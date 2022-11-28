حزب الوطنيين يعلن رسميا أنه بالضد من تكريس صوت في البرلمان للسكان الاصليين

أعلن حزب الوطنيين، شريك الأحرار في الائتلاف، أنه يعارض منح السكان الاصليين صوتاً في البرلمان.





وبذلك أصبح حزب الوطنيين أول حزب رئيسي ينظم حملة علنية بالضد من صوت السكان الأصليين في البرلمان.





وتعهدت الحكومة العمالية بإجراء استفتاء في الدورة الأولى للبرلمان على تكريس الصوت في الدستور .





وقال زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتلبراود إن حزبه قد تشاور مع العديد من مجموعات المجتمع في المناطق الريفية، مما أدى بهم إلى استنتاج مفاده أن الصوت لن يساعد في "سد الفجوة".



لقراءة المزيد لماذا يسعى السكان الأصليون إلى توقيع اتفاقية مع حكومة فكتوريا؟





وتقول السيناتور جاسينتا برايس، وهي من السكان الاصليين وتناهض الصوت ، إنها مسرورة بتوصل حزبها إلى هذا القرار.





وكان رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي قد كشف عن صيغة السؤال المقترح في الاستفتاء حول منح السكان الاصليين صوتاً في البرلمان خلال مهرجان غارما للسكان الاصليين في مقاطعة أراضي الشمال في أيلول سبتمبر.





وعلى الرغم من تأييد العديد من مجموعات السكان الاصليين لهذا الاستفتاء إلا إن البعض الآخر لا يرى في ذلك فائدة مفضلين أولاً إلى التوصل إلى المعاهدة بين السكان الاصليين والحكومات الاسترالية.



