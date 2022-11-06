"هذا هو العام المناسب لنا": أستراليا تحاول استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ 2026

قال وزير التغير المناخي كريس بوين إن الحكومة الفيدرالية نظرت في تقديم عرضاً لقمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2024، لكنها لم تفعل ذلك بسبب الإطار الزمني الضيق والتوترات العالمية.

A composite image of Chris Bowen in a suit on the left. On the right-hand side of the image are signs held by protesters at the UN climate summit in Glasgow in 2021.

Climate Change Minister Chris Bowen is leading the Australian delegation attending the COP27 summit in Egypt. He announced the federal government is formally pursuing a bid to co-host the 2026 UN climate summit. Source: AAP, SBS

HIGHLIGHTS
  • أعلنت أستراليا أنها ستقدم عرضاً للحصول على حقوق استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ 2026
  • سيشمل العرض ترتيب استضافة مشتركة مع دول جزر المحيط الهادئ
  • قال وزير التغير المناخي كريس بوين إن الحملة ستعرض قدرة أستراليا على مساعدة العالم كقوة للطاقة المتجددة
ستقدم أستراليا عرضاً لاستضافة مؤتمر قادم للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتسويق نفسها كقوة للطاقة المتجددة.

ووصف وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين القمة السنوية بأنها أكبر معرض تجاري في العالم.

وتريد أستراليا تأمين حقوق الاستضافة لعام 2026.
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وقال للصحفيين في سيدني يوم السبت "هذه فرصة، إذا فزنا بالمناقصة لإظهار قدرة أستراليا على مساعدة العالم كقوة للطاقة المتجددة".

"سنسعى للمشاركة في استضافة العرض مع المحيط الهادئ للمساعدة في رفع قضية المحيط الهادئ التي بحاجة لمزيد من العمل المناخي".

وقال السيد بوين إن أستراليا كانت تدرس تقديم عرضاً لعام 2024 لكنها قررت عدم ذلك، مستشهدة بالإطار الزمني والتوترات العالمية.

وحيث أن مؤتمر 2024 مخصص لدولة في أوروبا الشرقية، مع حقوق استضافة 2026 لأوروبا الغربية ودول أخرى.

وقال السيد بوين: "إنه العام المناسب لنا".
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"إنني أتطلع إلى التحدث إلى الزملاء الدوليين حول عرض أستراليا، وحول ما يمكننا طرحه على الطاولة كمضيف لأكبر معرض تجاري في العالم في عام 2026".

وتستضيف مصر المؤتمر هذا العام، والذي يبدأ يوم الأحد.

وسيترأس السيد بوين الوفد الأسترالي إلى جانب مساعد الوزير جيني مكاليستر ووزير المحيط الهادئ ووزير التنمية الدولية بات كونروي.

قال السيد بوين: "إنها فرصة مهمة للحديث عما تقدمه أستراليا إلى الطاولة، إنها فرصة مهمة لمساعدة بقية العالم على اتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام".
وقالت جماعات حماية البيئة إن محاولة أستراليا لاستضافة محادثات COP31 ستساعد في إحياء المكانة الدولية للبلاد.

حث ديرمت أوغورمان من World Wide Fund for Nature الأستراليين على دعم السعي لاستضافة المؤتمر.

"الفوز بهذا العرض لن يكون سهلاً، ولكن إذا نجحنا فسوف يساعد ذلك في تحفيز العمل المناخي في أستراليا وإحياء سمعتنا العالمية".

"سيكون العالم في وضع أفضل إذا عززت أستراليا طموحها لمزيد من العمل المناخي".

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نشر في: 6/11/2022 11:26am, آخر تحديث: 6/11/2022 11:37am
المصدر: AAP
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