء هذه المدينة المتنوعة والنابضة بالحياة إذ تعد المقاهي والمطاعم ذات الإطلالات الخلابة جزءاً لا يتجزأ من عوامل الجذب لهذه المنطقة التي يمكنك أن تختار عند زيارتها من قوائم الطعام المستوحاة من المناطق النائية التي تضم الإيمو والتمساح والكنغر والتوت والفواكه المحلية أو تناول المأكولات من جميع أنحاء العالم.
Aboriginal Australia artwork NPY Women's Council Alice Springs - AAP
Richmond في تاسمانيا
على بعد نصف ساعة فقط بالسيارة من هوبارت، تقع Richmond البلدة الغنية بالتاريخ والهندسة المعمارية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وتضم أكثر من 50 مبنى جورجياً، تم ترميم العديد منها بدقة وتشغيلها كمقاهي ومطاعم ومعارض وأماكن إقامة.
كما تقف كنيسة القديس يوحنا الكاثوليكية الإنجيلية أقدم كنيسة كاثوليكية باقية في البلاد والتي بناها السجناء عام 1837 بشموخ فوق جسر Richmond، وهو أقدم جسر في أستراليا بناه السجناء أيضاً عام 1825، لذا يعد أحد أكثر المواقع خصوصية في تسمانيا لما له يخبئه من تاريخ وغموض ودليل على قوة هندسة العمارة الاستعمارية. لذا لا تكتمل الزيارة إلى Richmond دون التقاط صورة فوق هذا الجسر!!
Photo taken in Hobart, Australia Credit: Uwe Bergwitz / EyeEm/Getty Images
وعدا عن استكشاف تاريخ هذه البلدة هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في ريتشموند لجميع الأعمار. يمكن القيام بنزهة على ضفة النهر وإطعام البط. كما يمكن استكشاف الشوارع الهادئة والوادعة التي تصطف على جانبيها وتناول غداء في أحد المقاهي والمطاعم العديدة المعروفة بطعامها اللذيذ.
Landscape view of Richmond Town in Tasmania, Australia Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images
وفي طريق العودة، يمكن القيادة عبرCoal Valley واستكشاف العديد من مصانع النبيذ المحلية في ريتشموند، والتي تنتج النبيذ الرائع الحائز على الجوائز.
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